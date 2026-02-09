태국 총선 이후의 정국전망, '관리된 연정'으로 향하다

큰사진보기 ▲태국 현직 총리 아누틴 찬위라꾼이 8일(현지 시간) 태국 총선 직후 방콕에 위치한 당사에서 열린 기자회견에서 기자들의 질문에 답하고 있다. ⓒ EPA/연합뉴스 관련사진보기

탁씬 친나왓이 2006년 군사 쿠데타로 실각한 이후 태국 정치의 핵심 구조는, 선거를 통해 강화된 선출 권력이 기존 질서를 위협한다고 판단될 때 군부·사법부·왕실로 대표되는 비선출 권력이 개입해 정치 질서를 '리셋'하는 반복적 패턴으로 규정할 수 있다.이러한 '리셋'은 군사 쿠데타라는 직접 개입에만 한정되지 않았고, 정당 해산, 헌법재판소 판결, 상원 권한 설계 등 제도적 수단을 통해 점차 정교화 되어 왔다. 다만 이 과정이 곧바로 '정체'만을 의미하는 것은 아니다.연정 정치의 일상화, 정치 축의 다극화, 그리고 개혁 세력의 지속적 재등장이라는 흐름이 병행되면서 태국 정치는 일정한 변화의 동학을 축적해 왔다. 결국 태국 정치는 반복적 리셋과 점진적 제도 조정이라는 두 흐름이 동시에 작동하는 '관리된 변화'의 국면에 놓여 있다고 볼 수 있으며, 2026년 총선은 이러한 이중 구조가 현재 어떤 균형점으로 수렴하는지를 보여주는 사건이었다.2026년 2월 8일 치러진 총선은 지난 수년간 누적된 정치적 균열과 반복적인 사법 리셋, 그리고 중도 실용 정당의 부상이 어떤 방향으로 재정렬되는지를 가장 선명하게 드러낸 분기점이 되었다.개표 결과, 중도우파 실용주의 정당인 품짜이타이당(Thai Pride Party)이 총 193석(지역 174+비례 19, 94% 개표 잠정결과)을 얻어 제1당이 되었고, 2023년 총선에서 개혁의 상징처럼 부상했던 쁘라차촌당(People's Party)은 118석(87+31)으로 제2당에 머물렀으며, 탁씬 친나왓 계열의 핵심 정당인 프어타이당(For Thais Party)은 74석(58+16)으로 3위를 기록했다. 이와 함께 끌라탐당(Brave Dharma Party)이 58석(56+2)으로 예상 밖의 약진을 보였고, 전통적 보수정당인 쁘라차티빳당(Democrat Party)은 22석(10+12)에 그치며 여전히 회복의 초입에 있음을 드러냈다.다섯 정당이 모두 20석 이상을 획득한 이 결과는 태국 정치가 구조적으로 다당제·연정 체제로 깊게 진입했음을 보여주는 동시에, 2023년 총선에서 나타났던 정치 지형의 급격한 재편이 다시 한 번 조정 국면에 들어섰음을 시사한다.이러한 조정 국면을 이해하기 위해서는 먼저, 태국 정치의 배후를 형성해 온 '반복적 리셋'이 이번 선거에서도 여전히 유효한 작동 원리로 남아 있음을 확인할 필요가 있다. 2023년 이후 개혁 세력은 정당 해산 위기, 지도부 기소 위험, 형법 112조(왕실모독죄)와 관련된 지속적 법적 압력 등 정치적 불안정에 반복적으로 노출되어 왔다.그 결과 쁘라차촌당은 118석이라는 결코 적지 않은 의석을 확보했음에도 사법적 제약과 비선출 권력(군부·왕실·사법부·관료)의 강한 거부권 때문에 독자적 집권 가능성이 제도적으로 차단된 상태로 남아 있다.즉, 선거에서 일정한 지지를 확보하더라도 개혁 의제를 전면에 배치하는 순간 사법적 리스크가 재가동될 수 있다는 구조가 유지되는 한, 쁘라차촌당은 제1야당으로서의 상징성과 존재감에 비해 권력 형성 과정에서는 주변적 위치에 머물 수밖에 없다. 여기서 중요한 점은 리셋이 과거처럼 즉각적이고 고강도로 발동되지 않더라도, 그 가능성 자체가 정치의 상한선을 규정하는 '규칙'으로 남아 있다는 사실이다.이러한 제도적 상한선이 지속되는 조건에서, 이번 선거의 승자는 갈등을 최소화하며 체제와 충돌하지 않는 방식으로 안정성을 설계할 수 있었던 세력이었다. 193석을 확보한 품짜이타이당의 압승은 태국 정치가 다시 한 번 실용주의·관리형 정치의 안정성을 선택하고 있음을 보여준다.품짜이타이당은 농촌 지역의 견고한 조직력과 오랜 지역 토호 네트워크를 기반으로 하는 동시에, 군부·관료·왕실과의 직접 충돌을 피하는 신중한 노선을 유지해 왔다. 특히 개혁 세력과 탁씬 계열 모두가 사법·정치적 압박 속에서 타격을 입은 상황에서, 품짜이타이당은 갈등을 통제하고 행정적 안정성을 강조하는 이미지로 중도·보수·지역 기반 유권자들의 지지를 고르게 흡수했다. 