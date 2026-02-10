"젊은 처녀 수입" 이후 전국에서 벌어진 일... 이게 한국의 실체

일상에서 흔히 접할 수 있는 노동과 젠더의 불평등을 짚어내고, 평화롭고 평등한 세상을 위해서 우리가 나아가야 할 방향을 고민합니다.

큰사진보기 ▲전남 진도 국민해양안전관 개관식에서 김희수 진도군수가 기념사하고 있다. 2023.12.7 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

2018. 12. 10. 경남 양산시 50대 한국 남편이 필리핀 출신 30대 아내 살해

2019. 7. 4. 전남 영암군 30대 한국 남편이 2세 아들 보는 앞에서 베트남 출신 30대 아내 무차별 폭행

2023. 10. 18. 경남 진주시 50대 한국 남편이 목졸라 베트남 출신 30대 아내 뇌사

2025. 12. 9. 전남 보성군 50대 한국 남편이 베트남 출신 40대 중반 아내 흉기로 살해

큰사진보기 ▲2023년 10월 18일 경남 여성단체들이 모여 진주시청에서 <남편에 의한 이주여성 살인 미수 사건에 대한 기자회견>을 열고 '이주여성 보호 대책 마련'을 촉구했다. ⓒ 윤성효 관련사진보기

큰사진보기 ▲2024년 8월 6일 외국인 가사관리사 시범사업에 참여할 필리핀 노동자들이 인천공항으로 입국하는 모습. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲2022년 6월 18일 열린 누온 속헹씨의 추모제 모습. ⓒ 조혜지 관련사진보기