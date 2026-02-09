"열리지 않은 문을 기억하며" 여수출입국사무소 화재참사 19주기 추모식

큰사진보기 ▲여수출입국외국인사무소 화재참사 제19주기 추모식8일 오후 여수출입국외국인사무소 인근의 추모비 앞에서 열린 여수출입국외국인사무소 화재참사 제19주기 추모식 / ⓒ 정병진 관련사진보기

큰사진보기 ▲추모곡을 부르는 솔샘중창단창작곡 '열리지 않은 문'을 부르는 솔샘중창단 ⓒ 정병진 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲헌화와 묵념하는 시민들여수출입국외국인사무소 화재참사 시민 추모비 앞에 헌화하고 묵념하는 시민들 ⓒ 정병진 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 겨자씨신문에도 실립니다.

한파와 칼바람이 몰아친 8일 오후 3시 30분, 여수출입국외국인사무소 앞에서 '여수출입국외국인사무소 화재참사 제19주기 추모식'이 열렸다.이번 행사는 2007년 2월 11일 새벽 3시 55분경 발생한 화재로 보호실에 구금돼 있던 외국인 10명이 숨지고 17명이 중상을 입은 참사를 기억하고, 같은 비극이 반복되지 않기를 다짐하기 위해 마련됐다. 종교·시민·노동·인권단체 관계자 30여 명이 추운 날씨에도 자리를 지키며 희생자들을 추모했다.경과보고에서는 여수출입국외국인사무소에 구금돼 있던 보호외국인 안토니 거드씨(미국인, 34세)가 2005년 5월에 <오마이뉴스>에 기고한 글이 소개됐다. 거드씨는 이 글에서 보호소 내 자살 시도와 화재 사건을 언급하며 "철장 안에 있어 누구도 안전한 곳으로 대피하지 못했다"고 경고했으나, 이후에도 개선은 이뤄지지 않았다. 약 2년 뒤에 이 경고는 실제 대형참사로 이어졌다.설교를 맡은 김종옥 목사(전남동부NCC 총무)는 설교 대신 전래 동요 '산도깨비'와 판소리 '쑥대머리'를 개사해 희생자들을 기리는 노래를 불렀다. 이어 정홍순 시인은 자작시 '고원의 독수리'를 낭송하며, 타국에서 노동하다 보호소 철창 안에서 생을 마감한 이주노동자들의 처지를 '고원의 독수리'에 비유해 애도했다. 당시 사망자 10명 중 9명이 중국인(중국동포 2명 포함), 1명이 우즈베키스탄 출신이었다.솔샘중창단은 창작 추모곡 '열리지 않은 문'을 선보였다. "살려 달라, 문을 열라 외쳤지만 열리지 않은 문"이라는 가사는 화재 당시 철장에 갇혀 탈출하지 못했던 이들의 절박한 상황을 떠올리게 하며 참석자들의 공감을 이끌어냈다.추모사를 맡은 임홍열 선생(화성외국인보호소방문모임 '마중')은 참사의 원인을 구조적 문제에서 찾았다. 그는 "예기치 못한 화재 이전에, 이주민을 필요에 따라 관리 대상으로만 여긴 정책과 제도가 문제였다"며 "긴급히 보호해야 할 생명이 통제 대상이 되면서 참사로 이어졌다"고 말했다.이어 "당시 전국의 활동가들이 여수로 모여 희생 원인을 밝히고 남은 이들을 도왔다"며 "여수는 죽음이 남은 공간이 아니라 더 많은 생명을 지키기 위한 연대가 시작되는 장소가 돼야 한다"고 강조했다. '마중'은 현재도 화성외국인보호소를 정기 방문해 보호외국인 상담과 인권 감시 활동을 벌이고 있다.연대 발언에 나선 손상용 대표(전남이주노동자인권네트워크 ) "19년이 지났지만 이주노동자 인권 침해는 여전히 계속되고 있다"고 지적했다. 그는 최근 영암의 한 농장에서 폭언과 폭행에 시달리다 숨진 이주노동자 사례와 출입국 단속 과정에서 발생한 사망 사건을 언급하며 "제도 개선은 더디고 현장의 위험은 반복되고 있다"고 말했다.또 "미등록 체류는 개인의 선택이라기보다 법·제도가 만든 구조적 결과"라며 "구금시설을 '보호소'라 부르는 현실부터 재검토해야 한다"고 덧붙였다.추모식은 참석자들이 추모비에 국화를 헌화하고 묵념하는 것으로 마무리됐다. 참가자들은 19년 전 철장 안에서 생을 마감한 10명의 이주노동자를 기억하며, 같은 비극이 반복되지 않도록 사회적 책임과 제도 개선의 필요성을 다시 한 번 확인했다.