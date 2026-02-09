"ICE는 게슈타포" 영하의 추위에도 외치는 미국 시민들

큰사진보기 ▲ICE OUT 시위슈퍼볼 경기가 있는 날, 거리로 나선 시위대들 ⓒ 이순영 관련사진보기

큰사진보기 ▲ICE OUT 시위2월 8일(현지시간) 미국 미시간 로체스터에서 이민세관집행국 퇴진 시위가 열렸다. ⓒ 이순영 관련사진보기

큰사진보기 ▲시위가 일상이 된 미국ICE 요원의 작전 수행 중 2명의 미국인이 총격 사살을 당하자 매주 거리로 나서고 있는 미국 시민들 ⓒ 이순영 관련사진보기

"ICE OUT FOR GOOD(선을 위한 이민세관집행국 퇴진)"

(*Good은 '선'을 뜻하는 동시에 ICE 요원에 의해 살해 당한 르네 굿(Reene Good, 37)의 성을 의미하기도 한다.)

"당신의 침묵은 동조다"

"1933 게슈타포(Gestapo, 독일 나치 친위대) 2026 ICE(미국 이민세관집행국)"

"ICE슈타포(이민세관집행국과 게슈타포 합성어)는 트럼프의 후원받는 깡패, 테러, 살인자"

"나를 쏘지 마세요"

"확실히 ICE는 선이 아니라 악이다(Pretti Sure ICE isn't Good, But Evil)"

(*ICE에 의해 살해 당한 ALex Pretti의 성이 Pretty(꽤)와 동음인 것을 이용해 만든 구호)

"무시와 싸워라, 이민자가 아니라(Fight Ignorance Not Immigrants)"

"진정한 애국자는 파시즘과 싸운다"

큰사진보기 ▲미국 시위교차로에 선 시위대에 지나가는 차량이 경적을 울리며 지지를 표하고 있다. ⓒ 이순영 관련사진보기

큰사진보기 ▲ICE OUT 시위영하의 날씨에도 불구하고 거리에 나와 시위를 하고 있는 미국인들 ⓒ 이순영 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲이민세관집행국 폐지!이민세관집행국에 항의하기 위해 거리에 나온 시민들 ⓒ 이순영 관련사진보기

큰사진보기 ▲혹한 속에서도 장기화되고 있는 ICE OUT 시위매주 미국인들은 거리에 나서 ICE OUT 시위를 벌이고 있다. ⓒ 이순영 관련사진보기

큰사진보기 ▲ICE 희생자들을 위한 정의자신의 이름을 John이라고 밝힌 시위자는 트럼프 정부의 폭력적인 반이민자 정책에 대해 강력히 비난했다. ⓒ 이순영 관련사진보기

큰사진보기 ▲ICE OUT시위에 참석한 미국인들이 추위 속에 ICE OUT을 외치고 있다. ⓒ 이순영 관련사진보기

큰사진보기 ▲이민세관집행국 항의 시위이민세관집행국의 폭력적 작전 수행에 항의하는 시민들이 혹한에도 불구하고 거리에 나섰다. ⓒ 이순영 관련사진보기

큰사진보기 ▲ICE OUT 시위 중 받은 핫팩사진 촬영하고 있는 기자를 위해 시위 참여 중인 시민이 건낸 핫팩 ⓒ 이순영 관련사진보기

2월 8일(현지시간), 미국 미시간 로체스터에서 ICE OUT(이민세관집행국 퇴진)시위가 열렸다. 지난 1월, 미네소타주에서 ICE 요원에 의해 자국민 2명이 총격 사살을 당한 이후로 로체스터 지역 시민들은 2주에 한 번 정기적으로 집회를 하고 있는 중이다. 이들은 ICE 작전 수행으로 목숨을 잃은 사람들을 추모하고 고통 받고 있는 사람들과 연대해 함께하기 위해 시위에 동참하고 있다.교차로에 선 이들은 각자가 준비해온 피켓을 들고 ICE OUT을 외쳤고, 지나가는 차량은 시위대를 지지한다는 의미로 경적을 울렸다. 미국에서는 ICE 요원을 독일 나치의 친위부대였던 게슈타포에 비유하고 있다. 게슈타포가 법치주의를 벗어나 무소불위의 권력을 행사하며 국민의 일상생활을 감시하고 유대인을 학살했던 것을 들며, ICE를 강력히 비난하고 있다.이날 시위에 참석한 사람들은 다음과 같은 문구가 적힌 피켓을 들고 나와 목소리를 높였다.원래 'Ice Out'은 봄철에 호수나 강의 얼음이 완전히 녹아 배가 다닐 수 있게 되는 시점을 의미하며 일반적으로 얼음과 같은 장애물 없이 물 위를 건널 수 있도록 완전히 해빙이 된 상태를 의미한다. 그러나 오늘날 미국에서는 ICE에 대한 항의와 반대의 표시로 사용되고 있다.거리에 나온 시위대는 물론, 학교에서 수업 중인 대학생과 고등학생 또한 이 목소리 대열에 합류하고 있다. 또한 그래미 시상식에서도 빌리 아일리시, 저스틴 비버, 헤일리 비버, 켈라니 등 많은 연예인들은 이민세관단속국 퇴진의 의미를 담은 'ICE OUT' 배지를 달아 국가 폭력에 정면으로 맞서고 서로를 보호하고 있는 미국인들의 단합에 가세했다.미국은 국가(연방정부)적 차원의 연방법이 있고 주정부 차원의 주법이 있다. 일반적으로는 연방법이 우선하기 때문에 주법으로 연방법의 시행을 방해할 수는 없다. 그러나 현재와 같이 연방 정부와 주 정부 간의 관계의 대립이 심화되고 있는 상황에서 주 정부들이 연방 정부의 작전 수행에 대한 비판의 목소리를 높이고 있다.이러한 상황에서 미시간주 상원 민주당 의원은 ICE 요원이 병원, 학교, 종교 시설과 같은 민감한 장소에서 작전 수행하는 것을 금지하고 마스크 착용을 금지하며, 지방단체가 ICE와 협력하는 것을 막는 내용을 담은 법안을 발의했다.이와 같은 움직임은 민주당이 주도하는 여러 주 정부에서 공통적으로 나타나고 있다. 캘리포니아주, 일이노이주, 뉴욕, 메사추세츠주 등에서 ICE의 접근을 제한하는 법안을 검토 중에 있다. 이는 연방 정부의 이민 단속에 대응하고 이민자 공동체를 보호하기 위해 마련된 법적 조치로, 국가 안보를 위협하는 불법 이민으로부터 미국을 보호하고자 하는 연방정부의 이민 정책과 대비되고 있다.미 전역에서 벌어지고 있는 ICE OUT 시위는 좀처럼 사그라들 것 같지 않고 일상화, 장기화될 조짐을 보이고 있다. '100번째 원숭이 현상'처럼 시위에 참여하는 시민들의 수가 확산되어 일정선을 넘게 되어 ICE의 폭력적인 작전 수행을 반대하는 의견이 공동체의 것으로 수용이 될 것인지는 좀 더 지켜볼 일이다.