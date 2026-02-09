'하늘이 내린 병영'이라는 섬, 입구에 적힌 글 보니

지난 1월 12일부터 18일까지 일주일 동안 중국 윈난성의 자연 유산과 문화유산을 탐사했다. 강의 협곡과 길을 따라 차마고도가 형성되어 있고, 옛길 주변으로 그들이 만들어낸 역사와 문화유산이 잘 남아 있다. 이 지역의 아름다운 자연, 차마고도 지역 소수민족이 남긴 문화와 예술, 티베트 불교의 특징을 인문학적 관점에서 살펴보려고 한다. 인천에서 윈난성 성도 쿤밍으로 들어가 따리, 리장, 샹그릴라를 답사하고 쿤밍으로 나왔다.

얼하이에는 봉래섬(蓬萊島)이 있어 그 이름을 천생영이라 했다.

삼천 명이 빠져 죽을지언정 그 누구도 건널 수 없으리니.

계족산이 섬을 건너다보고 있어 사람이 바다 위를 지키면

십만의 날랜 병사들도 공격해 들어오기 어려울 것이로다.

洱海有蓬萊 營號天生 三千溺水誰飛渡

鷄山臨島嶼 人當海上 十萬雄兵難進攻

쿤밍을 떠나 따리로 간다. 따리는 쿤밍에서 서쪽으로 250km쯤 떨어져 있다. 고속철이 운행되고 있어 2시간 정도면 간다. 따리역에 도착하니 관광버스가 기다리고 있다. 현재 따리는 1983년 따리현과 얼하이 남쪽 하관(下關)시가 합해져 따리시로 새롭게 태어났다. 그러므로 행정과 상업 중심지가 얼하이의 남쪽 해변에 있다. 얼하이는 따리의 젖줄이다. 얼하이는 6700만 년 전 히말라야 조산운동으로 형성된 고원지대가 침강하면서 생겨난 담수호다. 그리고 호수 주변에서 따리 고대 문명이 발전하게 되었다.얼하이는 남북으로 길게 형성된 호수로, 남북 길이가 41.5km, 동서 폭이 3~9km다. 둘레가 126km에 이르며, 면적이 251제곱킬러미터나 된다. 평균 수심은 10.5m고, 가장 깊은 곳은 20.5m나 된다고 한다. 그러므로 얼하이는 쿤밍호에 비해 면적은 적으나 저수량은 두 배에 이른다. 얼하이 서쪽에는 남북으로 길게 이어진 창산이 있다. 해발이 3074m에서 4122m에 이르는 봉우리가 19개나 된다. 그중 가장 높은 봉우리가 4122m 마룡봉(馬龍峰)이다. 얼하이의 해발이 1972m니, 창산 최고봉과의 표고 차가 2150m 정도 된다.얼하이는 두 개의 정자(二亭), 세 개 섬(三島), 네 개의 간석지(四洲), 다섯 개의 호수(五湖), 아홉 개의 만(九曲)으로 유명하다. 그 때문인지 산수가 조화를 이뤄 풍광이 수려하다. 그리고 물이 맑고 투명하며 수질이 좋다. 또 호수에는 다양한 어류와 조류가 서식하고, 호숫가에서도 양서류와 포유류를 볼 수 있다. 얼하이에 있는 두 정자는 해심정(海心亭)과 임수정(臨水亭)이다. 해심정은 시저우고진(喜洲古鎭) 앞 남호(南湖)에 있었으나 현재는 얼하이 공원에 위치한다.임수정은 명나라 가정제 때인 1538년 얼하이 서안 용봉촌(龍鳳村) 용왕묘 앞에 호연각(浩然閣)이라는 이름으로 처음 세워졌다. 청나라 가경제 때인 1806년 중건하면서 임수정이라 불리게 되었다. 사방이 물에 둘러싸여 있고, 서쪽으로 청석교를 통해 육지와 연결되었고, 동쪽으로 용문(龍門) 패방이 있었다고 한다. 옛날 이곳을 찾은 관리와 선비들이 푸른 물결과 연비어약(鳶飛魚躍)하는 모습을 보면서 호연지기를 즐겼을 것이다. 중화민국 시대까지 중수를 통해 정자가 잘 유지되었으나, 얼하이의 수위가 낮아지며 육지에 고립되었다가 1984년 철거되고 말았다.얼하이에 있는 세 개의 섬은 금사도(金梭島), 옥기도(玉磯島), 남조풍정도(南詔風情島)다. 이들 섬은 얼하이의 동쪽 호숫가에 위치한다. 금사도는 동남쪽에 있고, 옥기도와 남조풍정도는 동북쪽에 있다. 우리는 샹랑고진과 옥기도를 찾아간다. 왜냐하면 그곳에 옛 마을의 모습이 잘 남아 있고, 볼만한 경치와 문화유산이 많기 때문이다. 샹랑고진은 호숫가를 따라 남북으로 길게 발달해 있다. 샹랑고진 앞으로 옥기도와 남조풍정도가 복도처럼 양쪽으로 도열해 있고, 두 섬 사이로 뱃길이 나 있다. 그러므로 청나라 함풍제 때부터 샹랑고진이라 불리게 되었다. 두 개의 회랑 사이에 있는 옛 마을이라는 뜻이다.