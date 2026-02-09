곰돌이 저금통 가득 채워 전달한 초등학생의 마음

큰사진보기 ▲김시영 학생과 아버지 김형철 씨 ⓒ 주간함양 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲김시영 학생이 1월 13일 안의면사무소(면장 홍중근)를 방문해 이웃돕기 성금을 기탁했다. ⓒ 주간함양 관련사진보기

"아이가 축구를 하면서 더 활발해졌고 감기 한 번 안 걸릴 정도로 건강해졌어요. 교우관계도 좋고요. 천성이 배려심이 깊고 친구들을 잘 돕는 아이인데, 앞으로도 건강하고 성실하고 배려심 많은 사람으로 컸으면 좋겠습니다."

덧붙이는 글 | 이 기사는 주간함양 (임아연)에도 실렸습니다.

고사리손으로 1년 동안 차곡차곡 모은 돈을 해마다 기부하는 어린이가 있다. 돈 버는 어른조차도 쉽지 않은 기부를 꾸준히 이어가고 있는 김시영(13) 학생은 올해로 벌써 5년째 저금통에 모은 쌈짓돈을 안의면사무소를 통해 전달했다.남해 안의면 당본리에 살고 있는 시영 학생이 용돈을 모아 기부를 시작한 건 초등학교 1학년 크리스마스 때부터다. 1년 동안 곰돌이 저금통에 모은 돈 18만 원을 안의면사무소에 기부했다. 장난감이며 학용품이며 사고 싶은 것도, 갖고 싶은 것도 많을 나이지만, 오랜만에 만난 어른들에게서 받은 용돈과 세뱃돈을 차곡차곡 모았다.시영 학생은 "갖고 싶은 걸 사는 것도 좋지만, 어려운 사람을 도울 수 있어서 기쁘다"며 "기부해 보니 뿌듯해서 매년 기부를 하게 됐다"고 말했다.지금보다도 더 어렸을 때, 심한 열경기를 겪은 시영이는 119 구급차에 실려 큰 병원으로 이송됐다. 아들을 잃을 뻔한 위기를 겪으면서 엄마 정태규미씨와 아빠 김형철씨는 어린 생명을 살리기 위해 최선을 다한 구급대원들에게 이루 말할 수 없는 고마움을 느꼈다.김형철씨와 정태규미씨는 아들이 이들에 대한 고마움을 잊지 않고 살길 바라는 마음으로 초등학교 입학 후 스스로 용돈을 모아 기부하도록 권유했다. 시영 학생도 기꺼이 부모의 뜻을 따랐다.지난 5년간 연말 또는 연초에 시영 학생이 기부한 기부금은 총 142만860원이다. 첫해에 18만 원을 시작으로 2학년 때 26만7570원, 3학년 때 24만3030원, 4학년 때 30만 원, 그리고 5학년 때 43만260원을 기부했다. 시영 학생의 따뜻한 마음과 이웃을 향한 사랑, 사회에 대한 고마움이 해마다 곰돌이 모양의 저금통을 가득 채우고 있다. 한푼 두푼 모은 많지 않은 돈이지만 여느 기부금보다 더 크고 소중하게 느껴지는 이유다.안의면 당본리에서 12년째 식당 '지리산명가'를 운영하고 있는 정태규미씨는 "형편이 넉넉한 것은 아니지만 아들에게 이웃과 조금씩 나누며 사는 것을 가르쳐주고 싶었다"며 "아이가 죽음의 문턱까지 간 것을 경험하면서 생각이 많아졌고, 그 일을 계기로 장기기증도 신청했다"고 말했다.시영 학생은 저금통 기부뿐만 아니라 소방의 날(11월 9일)과 경찰의 날(10월 21일)엔 직접 지역 소방서와 경찰서를 찾아 빵과 간식을 전하며 감사 인사를 하고 있다.한편 시영 학생은 현재 남해초등학교에 다니며 축구선수의 꿈을 키워가고 있다. 안의초에 다니다 위성초를 거쳐 축구부 활동을 위해 남해초로 4학년 때 전학을 갔다. 초등학교 1학년 때 동네에서 친구들과 공을 차며 축구의 재미를 알게 됐고, 학교 취미반 활동을 하던 중 축구부 입단을 권유받아 남해로 향했다.갓 10살을 넘긴 어린 나이에 부모 곁을 떠나 홀로 숙소 생활을 하고 있는 그는 "훈련이 힘들 때도 있지만 친구들과 함께 축구를 하는 게 너무 즐겁고 재미있다"며 "국가대표 축구선수가 되고 싶다"고 말했다.시영 학생의 포지션은 골키퍼다. 동네에서 축구를 할 때 골키퍼를 맡았던 친구가 다치는 바람에 시영이가 대신 하게 됐는데 재능도 있고 성과가 좋았다. 남해초 전학 초기에는 7개월 동안 공격수로도 뛰었지만 다시 골키퍼로 골문을 지키고 있다.롤모델은 국가대표 골키퍼 조현우 선수다. 조현우 선수처럼 멋진 골키퍼가 되고 싶단다. 그리고 유럽 챔피언스리그에 진출해 우승하고 싶다고. 그는 "멋진 축구선수가 되서 돈을 더 많이 모아 사람들에게 도움을 주고 싶다"고 말했다.시영 학생은 운동을 좋아하는 아버지 김형철씨를 닮았다. 조기축구를 하는 김씨는 어린 아들을 축구장에 데리고 다녔다. 김씨는 "아이가 어리지만 좋아하는 일을 즐겁게 하고 있으니 기특하다"며 "설령 프로선수가 되지 않더라도 지금의 이 경험이 시영이 인생의 큰 자양분이 될 것이라 생각한다"고 말했다.그러나 한편으로는 너무 어린 나이에 부모와 떨어져 혼자 지내는 아들이 못내 안쓰럽기도 하다. 정태규미씨는 "처음엔 아이를 혼자 남해에 보내야 해서 걱정이 많았는데 좋은 선생님·감독님을 만나 믿고 맡길 수 있었다"면서 "숙소 생활과 훈련이 쉽지 않겠지만 시영이의 꿈을 응원하고 싶다"고 말했다.외할머니 전순덕씨는 "어릴 때부터 아이가 한 번 마음먹으면 끝까지 해내는 깡다구가 있었다"며 "멀리 떨어져 있는 게 안쓰러울 때도 많은데 꿋꿋하고 의젓하게 생활하는 모습이 대견하다"고 말했다.