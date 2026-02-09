국방부, 내란전담수사본부 개시... 군사경찰 계엄 의혹 수사 본격화

큰사진보기 ▲안규백 국방부 장관 ⓒ 남소연 관련사진보기

국방부는 9일, 12.3 비상계엄 관련 수사를 이어가기 위한 내란전담수사본부가 편성돼 활동을 시작했다고 밝혔다.정빛나 국방부 대변인은 이날 오전 정례브리핑에서 "지난 2월 5일 군사법원법 개정에 따라서 현재 국방부 조사본부는 각군 수사 인력을 포함해서 총 3개 수사대 30여 명으로 구성된 내란전담수사본부로 편성해서 오늘부터 운영 중"이라고 말했다.정 대변인은 이어 "내란전담수사본부에서는 기존의 내란·외환특검 및 국방특별수사본부, 국방부 헌법존중 정부혁신 T/F에서 확인하지 못한 부분에 대해서 수사할 예정"이라고 덧붙였다.군사법원법이 개정됨에 따라 그동안 국군방첩사령부(방첩사)가 가지고 있던 내란·외환죄 수사권이 군사경찰로 이관됐다.군사경찰이 비상계엄 관련 수사를 맡게 되면서 윤석열 전 대통령의 비상계엄 선포에 깊숙이 연루돼 있는 방첩사와 국군정보사령부(정보사)에 대한 수사도 급물살을 타게 될 것으로 보인다.내란·외환 사건은 군 수사와 민간 특검·검찰 수사가 얽혀 있고, 최근까지 경찰청 국가수사본부와 3대 특검 특별수사본부, 고위공직자범죄수사처가 각각 관련 수사를 진행해 왔다. 때문에 기관 사이의 역할 조정과 정보 공유가 실질적인 수사 성패를 좌우할 변수로 꼽히고 있다.