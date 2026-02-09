기상 후 20분은 침묵, 이 '중독'을 막기 위해서입니다

최대 3분, 컵라면 익는 시간보다 짧은 길이의 유튜브 영상(쇼츠) 몇 개를 훅훅 보다 보면 어느새 시간이 쏜살같이 흘러가 있는 경험, 다들 있으실 겁니다. 대단한 알맹이도 없는 영상에 허비한 시간을 생각하면 '현타'가 올 때도 있지만, 다시 습관적으로 쇼츠를 켜게 됩니다. 자극적이고 재밌는 '가성비 도파민'이니까요. 그런데 마냥 넋 놓고 보는 쇼츠, 정말 괜찮은 걸까요? 우리가 경계해야 할 '쇼츠 중독'에 대해 이야기해 봅니다.

큰사진보기 ▲숏폼은 스마트폰 속 여기저기에 포진해 있다가 나의 눈길과 손길이 스치는 틈을 놓치지 않는다. ⓒ socialcut on Unsplash 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲<편안함의 습격>표지따분함의 중요성을 잘 설명해주고 있다. ⓒ 수오서재 관련사진보기

"우리가 디지털 미디어에 넘겨주고 있는 11시간 6분의 주의력은 공짜가 아니다. 이 시간은 모두 집중 모드 상태에서 소비된다. 휴대전화, 티브이, 컴퓨터 등에 정신을 빼앗기고 있을 때는 한 가지 운동을 반복하고 또 반복할 때와 마찬가지로 우리의 뇌에서 막대한 양의 에너지가 소비된다. 결국 주의력을 과도하게 사용하면 지친다. 현대의 삶은 우리의 뇌를 혹사하고 있다."(<편안함의 습격> 2. 따분함을 즐겨라 중)

큰사진보기 ▲때때로 지루한 달리기지루하고 따분함을 참고 달리다 보면 여러 생각이 떠오른다. 엄마 생각, 쓰다 만 글 생각, 먹고 싶은 음식 생각. 이렇게 생각이 유랑하는 시간이 창의력의 원동력이 된다니. ⓒ 김지은 관련사진보기

