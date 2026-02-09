장제환 출판기념회... "무너진 고양, 바로 세울 것"

큰사진보기 ▲8일 오후 고양꽃전시관에서 열린 장제환 박사의 '고양, 바로 세우겠습니다' 출판기념회에 참석한 시민들이 책을 들어 보이며 환호하고 있다. ⓒ 박상준 관련사진보기

"비틀즈의 애비로드 앨범 커버를 기억하십니까? 서로 다른 보폭, 다른 옷차림이었지만 그들이 향한 곳은 하나의 방향이었습니다. 지금 고양시도 그 횡단보도 위에 서 있습니다."

2026년 6월 지방선거를 4개월여 앞둔 2월 8일 일요일 오후 3시. 고양꽃전시관 북카페 특설무대에서 장제환 박사의 저서 <고양, 바로 세우겠습니다> 출판기념회가 열렸다.이날 행사는 단순한 책 홍보를 넘어, 사실상 차기 고양시장 도전을 위한 출정식을 방불케했다. 장제환 박사는 "평범한 길을 세계적 상징으로 만든 애비로드처럼, 고양도 평범한 도시를 넘어 세계적인 미래도시가 될 수 있다"며 포문을 열었다.단상에 오른 장 박사는 현재 고양시의 상황을 '위기'로 규정하며 현 시정에 대한 강도 높은 비판을 쏟아냈다. 그는 프레젠테이션(PT)을 통해 "지금 고양의 얼굴은 재정자립도 32%라는 초라한 성적표와 뚜렷한 성과 없는 30회 이상의 해외 출장으로 얼룩져 있다"고 지적했다.특히 지역 내 최대 갈등 요소인 신청사 이전 문제에 대해 목소리를 높였다. 장 박사는 "일산과 덕양 지역 간의 소모적인 갈등과 분열을 조장한 신청사 이전 문제, 지역 경제의 마중물이었던 고양페이 중단 등은 시민들에게 깊은 상처만 남겼다"며 "시민들과 충분한 논의 없이 이루어진 '일방통행식 불통행정'이 고양의 현재 얼굴"이라고 꼬집었다.그가 "이대로 괜찮습니까?"라고 묻자 객석에서는 "아닙니다!", "바꿔야 합니다!"라는 시민들의 큰 함성이 터져 나왔다. 장 박사는 고양고양이 캐릭터 실종, 청년기본소득 중단, 각종 인허가 문제 등을 일일이 거론하며 현 시정의 실정을 조목조목 비판했다.장제환 박사는 비판에 그치지 않고 구체적인 미래 청사진도 제시했다. 그가 내세운 슬로건은 '다시 상상하는 고양의 미래 얼굴'이었다.핵심 키워드는 'K-컬처'와 'AI(인공지능)'였다. 그는 "고양은 방송·영상 콘텐츠와 마이스(MICE) 산업이 살아 숨 쉬는 도시"라며 "아레나 공연장에서 BTS와 같은 세계적 아티스트의 공연이 열리고, 킨텍스에서는 AI와 K-컬처 국제 컨벤션이 열리는 도시를 만들겠다"고 포부를 밝혔다.교통 인프라에 대한 구상도 구체적이었다. GTX와 KTX, 트램을 연결해 수도권 최고의 교통 허브를 구축하고, 대곡역을 물류와 교통의 심장으로 만들겠다는 계획이다. 또한 중부대와 항공대를 중심으로 AI 연구소와 스타트업이 협업하는 시스템을 구축해 "교육과 일자리가 선순환하는 자족형 스마트 도시"를 만들겠다고 강조했다.장 박사는 이를 "먹사니즘과 잘사니즘의 도시"라고 표현하며, "덕양, 일산, 창릉이 함께 성장하는 균형 발전"을 약속했다.이날 행사에는 여권 인사들이 참여하거나 축하 메시지를 보냈다. 현장에는 김성회 국회의원(고양갑)을 비롯해 고은정, 변재석, 이경혜, 정동혁, 명재성 경기도의원 등 지역 정가 인사들이 참석해 힘을 실었다. 이재준 전 고양시장과 김운남 고양시의회 의장도 자리를 빛냈다.영상 축사로는 김동연 경기도지사, 추미애 의원, 문정복, 장경태, 한준호 의원 등 더불어민주당의 주요 인사들이 장 박사의 출판을 축하했다. 정청래 더불어민주당 대표, 조정식 대통령비서실 정무특별보좌관 등은 축전을 보내왔다.현장 축사에 나선 김성회 의원은 "고양시의 잃어버린 활력을 되찾기 위해서는 실용적인 리더십이 필요하다"며 장 박사를 치켜세웠다. 안진걸 민생경제연구소 소장 역시 "시민의 목소리를 경청할 줄 아는 장제환 박사야말로 지금 고양시에 필요한 리더"라고 강조했다.이날 행사에는 '시민과의 소통' 시간도 있었다. 플로어에서 직접 시민들의 질문을 받고 답하는 형식이었다.일산동구에서 왔다는 한 시민은 최근 고양시의 쓰레기 소각장 문제와 관련해 날카로운 질문을 던졌다. 이에 장 박사는 "행정이 시민의 이야기를 놓치는 순간, 아무리 속도가 빨라도 삶과는 멀어진다"며 "주권자인 시민과 끝까지 소통하며 답을 찾겠다"고 답해 박수를 받았다.또 다른 청년 참석자는 "청년들이 일할 곳이 없어 고양을 떠나고 있다"며 일자리 대책을 물었다. 장 박사는 "AI와 K-컬처 산업을 연계한 스타트업 생태계를 조성해, 청년들이 고양에서 일하고 즐기고 머무를 수 있는 '스테이 업(Stay-up)' 기반을 만들겠다"고 답했다.장제환 박사는 마무리 발언에서 자신의 정치적 지향점을 분명히 했다. 그는 "지금 고양에는 김대중, 노무현, 이재명 대통령의 리더십이 필요하다"며 "위기를 극복하고 시민과 신뢰를 바탕으로 소통하는 실용의 리더십을 보여주겠다"고 선언했다.이어 "사람은 도시를 만들고, 도시는 또 사람을 만든다. 도시의 얼굴은 결국 그 안에 사는 사람들의 얼굴"이라며 "무너진 고양을 시민 여러분과 함께 똑바로 다시 세우겠다"고 강조하며 행사를 마쳤다.참석자들은 행사 마지막 순서로 모두 자리에서 일어나 "고양! 바로! 세우겠습니다!"를 함께 외치며 기념 촬영을 진행했다.