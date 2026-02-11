의술로 길어진 수명과 사라진 존엄 사이... '장수'의 역설

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

AI생성 이미지

어린 시절, 부모님의 건강과 장수는 나의 가장 간절한 기도 제목이었다. 과학과 의술이 눈부시게 발전하여 '100세 시대'가 도래했다는 뉴스를 접할 때만 해도, 그것이 재앙의 서막이 될 줄은 몰랐다. 지난 2018년 치매라는 불청객이 우리 집 문을 두드린 후, 길어진 수명은 부모님에게도, 남겨진 가족들에게도 서서히 '독(毒)'이 섞인 성배로 변해갔다.어머니의 기억이 모래성처럼 허물어지는 속도보다 의학의 발전은 더 정교하게 어머니의 숨을 붙들었다. 고혈압 약, 당뇨 약, 그리고 인지기능 개선제까지. 매일 아침 수십 알의 알약이 어머니의 혈관을 돌며 생존을 명령한다. 하지만 그 육체 안에 내가 알던 '어머니'는 더 이상 계시지 않는다.자식의 얼굴을 몰라보고 허공에 대고 욕설을 내뱉거나, 대소변을 가리지 못해 멍한 눈으로 벽을 응시하는 어머니를 볼 때마다 나는 잔인한 질문을 스스로에게 던진다. "과연 이 생명의 연장은 누구를 위한 것인가?" 현대 의술은 심장을 뛰게 할 수는 있지만, 인간다운 존엄과 영혼의 평안까지 되찾아주지는 못했다.과거엔 '천수(天壽)'를 다한다는 말이 축복이었다. 하지만 지금은 '의술이 허락하는 한' 죽지 못하는 시대다. 치매 상태가 악화되어도 폐렴이 오면 항생제로 살려내고, 식사를 못 하면 콧줄(피딩 튜브)을 끼워 영양을 공급한다.이 과정에서 환자의 고통이나 삶의 질은 뒷전으로 밀려나기 일쑤다. 장수(長壽)가 아닌 '장생(長生)', 즉 단순히 생물학적 생명만 연장되는 기간이 길어질수록 가족들의 삶도 함께 파괴된다. 간병 살인, 간병 파산이라는 단어가 더 이상 남의 일이 아닌 현실에서, 우리 사회는 수명 연장의 '양적 팽창'에만 열광했을 뿐 그 '질적 무게'에 대해서는 입을 닫아왔다.누군가는 말한다. 단 하루라도 더 곁에 계시는 것이 자식의 도리이자 득(得)이라고. 하지만 현직 간호사로서 현장에서 마주하는 진실은 훨씬 서늘하다. 부모님의 고결했던 생애가 치매라는 괴물에 잠식당해 마지막 기억이 '추함'과 '비참함'으로 남게 되는 것이 과연 득일까.오히려 의술로 강제 연장된 수명이 부모님이 평생 쌓아온 존엄을 갉아먹는 '독(毒)'이 되고 있는 것은 아닐까. 우리는 이제 '어떻게 오래 살 것인가'보다 '어떻게 존엄하게 마침표를 찍을 것인가'를 더 치열하게 고민해야 한다. 연명 치료 의향서가 보편화 되고 있지만, 치매와 같은 인지 저하 상태에서의 '삶의 마무리'에 대한 사회적 합의는 여전히 걸음마 수준이다.의술이 우리에게 준 선물은 어쩌면 '시간'이 아니라 '준비할 기회'였어야 했다. 부모님이 당신답게 사시다가, 당신다운 모습으로 기억되며 떠날 수 있는 권리. 그것이 무분별한 수명 연장보다 더 숭고한 가치임을 이제는 인정해야 한다.2026년, 대한민국은 여전히 '오래 사는 법'을 가르치는 병원들로 넘쳐난다. 하지만 이제는 '아름답게 물러나는 법'을 알려주는 사회가 필요하다. 내 부모님의 수명이 축복이 될지 형벌이 될지는, 결국 그 연장된 시간 속에 '존엄'이라는 온기가 얼마나 남아있는지에 달려있기 때문이다.치매 발병 후 3년 정도 가족들이 함께 돌보던 어머니의 증상이 공격적인 치매로 발전되면서 요양원으로 모셨다.