운동이나 스트레칭 등 영상 형태의 정보가 필요할 땐 유튜브를 이용한다. 검색창에 '무릎 강화 운동', '목에 담 왔을 때 하는 스트레칭' 등을 치고 엔터를 누르면 관련 영상이 좌르륵 뜬다. 내가 필요한 정보만 콕 집어 알고 싶은 마음에 거의 쇼츠(Shorts)를 클릭한다. 시간 낭비를 하고 싶지 않다. 유튜브에서 보통 1분 내외의 짧은 영상은 '쇼츠(Shorts)', 인스타에서는 '릴스(Reels)', 네이버에서는 '클립(Clip)'이라고 부른다. 틱톡은 짧은 영상의 원조다. 이런 짧은 길이의 영상 콘텐츠 전체를 '숏폼(Short-form)'이라고 한다.정보를 담은 숏폼은 길이가 너무 짧아 내가 원하는 내용을 다 다루지 못할 때가 많다. '더 궁금하신 분은 우측 상단 링크를 클릭하라'는 영상 속 목소리를 따라 또 다른 영상을 클릭한다. 결과적으로 정보를 찾는 시간이 더 길어진다.숏폼은 스마트폰 속 여기저기에 포진해 있다가 나의 눈길과 손길이 스치는 틈을 놓치지 않는다. 아침에 일어나서 휴대전화로 기상 시간을 보고, 밤새 온 카톡을 확인하다가, 잠깐 뉴스를 보려고 했던 것이 숏폼 시청으로 이어진다. 한번 클릭하면 시간이 순간 삭제된다. 아니, 시간 낭비가 싫다고 정보를 쇼츠로 찾던 사람이 맞는지. 금 같은 아침 시간을 한참 낭비한 후에야 화들짝 놀라 서둘러 아침 식사를 차리고 딸을 부른다. 그러고 나면, 아침 식탁에서 숏폼을 보는 딸을 만난다. 조금 전 내 모습이라 딸에게 뭐라고 할 말이 없다.숏폼 중독, 숏폼 폐해라고 유튜브에 검색하면 관련 영상이 많이 나온다. 숏폼을 많이 보면 수고하지 않아도 도파민이 분비되는 상황에 익숙해져 일상적인 자극에 반응하지 않는 무기력증이 생긴다. 또한 주의집중력, 기억력, 학습능력, 공감 능력, 문해력 등도 저하된다. 그러나 숏폼의 폐해를 말하는 유튜브의 내용 또한 쇼츠로 제작되어 많은 조회수를 기록하고 있다. 숏폼의 폐해와 중독의 위험성을 말하는 쇼츠라니. 쇼츠는 짧은 시간 안에 많은 사람에게 노출되므로, 유튜버 입장에서는 채널을 키우기 위해 쇼츠 제작을 할 수밖에 없다.내 딸과 남편, 주변의 친구들도 자신의 인스타에 릴스를 만들어 올린다. 딸의 말에 의하면 사진보다 릴스의 '좋아요' 수가 훨씬 많다고 한다. 숏폼 제작 앱을 사용하면 누구나 어렵지 않게 숏폼을 만들 수 있다. 생각보다 많은 사람이 숏폼의 소비자일 뿐만 아니라 생산자이다. 이런 사회적 흐름 속에서 아이에게 무조건 숏폼을 보지 말라고 하는 건 설득력이 없다. 엄마도 본다는 사실 또한 치명적이다. 그러나 숏폼을 많이 볼 때의 단점이 너무 명확하므로 또 마음대로 보라고도 할 수 없는 노릇이다.얼마 전에 읽은 책 <편안함의 습격>에서 알게 된 새로운 정보가 있다. 오늘날 인간은 하루에 평균 11시간 6분을 휴대전화, TV 등의 디지털 미디어를 사용하며 보낸다고 한다. 저자인 마이클 이스터는 이 세대를 따분함이 사망한 시대라고 말하는데 따분함의 결핍은 사람들을 소진시키고 정신건강에 여러 악영향을 끼친다고 한다. 또한 그는 따분함을 통해 창의력이 발동한다는 여러 연구와 따분함을 신봉한다는 스티브 잡스의 말을 인용한다.난 유튜브나 숏폼을 보면서, 내 뇌가 쉬는 시간이라고 생각했는데 오산이었다. 저자는 아무런 주의를 기울이지 않는 상태를 '비 집중모드'라고 하며, 마음의 방황이자 휴식상태인 이 시간에 뇌는 필요한 자원을 복원하고 재구축한다고 했다. 저자는 '휴대전화 사용시간 줄이기'보다 '따분함 늘리기'를 하겠다는 다짐으로 이 챕터를 마무리한다.숏폼 시청을 완전히 피하기란 너무 어렵다. 숏폼 중독에서 벗어나려고 휴대전화 화면을 흑백으로 한다든지, 휴대전화 감옥을 사서 휴대전화를 넣어 놓는다든지 하는 방법도 많이 공유되고 있다. 그러나 지속 가능성을 본다면, <편안한 습격>의 저자처럼 어떤 행동을 하지 않으려 노력하기보다 좋은 행동을 하는 시간을 늘이는 게 더 나은 방법이 아닐까.나는 작년 12월부터 일어나자마자 시간을 확인하고 20분 동안 침묵하는 시간을 갖고 있다. 조금만 지체했다가는 내 손가락이 숏폼을 누르는 걸 피하기 어렵다. 숏폼의 유혹에 쉽게 넘어갔던 시간에 미리 긍정적인 행동을 세팅한다. 최근 들어, 러닝할 때도 음악이나 유튜브를 듣지 않는다. 따분할 때도 있지만 내 생각이 마음속을 유랑하도록 둔다.무엇이든 과한 것이 문제다. 와인도 한 잔은 괜찮지만 과음은 위험하고, 카페인도 조금은 괜찮지만 과한 게 문제, 심지어 운동도 과하면 몸에 해가 된다. 숏폼도 비슷하지 않을까. 오랜 시간 일을 하다 잠깐 보는 숏폼은 나의 웃음 버튼이 되기도 한다. 게다가 숏폼 제작은 뇌 발달에 도움이 될 수 있다. 챌린지를 하며 동작을 맞추고, 의견을 나누고, 편집점을 잡으면서 뇌의 여러 부위가 유기적으로 협력하여 작동할 게 분명하다. 가족이 함께 릴스를 찍는 상상만 해도 웃음이 난다. 거대한 숏폼 바다의 흐름을 힘겹게 거스르려는 노력보다는 넘실넘실 잘 타고 넘어갈 각자의 지혜가 필요하다.