이 대통령, 김상겸 은메달 획득에 "뜨거운 축하 전한다"

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 5일 청와대 여민관에서 열린 수석보좌관회의에서 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽 대한민국 선수단을 응원하며 파이팅을 외치고 있다. 2026.2.5 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲8일(현지시간) 이탈리아 리비뇨 스노파크에서 열린 2026 밀라노-코르티나담페초 동계올림픽 스노보드 남자 평행 대회전 결승 시상식에서 은메달을 따낸 김상겸이 메달을 들어보이고 있다. 2026.2.8 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

이재명 대통령이 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 스노보드 남자 평행대회전에서 대한민국 선수단의 첫 메달을 수확한 김상겸 선수에게 "뜨거운 축하를 전한다"고 밝혔다.이 대통령은 9일 페이스북에 "김상겸 선수는 1초도 채 되지 않는 차이로 승부가 갈리는 1분 남짓의 레이스를 위해 수년간 매서운 눈밭을 오르내리며 자세를 다듬고, 장비를 조율해 왔다"며 "이처럼 오랜 시간 흘린 땀과 피나는 노력으로 2014년 소치 동계올림픽 이후 네 번째 도전만에 마침내 올림픽 시상대에 올랐다"고 짚었다.무엇보다 "이번 메달은 대한민국 올림픽 역사상 400번째 메달이라는 점에서 더욱 뜻깊다"며 "또한 설상 종목에서 우리나라가 거둔 두 번째 은메달로, 대한민국이 빙상뿐 아니라 설상 분야에서도 경쟁력을 갖춘 국가로 도약하고 있음을 분명히 보여주었다"고 평했다이 대통령은 "김상겸 선수의 메달은 앞으로 경기에 나설 대한민국 선수단 모두에게 큰 용기와 자신감을 불어넣어 줄 것"이라며 "국민 여러분과 함께 올림픽 마지막 날까지 우리 선수들의 선전을 힘껏 응원하겠다"고 했다.아울러 "김상겸 선수의 은메달 획득을 다시 한 번 진심으로 축하한다. 오늘 하루, 승리의 기쁨을 마음껏 누리시길 기원한다"고 덧붙였다.