칼 찬 일본인 교장을 앞에 두고 '제국주의 타도'를 외치다

1931년 9월 4일 새벽 청주시내 곳곳에 격문이 뿌려졌다. 격문에는 "일본 제국주의 타도하자", "무산자 대중이여! 단결하라"는 내용이 담겼다.청주시내는 적막에 휩싸였다. 무슨 일이 벌어질 것 같은 팽팽한 긴장감이 시가지를 감쌌다.아침이 밝았다. 오전 8시, 청주공립농업학교(현 청주농업고등학교)는 평상시처럼 아침 조회를 열었다. 일본인 교장이 학생들을 상대로 훈시를 했다.당시 일본인 교장과 교사들은 칼을 차고 있었다.일본인 교장의 훈시가 무섭게 학생들 무리에서 한 학생이 붉은 깃발을 들고 교장이 훈시를 하고 있던 단상에 뛰어 올랐다.단상에 뛰어오른 이는 류장렬(柳壯烈, 당시 3학년)이었다.류장열은 외쳤다."일본 제국주의 타도하자. 무산자 대중이여 단결하라."그날 새벽 청주시내에 뿌려졌던 격문과 같은 내용이었다.학교는 류장열의 외침에 호응하는 학생들과 이를 막으려는 교원들이 서로 뒤엉켰다.깃발을 빼앗으러 나섰던 일본인 교사는 손을 다쳤다.학생들은 이날 거사를 위해 준비를 단단히 했다. 칼을 찬 일본인 교장과 교원들에 맞서 몽둥이와 철추(쇠몽둥이)까지 준비했다.학생들은 류장열을 제지하는 교원들을 제압하고, 전화기 선까지 끊었다.광주항일학생운동을 지지하기 위해 진행했던 1년 전 동맹휴업 상황과는 분위기가 완전히 바뀌었다.그때처럼 맥 없이 당하지 않을 것이라는 결기에서 나온 행동이었다.'독립만세' 구호는 '일본 제국주의 타도'라는 외침으로 변화됐다. 평화롭게 진행한 모습에서 일제 경찰에 맞서기 위해 최소한의 자위적인 무장까지 했다.물론 총을 든 일제경찰에 비해 나무몽둥이는 비할 데 없는 무장력이였다.청주농업고등학교 2~3학년 학생 100여명은 수업을 거부한 채 교사들의 제지를 뚫고 청주 시가지로 나왔다.동맹휴학과 가두투쟁이 결합된 것이다.미리 준비한 수천매의 격문을 시민들에게 나눠주며 '일본 제국주의 타도'를 외쳤다.시민들도 호응했다.당시 언론보도에 따르면 시민들도 다수 체포됐다.일제 경찰은 초비상이 걸렸다. 청주농업고등학교 학생들이 거리로 나오자 즉석에서 3학년 학생 7명과 시민 5명을 체포했다.일제 경찰의 수색범위는 청주 뿐만 아니라 멀리 괴산까지로 확대됐다.밤샘 수색을 통해 일제 경찰은 학생들을 비롯해, 교원, 신문기자, 시계상, 잡화상, 양복상과 일반 청년등의 집을 닥치로 대로 수색했다.이 과정에서 30여 명이 넘는 학생과 시민, 청년을 체포했다.검거된 인물 중 언론에 이름이 보도된 청주농업학교 학생은 조중만(趙重晩), 송재린(宋在麟), 리철순(李喆淳), 류장렬(柳壯烈), 김낙기(金樂基), 리수영(李壽永, 20), 남정진(南廷鎭)등 7명이다.이 외에도 청주고등보통학교(현 청주중학교와 청주고등학교) 학생 신현직(申鉉稷), 잡화상을 운영했던 신형식(申亨植, 22)도 체포됐다.9월 4일 청주농업고등학교 학생들의 항일 투쟁은 곧바로 노동계로 확산됐다.청주농업고등학교와 무심천을 사이에 두고 있던 청주 군시제사공장에서 일하던 여성노동자 300여 명이 노동조건 개선과 임금인상을 요구하며 파업에 돌입했다.이들도 청주농업고등학교 학생들처럼 청주 시내로 가두행진을 진행하며, 자신들의 요구와 투쟁 지지를 호소했다.이에 따라 청주시내는 조선민중과 일제간의 전장을 방불케 하는 투쟁으로 불타올랐다.청주농업고등학교 학생과 노동자 등 40명에 가까운 인물을 체포한 일제는 가혹하게 수사를 진행했다.수사를 마친 일제는 청주시내에서 잡화상을 운영하던 신형식(申亨植, 22)이 주도해 청주농업고등학교 학생들과 '적우연맹(赤友聯盟)'이라는 항일 비밀결사 조직을 결성했다고 밝혔다.9월 4일 청주농업고등학교 학생들이 진행한 '일본 제국주의 타도' 맹휴 사건은 '적우연맹'에 가담한 류장열, 리수영, 조중만, 리철순, 남정진, 조진구, 리광복이 주도해 일으켰다고도 했다.당시 언론들은 일제가 발표한 대로 청주농업고등학교 학생들의 '일본 제국주의 타도 맹휴투쟁'에 대해 '적우연맹 사건'이라고 보도했다.다만 <동아일보>의 경우 '청주농교생 독서회 사건'이라고 보도해 차이를 보였다.경찰에 체포돼 치안법과 보안법 위반으로 재판에 회부된 청주농업학교 학생들은 2년이 넘는 기간 옥살이를 해야 했다.1931년 9월 4일 체포된 청주농업고등학교 학생 남정진은 1934년 2월 20일이 돼서야 대전형무소에서 출소했다. 그가 언도받은 형은 2년이였지만 무려 2년 5개월 기간의 옥살이를 한 것이다.리수영과 류장렬은 징역 2년6개월, 송재린은 징역 2년형을 최종 확정받았다.청주고등보통학교 학생 신현직은 징역 2년에 집행유예 3년을 언도받았다.또 잡화상 신형식은 징역 3년으로 제일 높은 형을 받았다.<중앙일보>는 1930년 12월 30일자 기사를 통해 청주농업고등학교 학생과 함께 체포된 신형식씨의 사연을 길게 보도했다.기사에는 신형식씨 부인의 심경을 구구절절하게 담겼다.