그 결과 품짜이타이당은 총리직 확보에 가장 유리한 위치를 점하게 되었고, 이는 태국 정치가 급격한 변화보다는 '관리 가능한 안정' 쪽으로 무게중심을 옮기고 있음을 상징한다.다만 '관리된 안정'이 단순히 한 정당의 승리로만 구성되는 것은 아니다. 끌라탐당의 약진은 보수 진영 내부에서조차 재편이 진행되고 있음을 보여주며, 연정 정치의 일상화가 심화될수록 이러한 재편은 더 중요한 의미를 갖는다.끌라탐당이 58석을 얻은 것은 기존 보수층의 일부가 쁘라차티빳당 대신 끌라탐당으로 이동했음을 시사하고, "회색 자본"과의 연계 논란에도 불구하고 조직력과 선거 전략이 일정한 효과를 발휘했음을 보여준다. 반면 쁘라차티빳당은 22석에 그쳐 회복이 더딘 현실을 드러냈다. 이는 전통 보수정당의 위상이 흔들리는 가운데, 더 실용적이고 동원 능력이 강한 신흥 세력이 보수 진영 내부의 빈 공간을 메우고 있음을 뜻한다. 다시 말해, 다당제 경쟁이 심화될수록 우파 진영 또한 하나의 단일 블록이 아니라 여러 실용 정당들의 경쟁과 결합을 통해 재구성되는 방향으로 이동하고 있다.이처럼 다당 구조가 굳어지는 조건에서 2026년 이후 정국의 핵심 변수는 필연적으로 연정 구성으로 수렴한다. 품짜이타이당이 193석을 확보했음에도 단독 과반인 251석에 미치지 못하기 때문에 연정 없이 정부를 구성할 수 없다.이때 가장 현실적이고 안정적인 조합은 품짜이타이당–끌라탐당–쁘라차티빳당으로 구성되는 중도·보수 연정이다. 세 정당의 의석을 합치면 270석을 상회해서 안정적 과반을 확보할 수 있을 뿐 아니라, 비선출 권력이 부담 없이 허용할 가능성이 높다는 점에서도 유리하다. 또한 경제·개발·지역 정책에서 세 정당의 이해가 상당 부분 겹치고, 체제와의 충돌을 최소화한다는 공통 프레임을 공유하기 때문에 연정 운영의 마찰 비용도 비교적 낮다. 결국 이 조합은 '정치적 가능성'뿐 아니라 '체제의 수용 가능성'까지 고려할 때 가장 매끄러운 연정 시나리오로 평가될 수 있다.품짜이타이당이 프어타이당과 연정하는 시나리오도 수학적으로는 안정적이지만, 정치적으로는 부담이 더 크다. 패텅탄 총리 해임 과정에서 드러난 사법적 리스크와 탁씬 가문 중심 정치에 대한 비선출 권력의 경계심이 여전히 강하게 남아 있는 상황에서, 품짜이타이당–프어타이당 조합은 체제 기반 세력의 반발을 동시에 관리해야 하는 비용을 수반한다. 반면 쁘라차촌당과의 연정은 의석 계산상 성립 가능성이 있더라도 사실상 불가능한 조합에 가깝다.형법 112조 개정 논란과 잔존하는 사법 리스크, 비선출 권력의 확실한 반대, 그리고 양당 간 정책 노선 차이는 연정 협상을 구조적으로 막는 요인으로 작동한다. 프어타이당과 쁘라차촌당의 연대는 2023년 총리 선출 실패에서 확인되었듯이 상원의 거부권이라는 구조적 장애는 사라졌음에도 여전히 현실성이 높지 않다. 두 정당 간 정책 노선 차이와 비선출 권력이 개혁 의제를 경계하는 정치 환경, 그리고 각자의 지지 기반이 충돌하는 정치적 조건이 연대 형성을 어렵게 만들기 때문이다. 이 지점에서 다시 한 번 확인되는 것은 연정이 '숫자'만으로 결정되지 않고, 체제가 허용하는 범위와 비선출 권력의 거부권이라는 조건 속에서 구성된다는 점이다.결국 2026년 이후 태국 정치는 "관리된 연정"이라는 형태에 가까운 안정적 중도 체제로 귀결될 가능성이 높다. 개혁 세력은 사회적 기반에도 불구하고 사법적 리스크와 제도적 장벽 때문에 권력 중심에서 배제될 가능성이 크고, 탁씬 계열은 과거만큼의 중심성을 잃은 채 제3축으로 밀려나 있으며, 새로운 안정 축은 중도·실용 정당으로 이동하고 있다. 이는 리셋의 강도가 약화된 것처럼 보이지만, 실제로는 리셋이 제도적 통제를 통해 더 정교하게 '관리'되는 방향으로 전환되었음을 의미한다. 즉, 직접적 충격의 빈도는 낮아질 수 있으나, 정치적 선택지의 범위 자체가 제도적으로 조정되는 관리형 민주주의는 오히려 더 공고해지고 있는 것이다.따라서 태국 정치의 미래는 더 이상 어느 한 정당의 승리로 단선적으로 결정되지 않는다. 군부·왕실·사법부·관료로 대표되는 비선출 권력의 거부권, 다당제 경쟁이 만들어내는 협상 환경, 그리고 연정 구성이라는 정치 메커니즘이 결합하여 태국 정치의 방향을 규정한다. 2026년 총선은 이러한 구조적 현실을 다시 한 번 확인시켜 주었으며, 향후 태국 정치는 급격한 리셋의 반복보다는 제도적 조정과 연정 협상을 통해 서서히 균형을 재설정해 가는 정치 질서로 이동할 가능성이 크다. 다시 말해, 태국 정치는 '리셋의 정치'가 사라진 것이 아니라, 더 낮은 강도의 충격과 더 높은 수준의 제도적 관리 속에서 안정과 변화를 동시에 흡수하는 국면으로 접어들고 있다.