샹랑고진에는 1992년부터 관광지로 개발되면서 샹랑고진경구(景區)라는 이름을 얻게 되었다. 샹랑고진은 동문과 서북문 두 개를 통해 출입할 수 있다. 그런데 관광의 하이라이트인 두 섬이 동문 가까이 있어, 관광객의 66% 정도가 동문으로 들어간다. 우리도 외곽에서 차를 내린 다음 동문을 통해 호숫가로 걸어 내려간다. 그러면 남조풍정도 부두에 이르게 된다. 이곳에서 남조풍정도로 들어가는 유람선과 얼하이의 다른 마을로 가는 여객선을 탈 수 있다.남조풍정도는 동서 길이가 1100m, 남북 길이가 700m쯤 되는 작은 섬이다. 석회암으로 이루어진 절벽과 깨끗한 모래사장이 공존하고 있으며, 신석기시대 유물과 남조국 때부터 이루어진 문화유산을 볼 수 있다. 섬 가운데 복성(福星)광장에는 한나라 때 만들어진 14.36m의 백옥관음상이 있다고 한다. 그리고 당나라 양식과 토번 양식이 결합된 남조국(653~902) 행궁을 멀리서도 볼 수 있다. 과거 남조국 왕의 여름 피서 행궁으로 사용되었다고 한다. 그러나 현재 건물은 다기능 문화관광시설로 다시 지어진 것이다.부두에서 호숫가를 따라 북쪽으로 길이 이어지는데, 이곳에는 호텔, 식당, 기념품점이 줄지어 있다. 호수에는 유람선이 운행하고 갈매기들이 쉬고 있다. 호수에는 해초들이 자라고 있어 새와 어류가 서식하기 좋은 환경을 지니고 있다. 그리고 그 앞으로 옥기도가 보인다. 남조풍정도와 옥기도 사이로 얼하이가 펼쳐지고, 그 너머로 창산이 남북으로 길게 이어진다. 가파르지 않고 은은하게 연결되는 창산의 산봉우리들은 그렇게 높아 보이지 않는다. 우리는 시간을 내 감통사(感通寺)에 이르는 케이블카를 타고 창산 중턱까지 올라가 청벽계(淸碧溪)를 답사하기로 했다.옥기도는 원래 섬이었으나 1992년 샹랑고진과 연결하는 판석교(板石橋)인 옥기교(玉磯橋)가 놓이면서 육지가 되었다. 다리가 아치형으로 만들어져 어선이 다리 밑으로 통과할 수 있다. 옥기도는 동서 길이가 700m, 남북 길이가 180m에 불과한 작은 섬이다. 그러나 그 역사와 전략적 가치는 얼하이 섬 중 으뜸이다. 그 때문에 청나라 함풍제 때 의병군을 이끈 두문수(杜文秀) 원수(元帥)가 이곳에 수군을 위한 병영을 설치했다. 병영의 이름이 천생영(天生營)으로 하늘이 내려준 병영이라는 뜻이다. 병영 입구에 옥파각(玉波閣)이라는 누각 형태의 문이 있다. 문 양쪽에 나무로 조각한 주련이 걸려 있다.옥파각을 지나 안으로 들어가면 옥기암이라는 절이 나온다. 옥기암의 본전에는 관음보살이 모셔져 있고, 다른 전각에는 따리국 국모인 양계선(楊桂仙)이 모셔져 있다. 옥기암은 따리국 때인 937년 황가(皇家) 사원으로 지어졌다. 얼하이 어부의 딸로 태어나, 따리국을 세운 개국황제 단사평(段思平)의 처가 된 양계선은 황제가 죽자 이 절에 와 수행을 하다 신선이 되었다고 한다. 양계선은 나중에 '유성익혜국모'(楡城益惠國母)로 추대되었다. '유성'은 따리고성의 옛 이름이고, '익혜'는 이롭게 하고 은혜를 베풀었다는 뜻이다.섬 안 바위 밑에는 작은 연못이 있는데, 황룡이 살았는지 그 이름이 금룡동(禽龍洞)이다. 이곳에서 물가 쪽으로 계단을 통해 바위를 올라가면 전망이 탁 트이며 북쪽과 서쪽으로의 조망이 좋다. 호수 건너편으로 시저우고진이 보이고, 그 뒤로 창산이 펼쳐진다. 이곳에서 바위 사이로 난 일선천(一線天)을 지나 올라가면 태양궁이 나온다. 태양궁은 무용가로 유명한 양리핑(楊麗萍)의 예술 공간이자 개인 별장이다. 태양궁 북쪽에는 사저로 사용하는 월량궁(月亮宮)이 있다.태양궁은 예술호텔로 일반에게 공개되는데 예약제로 되어 있고, 입장료도 상당히 비싼 편이다. 그 때문에 들어가지는 못하고, 이웃에 있는 호텔에서 외관을 살펴볼 수 있었다. 옥기도의 호텔과 객잔은 호숫가 좁은 공간을 활용해 꽃밭을 만드는 등 환경을 아름답게 만들려고 노력하고 있었다.옥기도를 나오면서 잠시 조씨종사(趙氏宗祠)에 들러 사당의 모습을 살펴보았다. 붉은 바탕에 검게 쓴, '조상의 은덕이 꽃처럼 흐른다(祖德流芳)'는 문구를 볼 수 있었다. 그 아래로 붉은색 꽃이 만발한 화병이 놓여 있었다. 옥기도와 샹랑고진은 고건축과 푸른 나무 그리고 화려한 꽃이 어우러진 얼하이 제일촌이라 부를만하다.