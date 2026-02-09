울산교육청 "민주시민 교육 위해 제도적 기반 마련"

큰사진보기 ▲울산 중고교 학생 대표들이 7일 울산교육청 내 외솔회의실에서 참여예산제에 대해 토론하고 있다 ⓒ 울산교육청 관련사진보기

울산광역시교육청이 교실 속 민주주의를 꽃 피우기 위해 올해를 '학생 자치 도약의 해'로 선포했다.9일 울산교육청은 "학생들이 학교의 주인으로서 민주적 의사결정에 참여하는 살아있는 민주주의 교육을 본격화하기 위해 관련 조례를 제정하고 선도학교를 운영한 후 모범사례를 확산한다"는 계획을 밝혔다.울산교육청 관계자는 "단순히 학생회 활동을 지원하는 수준을 넘어, 제도적 기반 마련부터 실천 중심의 정책 참여까지 체계적인 단계별 이행안(로드맵)을 가동한다는 방침이다"라고 설명했다.울산교육청에 따르면, 이번 정책의 최우선 과제는 학생 자치의 '지속 가능성' 확보다. 따라서 학교 현장에서 학생들의 자율성과 주도성을 법적으로 보장하기 위해 '학생 자치활동 활성화 조례' 제정에 착수하기로 했다.이어 오는 8월 법적 타당성 검토를 시작으로 9월 자문단 구성, 10월 교육 주체 의견 수렴을 거쳐 입법 절차를 밟을 예정이다. 조례가 제정되면 울산 내 모든 학교는 학생 자치활동을 더욱 안정적으로 운영할 수 있는 든든한 법적 토대를 갖게 된다.이와 함께 학교 현장의 변화를 이끌 거점 학교도 육성키로 하고 이달 중 공모를 통해 초중고 및 특수학교 총 20개 학교를 '학생 자치 선도학교'로 선정해 지역사회와 연계한 자치 모형을 발굴하도로 하고 우수사례를 확산하는 역할을 맡기기로 했다.특히 선도학교 담당 교사와 학생 자치 지원단이 참여하는 '합동 자문단(컨설팅)'을 통해 현장의 문제점을 진단하고 맞춤형 개선안을 도출, 여기서 축적된 경험은 홍보자료로 제작돼 울산 전역의 학교로 공유될 예정이다.한편 울산교육청은 지역 학생 대표 기구인 '학생참여위원회'의 활동 범위를 대폭 확대해 정책 형성 과정에 직접 참여시킨다는 계획이다.울산교육청 관계자는 "이미 지난 7일, 중고교 학생 대표 250명이 참여한 '정책 이해 교실'에서는 학생들이 참여예산제를 직접 실습하고 토론하며 자치 역량을 다졌다"며 "오는 3월에는 초등학생을 대상으로 눈높이 교육을 진행해 연령별 성장 단계에 맞는 자치 역량을 키워줄 계획"이라고 밝혔다.이어 "특히 4월부터는 권역별 협의회를 통해 회복적 생활교육, 찾아가는 자치활동 교실, 정책 제안 토론회 등을 준비한다"며 "이 과정에서 '소통망 이음 교사'를 고정적으로 배치해 학생들의 논의가 끊기지 않도록 밀착 지원하며 7월에 열릴 정책 제안 토론회는 학생들이 스스로 의제를 설정하고 정책을 만드는 '민주주의 학습장'이 될 것으로 기대된다"고 밝혔다.그러면서 "학생 자치는 학생들이 공동체 속에서 자신의 목소리를 내고 책임을 배우는 가장 확실한 민주시민 교육"이라며 "미래 사회를 주도할 공동체 역량을 갖춘 인재로 성장할 수 있도록 아낌없이 지원하겠다"라고 말했다.