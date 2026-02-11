다들 금을 말할 때, 은수저 7벌 생각에 속이 쓰립니다

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

큰사진보기 ▲자수 보자기에 쌓여 있던 7벌의 은수저를 미처 발견하지 못했다면. ⓒ joannakosinska on Unsplash 관련사진보기

요즘 모두가 지난 날의 금반지, 금목걸이 떠올리며 속쓰려 할 때, 나에게는 잃어버린 아이들 금반지와 금팔찌보다 가슴 아린 것이 따로 있다. 공양미 300석도 아니고 단돈 3만 원씩에 팔아버린 생떼 같은 은 함량 80%짜리 은수저7벌이다. 형편이 어려웠던 것도 아니고 아이들 교육 때문도 아닌, 그야말로 말도 안 되는 이유로다가 말이다.10년쯤 전이었다. 한참 아이들이 커갈 때 였다. 각종 전집과 문구와 물려받은 옷이며, 시기 지난 장난감 등이 집안 곳곳에 쌓여가고 있었다. 정리를 해도 해도 서랍이며 옷장이며 꾸역꾸역 물건들로 넘쳐나고 있었다.정리정돈에 소질이 없는 건지, 물건이 많은 건지 알 수 없는 대혼돈 상태일 때, 미니멀리즘을 알게 되었다. 한 권의 책에서 시작된 미니멀리즘의 세계는 매혹적이다 못해 꼭 따라야 할 신념같은 것이 되었다. 책과 영상에서 보여지는 미니멀리스트의 집은 선망의 대상이었다.이불과 책상 말고는 아무것도 없는 텅빈 방, 소파 외에는 아무것도 없는 거실, 세제와 수세미조차 없는 주방, 계절별로 몇 개씩만 있는 옷장, 한두 개뿐인 이불장까지 그야말로 신세계도 그런 신세계가 없었다. 미니멀리스트를 실천하는 이들의 경험담조차도 경이로워보였다. '미니멀을 하고 난후 삶이 달라졌다. 자신에게 집중하게 되고 심리적으로도 만족과 행복을 느끼게 되었다'는 간증들이 넘쳐났다.그때부터 미니멀리스트의 길을 가기로 다짐했다. '그래, 짐에 눌려서 살 것이 아니다. 집을 짐 보관장소로 쓰지 말고 쾌적한 장소로 만들자'. 짐 없이 가볍게 살자며 집 안을 뒤집었다. 안방의 안 쓰는 이불을 버리고, 안 입는 옷을 골라냈다. 2년을 입지 않으면 버린다는 원칙으로 4계절 옷을 정리했다. 양말도 오래된 것은 버렸다.결혼할 때 한 번 입고, 그 다음해 명절 때 한 번 입었던 한복도 예외는 아니었다. 두루마기에 핸드백까지 풀세트로 맞춰서 아깝다고 10년 동안 가지고 있었는데 미련없이 정리했다. 실크 예복은 차마 버리지 못해서 잠옷으로 입어볼까, 별 생각을 다하다가 결국 방출했다.미니멀리즘을 장착한 안테나는 집안 곳곳으로 뻗쳐나갔다. 추억으로 가지고 있던 아이들 아기 때 옷들도 전부 정리했다. 유치원에서 만들어온 그림과 만들기, 소품들도 사진으로 남기고 재활용으로 버렸다. 물론 남편의 반대로 밤중에 쓰레기장에서 다시 주워온 것도 있었다. 애들 몰래 버리고, 남편 몰래 버리고 그렇게 버린 물건만 백리터 쓰레기 봉투로 대여섯 개는 될 것이다.마지막으로 주방 차례였다. 쓰지 않는 그릇과 주방도구를 정리해 나갔다. 그때 그릇 정리에서 멈추었다면, 거실 장식장 하단에서 멈췄으면 얼마나 좋았을까. 엄마가 결혼때 장만해 주신, 자수 보자기에 쌓여 있던 7벌의 은수저를 미처 발견하지 못했다면 어땠을까.곤도마리에의 '설레지 않으면 버리라'는 말보다 둘째 딸의 "나는 오래된 거, 옛날 물건이 좋단 말이야. 제발 버리지 마"라는 외침에 귀를 기울였다면 어땠을까. 그랬다면 은수저는 장식장 하단에 고이고이 있었을 것이고 몸값 높아진 지금 은 시세를 보면서 만족해하고 있었을 텐데.그러나 그런 일은 일어나지 않았다. 미니멀리스트에게 은수저는 단지 자리를 차지 하는 대상이었다. 꾸러미를 들고 금 거래소로 갔고, 은수저를 비워냈다는 쾌감을 나에게 안기고 기억 저편으로 사라졌다.완전히 잊힌 은수저 7벌이 다시 수면 위로 올라온 것은 금과 더불어 은값의 폭등 소식 때문이다. 10년 동안 지켜온 미니멀리즘에 균열이 생기기 시작했다. 이제는 짐을 비울 때 그 언젠가를 위해서 남겨놔야 할 것인가 말 것인의 선택에 주저하게 된다.눈 앞에 왔다 갔다 하는 은수저 7벌에 '지난간 것은 지나간 대로 그런 의미가 있죠'라는 노래 가사의 의미가 부여되기 전까지는 꽤 시간이 걸리지 싶다.