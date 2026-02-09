메뉴 건너뛰기

close

사이트 전체보기

오마이뉴스(스타)에서는 누구나 글을 쓸 수 있습니다

정치

26.02.09 11:24최종 업데이트 26.02.09 11:24

국방부, 내란전담수사본부 개시... 군사경찰 계엄 의혹 수사 본격화

개정 군사법원법 따라 기존 방첩사 내란·외환 수사권 군사경찰로 이관

  • 본문듣기
원고료로 응원하기
안규백 국방부 장관
안규백 국방부 장관 ⓒ 남소연

국방부는 9일, 12.3 비상계엄 관련 수사를 이어가기 위한 내란전담수사본부가 편성돼 활동을 시작했다고 밝혔다.

정빛나 국방부 대변인은 이날 오전 정례브리핑에서 "지난 2월 5일 군사법원법 개정에 따라서 현재 국방부 조사본부는 각군 수사 인력을 포함해서 총 3개 수사대 30여 명으로 구성된 내란전담수사본부로 편성해서 오늘부터 운영 중"이라고 말했다.

정 대변인은 이어 "내란전담수사본부에서는 기존의 내란·외환특검 및 국방특별수사본부, 국방부 헌법존중 정부혁신 T/F에서 확인하지 못한 부분에 대해서 수사할 예정"이라고 덧붙였다.

AD
군사법원법이 개정됨에 따라 그동안 국군방첩사령부(방첩사)가 가지고 있던 내란·외환죄 수사권이 군사경찰로 이관됐다.

군사경찰이 비상계엄 관련 수사를 맡게 되면서 윤석열 전 대통령의 비상계엄 선포에 깊숙이 연루돼 있는 방첩사와 국군정보사령부(정보사)에 대한 수사도 급물살을 타게 될 것으로 보인다.

내란·외환 사건은 군 수사와 민간 특검·검찰 수사가 얽혀 있고, 최근까지 경찰청 국가수사본부와 3대 특검 특별수사본부, 고위공직자범죄수사처가 각각 관련 수사를 진행해 왔다. 때문에 기관 사이의 역할 조정과 정보 공유가 실질적인 수사 성패를 좌우할 변수로 꼽히고 있다.

#123비상계엄#군사경찰#방첩사

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기
김도균 (capa1954) 내방
  • 페이스북
  • 트위터

    • 오마이뉴스 김도균 기자입니다. 어둠을 지키는 전선의 초병처럼, 저도 두 눈 부릅뜨고 권력을 감시하는 충실한 'Watchdog'이 되겠습니다.

    이 기자의 최신기사육군 '코브라' 공격 헬기, 가평에서 추락... 조종사 2명 중상


    독자의견0

    연도별 콘텐츠 보기