정치

26.02.09 09:47최종 업데이트 26.02.09 09:48

이 대통령, 김상겸 은메달 획득에 "뜨거운 축하 전한다"

"대한민국의 값진 첫 메달이자 설상 종목 두 번째 메달... 선수단 모두에 용기·자신감 불어넣을 것"

이재명 대통령이 5일 청와대 여민관에서 열린 수석보좌관회의에서 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽 대한민국 선수단을 응원하며 파이팅을 외치고 있다. 2026.2.5
이재명 대통령이 5일 청와대 여민관에서 열린 수석보좌관회의에서 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽 대한민국 선수단을 응원하며 파이팅을 외치고 있다. 2026.2.5 ⓒ 연합뉴스

이재명 대통령이 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 스노보드 남자 평행대회전에서 대한민국 선수단의 첫 메달을 수확한 김상겸 선수에게 "뜨거운 축하를 전한다"고 밝혔다.

이 대통령은 9일 페이스북에 "김상겸 선수는 1초도 채 되지 않는 차이로 승부가 갈리는 1분 남짓의 레이스를 위해 수년간 매서운 눈밭을 오르내리며 자세를 다듬고, 장비를 조율해 왔다"며 "이처럼 오랜 시간 흘린 땀과 피나는 노력으로 2014년 소치 동계올림픽 이후 네 번째 도전만에 마침내 올림픽 시상대에 올랐다"고 짚었다.

무엇보다 "이번 메달은 대한민국 올림픽 역사상 400번째 메달이라는 점에서 더욱 뜻깊다"며 "또한 설상 종목에서 우리나라가 거둔 두 번째 은메달로, 대한민국이 빙상뿐 아니라 설상 분야에서도 경쟁력을 갖춘 국가로 도약하고 있음을 분명히 보여주었다"고 평했다

이 대통령은 "김상겸 선수의 메달은 앞으로 경기에 나설 대한민국 선수단 모두에게 큰 용기와 자신감을 불어넣어 줄 것"이라며 "국민 여러분과 함께 올림픽 마지막 날까지 우리 선수들의 선전을 힘껏 응원하겠다"고 했다.

아울러 "김상겸 선수의 은메달 획득을 다시 한 번 진심으로 축하한다. 오늘 하루, 승리의 기쁨을 마음껏 누리시길 기원한다"고 덧붙였다.

8일(현지시간) 이탈리아 리비뇨 스노파크에서 열린 2026 밀라노-코르티나담페초 동계올림픽 스노보드 남자 평행 대회전 결승 시상식에서 은메달을 따낸 김상겸이 메달을 들어보이고 있다. 2026.2.8
8일(현지시간) 이탈리아 리비뇨 스노파크에서 열린 2026 밀라노-코르티나담페초 동계올림픽 스노보드 남자 평행 대회전 결승 시상식에서 은메달을 따낸 김상겸이 메달을 들어보이고 있다. 2026.2.8 ⓒ 연합뉴스



