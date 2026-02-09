장애가 유전된다면 출산은 안되는 것일까?

"자식한테 유전될 줄 알았으면 낳으면 안되는 거 아니야?"

"아이한테 장애를 물려주는 건 무책임하잖아."

"아이가 사는 게 힘들겠지만 밝고 바르게 성장했으면 좋겠어요,"

"아이가 행복하게, 밝고 예쁘게 컸으면 좋겠어요."

어느 다큐멘터리에서 본 가족의 이야기다. 아버지는 비장애인, 어머니는 왜소증이었고 부부 사이에는 어린 딸이 있었다. 가족들은 서로를 보듬으며 일상을 이어가고 있었다. 화목한 가정을 꾸려갔다. 하지만 딸이 커가면서 왜소증 증상을 보이자 어머니는 한없이 미안해하며 죄책감을 느꼈다.하지만 방송이 나가자 사람들은 어머니를 비난했다. 부모가 왜소증일 경우 아이에게도 왜소증이 유전될 확률이 50%로 높다는 것이 이유였다.무책임한 부모라는 비난은 특히 어머니에게 쏠렸다. 어머니가 누구보다 장애인의 삶을 잘 알기에 더더욱 자식에게 장애를 물려주어서는 안된다고 입을 모았다. 이에 반해 딸에게는 동정과 위로가 이어졌다.어머니와 딸을 향한 사람들의 태도는 분명하게 갈렸다. 두 사람을 향한 시선의 온도차는 왜소증에 대한 책임 인식 차이에서 비롯된 것이었다. 확률로만 보면 어머니는 출산을 하지 않음으로써 장애가 유전되는 것을 막을 수 있었다. 그러나 어머니는 출산을 했고 그 결과 왜소증을 가진 딸이 태어났다. 딸의 입장에서는 자신의 의지와 무관하게 왜소증을 물려받은 셈이다. 물론 딸은 자신의 장애 여부와는 별개로 부모를 사랑했지만, 왜소증이 부모의 선택에 의한 것임을 부정할 수는 없었다. 그리고 바로 이 지점에서 어머니는 비난의 대상이고 딸은 동정의 대상이 되었다.그런데 여기서 한 가지 의문이 생긴다. 딸을 향한 위로의 시선은 앞으로도 계속 이어질까? 딸이 성인이 된 이후에도 사람들은 여전히 따뜻한 시선을 보낼까? 내 예상은 '아니오'에 가깝다. 어린 딸이 비난과 멸시를 피할 수 있었던 것은 어머니와 달리 장애에 대한 책임이 없어서였다. 즉, 딸이 성인이 되어 출산에 대한 선택권을 갖게 되면 어머니가 겪었던 상황과 마주하게 될 가능성이 높아진다. 딸 역시 왜소증을 가진 당사자로서 장애 유전에 대한 책임을 묻는 시선을 피할 수 없기 때문이다.비장애인들에게 결혼과 출산은 자유로운 선택의 영역으로 여겨진다. 결혼과 출산은 개인의 가치관에 따라 결정할 수 있어야 하고 그 선택은 존중받아야 마땅하다는 인식이 사회에 널리 공유되고 있다. 이러한 흐름 속에서 비혼, 딩크족과 같은 선택 역시 다양한 삶의 방식 중 하나로 받아들여지고 있다.하지만 장애인은 예외다. 장애인이 출산을 한다고 하면 사람들은 거부감부터 드러낸다. '리서치DNA'에서 장애인 출산에 대한 설문 조사를 한 결과 성인 응답자 62.9%가 부모, 주변인의 권유에 따른 장애인 불임 수술을 찬성하는 것으로 나타났다. 또 다른 장애인 실태조사에서는 여성 장애인의 58.4%가 인공임신중절을 선택했고 이중 절반은 주변의 권유에 따른 결정이었다.장애인의 출산에 대한 거부감과 걱정을 이해 못하는 것은 아니다. 나 역시 특수교사로서 장애인 자녀를 키우는 일이 얼마나 힘든지 잘 알기 때문이다. 