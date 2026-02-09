전준철 파문에 흔들리는 정청래 리더십... "합당도, 특검 추천도 폐쇄적"

큰사진보기 ▲이성윤 더불어민주당 최고위원(맨 오른쪽)이 9일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 쌍방울 대북송금 사건으로 기소된 김성태 전 회장의 변호를 맡았던 전준철 변호사를 2차 종합특검 후보로 추천했던 것에 대해 "소통이 부족했음을 느낀다”라며 “추천 과정에서 좀 더 세밀하게 살피지 못한 점에 대해 유감스럽게 생각하고 앞으로 더 세심하게 살피겠다”라고 말했다. ⓒ 유성호 관련사진보기

"이재명 대통령에 대한 배신이며, 민주당 당론에 대한 명백한 반역이다." (8일 기자회견, 이건태 민주당 의원)

"제 소통이 부족했음을 느낀다. 더 세밀히 살피지 못한 점에 대해 유감스럽게 생각한다." (9일 최고위, 이성윤 민주당 최고위원)

큰사진보기 ▲이성윤 더불어민주당 최고위원이 9일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 쌍방울 대북송금 사건으로 기소된 김성태 전 회장의 변호를 맡았던 전준철 변호사를 2차 종합특검 후보로 추천했던 것에 대해 "소통이 부족했음을 느낀다”라며 “추천 과정에서 좀 더 세밀하게 살피지 못한 점에 대해 유감스럽게 생각하고 앞으로 더 세심하게 살피겠다”라고 말했다. ⓒ 유성호 관련사진보기

▲이성윤 "전준철, 대북송금 사건 변호인 아냐… 추천 과정 세밀히 못 본 점 유감" 유성호 관련영상보기

큰사진보기 ▲정청래 더불어민주당 대표가 9일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 쌍방울 대북송금 사건으로 기소된 김성태 전 회장의 변호를 맡았던 전준철 변호사가 2차 종합특검 후보로 추천된 것과 관련해 “다시 한번 대통령께 누를 끼쳐드린 점에 대해 대단히 죄송하다”고 사과했다. ⓒ 유성호 관련사진보기

▲정청래 "특검 추천 논란, 대통령께 누 끼쳐 죄송" 유성호 관련영상보기

더불어민주당이 '2차 종합특검' 후보로 추천했던 전준철 법무법인 광장 변호사가 과거 김성태 전 쌍방울 회장 관련 사건을 변호한 이력이 드러나면서 민주당 내 갈등이 확전 양상을 보이고 있다. 정청래 민주당 대표가 "대통령께 누를 끼쳐 죄송하다"며 고개를 숙였지만 합당 논란과 맞물려 '정 대표의 폐쇄적 리더십이 부른 참사'라는 비판의 목소리도 커지고 있다.전준철 변호사를 추천한 정 대표 측은 9일 재차 해명과 사과를 내놓으며 사태 수습에 나섰다. 전 변호사를 추천한 당사자인 이성윤 최고위원은 이날 당 최고위원회의에서 "더 세밀히 살피지 못해 유감스럽다. 앞으로 더 세심하게 살피겠다"며 몸을 낮췄다. 이 최고위원은 전날에도 SNS에 "전적으로 제 책임"이라고 사과했다.다만 이 최고위원은 전 변호사 추천 이유에 대해서 "전 변호사는 윤석열 정권에서 탄압 받았던 검사로 서슬퍼런 윤 정권 때도 강직하게 수사했다"라는 해명도 내놨다. 그는 이날 오전 '김어준의 겸손은 힘들다 뉴스공장'에 출연해 "(전 변호사는) 김성태 변호인이 아닌 건 확실하다"면서 "초기 쌍방울 변호인으로 소속됐던 건 제가 파악을 못했다", "'찜찜한 거 있냐'고 물었는데 없다고 했었다"라고 말했다.하지만 합당 논란 국면에서 정청래 대표의 대척점에 서 온 민주당 '반청계'에서는 이성윤 최고위원의 사퇴까지 요구하며 정 대표를 압박하고 있다.박홍근 의원은 "(전 변호사는) 이재명 죽이기에 동조했던 검찰 출신 법조인"이라고 SNS에 썼고, 전날 긴급 기자회견을 통해 "대통령에 대한 배신이며 반역"이라고 했던 이건태 의원도 이날 '이성윤 최고위원 사퇴'를 요구했다.이 의원은 이날 YTN 라디오 '더인터뷰'에 출연해 "사과로 끝날 사안은 아닌 것 같다"라며 "이 최고위원은 이 사람(전준철)이 김성태 변호인이었다는 걸 알았을 가능성이 있다"고 추궁했다. 이어 "알았음에도 불구하고, 왜 이것을 추천하고 진도를 뺐는지 더 들어봐야한다"며 "이 최고위원은 책임을 지고 최고위원 사퇴하는 게 맞다"라고 했다.조국혁신당과의 합당 문제를 놓고 내홍이 지속되는 가운데, 이 최고위원이 '친청계'라는 사실 탓에 이번 사안을 '정청래 밀실 리더십'에 대한 비판과, '정청래 당권 강화' 일환이라는 해석도 등장하면서 갈등은 더 커지고 있다. 오는 10일 열리는 합당 관련 의원총회에도 영향을 끼칠 수 있다는 분석까지 나왔다.이건태 의원은 이날 라디오에서 "정청래 대표가 이 최고위원 등 가까운 분들과 폐쇄적 논의를 해 결정한 것 아닌가 추정한다"며 "합당 이슈도 그렇고 (과정에서) 제한적·폐쇄적 결정이었다는 게 동일하다, 합당 제안에도 안 좋은 영향을 미칠 것"이라고 내다봤다.합당에 강하게 반대하고 있는 이언주·강득구·황명선 최고위원도이날 최고위에서 "최소한의 상황 인식을 했다면 있을 수 없는 일"(강득구), "당 시스템 전반을 다시 조율해야 한다"(황명선)라며 정 대표를 겨냥했다.일단 정청래 대표는 전날 박수현 수석대변인을 통해 사과한 데 이어, 이를 '인사 사고'로 규정하며 다시금 진화에 나섰다. 정 대표는 이날 최고위 폐회 전 추가 발언을 통해 "특검 추천 관련 최종 책임은 저에게 있다"며 "이전엔 좋은 사람이 있으면 원내에 추천하고 낙점하는 방식이었는데 여기에 빈틈이 좀 있었던 것 같다", "이번 사고를 보면서 그간의 관행 관례를 조금 고쳐야겠다고 생각했다"고 말했다.그는 "특검은 당에 설치된 인사추천위 절차 같은 인사 검증 절차를 생략하고 이뤄졌던 관행이 있는데, 앞으로는 특검 또한 이를 거치고 최고위에서도 (안건으로) 올려 다시 점검해 이번 같은 인사 사고를 막도록 시스템을 정비하겠다"며 "'대통령께 누를 끼쳐드려 대단히 죄송하다'고, 다시 한번 사과의 말씀 드린다"라고 고개를 숙였다.