자녀 재활과 치료에 드는 경제적 부담도 결코 만만치 않고 장애인 자녀와 비장애인 형제가 사회에서 겪게 될 차별을 지켜봐야 하는 일 또한 부모에게는 가슴 찢어지는 고통이다.그러나 이 문제를 정말 '장애인 개인의 선택'으로만 볼 수 있을까? 장애인 출산과 관련된 어려움들이 부모가 장애를 가진 아이를 낳았기 때문에 발생한 것일까, 혹은 아이가 장애를 가지고 태어났기 때문일까? 그렇다면 이 모든 문제는 장애인이 출산을 하지 않고, 아이가 장애를 가지지 않을 때 비로소 해결되는 것일까?본래 자유로워야 할 개인의 선택 영역이 사회의 압박으로 인해 제약받고 있다면 이 또한 우리 사회가 안고 있는 또 하나의 문제일 것이다. 장애인 출산 역시 다르지 않다. 그렇다면 이 문제는 어떤 구조 속에서 바라봐야 할까?장애인 출산에 대한 제약은 우리 사회가 정한 정상성 기준과 맞닿아있다. 정상성은 자연의 절대적 기준이나 옳고 그름과 가르는 명확한 기준이 아니라 사회의 가치체계와 규범에 의해 형성된 개념이다. 그리고 정상을 결정하는 기준은 대부분 '다수'와 '평균'을 중심으로 설정된다.이러한 정상성 이데올로기가 강할수록 사회는 정상과 비정상으로 나누는 이분법적 구도가 뚜렷해진다. 비장애가 정상이라면 장애는 비정상으로, 이성애가 기준이면 동성애와 성소수자는 비정상으로 여겨진다. 뿐만 아니라 정상성은 일상 곳곳에 은밀하게 스며들어 개인에게 생애주기와 사회적 위치에 따라 충족해야 할 기준을 끊임없이 요구한다.그리고 정상성이 가장 선명하게 드러나는 영역이 바로 출산과 모성애다. 우리 사회는 모성이 개인의 감정을 넘어 수행해야 할 역할로 간주하는 경우가 많다. 어머니는 자녀를 위해 헌신해야 하고 고통을 예방하며 항상 최선의 선택을 해야 한다는 기대 속에 놓인다.이러한 기대 속에서 부모는 사회가 정한 평균에 굉장히 민감해질 수밖에 없다. 내 아이가 개월 수보다 발달이 조금만 늦어도 불안이 솟구친다. 말이 조금 늦어서 치료실에 찾아가고 또래보다 키가 작거나 몸무게가 너무 나가면 근심에 빠진다.자녀는 항상 건강하고 올바르게 키우는 것이 부모의 책임으로 여겨지는 사회에서 장애가 있는 아이가 태어나면 부모는 평가의 도마 위에 올라간다. 부모에게 장애 유전 질환은 없었는지, 산전 진단검사로 미리 막을 수는 없었는지를 따지게 된다. 건강한 비장애 아기를 낳는 것이 정상으로 여겨지는 사회에서 장애인 아이가 태어나는 것은 곧 무책임한 선택으로 해석된다. 사람들이 흔히 말하는 '나였으면 절대 장애인 안 낳았어'라는 말도 정상의 기준에서 벗어나는 것에 대한 두려움과 불안이 섞여 있는 것이다.지금껏 우리는 장애인 출산과 장애가 있는 아기의 탄생에 대한 제약을 정당화해 왔다. 하지만 '현실적인 이유'로 합리화했던 생각들이 어쩌면 장애는 비정상이라는 정상성 이데올로기에서 비롯된 편견은 아니었을까?모성애와 출산에 정상성이 스며들면 장애인의 출산은 제약을 받게 된다. 그리고 이러한 인식이 기준으로 자리잡을 때 장애인의 탄생과 그들의 삶은 그 자체로 문제가 돼버린다. 그렇기에 우리는 이 생각에서부터 질문을 달리해야 한다. '장애인으로 태어난 아이들의 삶이 힘든 것은 이 아이들을 세상에 태어나게 한 부모일까, 장애인의 삶을 비정상으로 간주한 정상성 사회에 있는 것일까? 질문이 달라지면 장애인 출산을 바라보는 시선과 답 또한 달라질 수 있다.