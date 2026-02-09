전남광주특별시 통합에 '섬 주민'은 없다

큰사진보기 ▲8일 목포대학교 남악캠퍼스에서 열린 '전남광주특별법안 논의 제5차 간담회'에서 김영록 전라남도지사와 강기정 광주광역시장, 지역 국회의원들이 과감한 재정·권한 특례를 담은 '진짜 통합 특별법' 제정 촉구하며 공동결의문을 발표하고 있다. ⓒ 전라남도 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 한국섬뉴스에도 실립니다.

광주와 전남이 다시 하나로 뭉치는 '전남광주특별시'라는 거대 담론이 한반도 남단을 뜨겁게 달구고 있다. 수도권 일극 체제에 맞서 지역 생존을 도모하자는 명분 아래 수조 원의 재정 지원과 AI·반도체 산업의 화려한 청사진이 연일 언론을 장식한다.그러나 이 거대한 통합의 소용돌이 속에서 대한민국 '섬의 수도'라 할 수 있는 전남의 섬 주민들은 이동권과 의료 보건 등에서 철저히 소외돼 있다.한국섬진흥원에 따르면 지난해 기준 우리나라 유인 섬은 모두 480개다. 이 가운데 전남이 277개로 전체의 58%를 차지한다. 광주·전남이 통합되면 인구는 약 320만 명으로, 이 중 섬 인구는 15만5929명으로 약 5%다.전남에서 섬을 보유한 지자체는 영광, 신안, 해남, 진도, 장흥, 완도, 고흥, 여수 등이다. 이들 지역은 'L'자 형태로 한반도 서남해안을 감싸고 있다. 열악한 이동권과 보건의료 환경 속에서도 섬 주민들은 국토의 최전선을 지키며 국민에게 안정적인 수산물을 공급하고 바다를 지키는 역할을 해왔다.그런데 이러한 섬을 빼놓고 어떻게 '전남'의 미래를 논할 수 있는가. 섬 주민의 정주 여건을 외면한 통합이 과연 무슨 의미를 갖는가.현재 국회 행정안전위원회에는 광주·전남 통합 특별법이 제출돼 있다. 법안은 2월 말 통과를 목표로 막바지 심사 단계에 들어갔다. 법이 통과되면 6·3 지방선거는 '전남광주특별시' 초대 수장을 뽑는 역사적 선거가 된다.하지만 초대 시장을 노리는 정치권의 행보를 섬 주민의 시선에서 보면 우려는 더욱 짙어진다. 김영록 전남도지사는 '중앙 권한 이양과 균형 발전의 완성', 강기정 광주광역시장은 '대한민국 대도약의 중심축, 실행의 원년', 신정훈 의원은 '격차 해소를 위한 자치 정부로의 재설계', 민형배 의원은 '서울과 경쟁하는 세계 최고의 특별시', 주철현 의원은 '국민주권 실천과 동부권 소외 방지'를 내세우고 있다.이들은 GTX급 철도와 고속도로 등 광역 교통망 확충에는 한목소리를 내면서도, 섬 주민에게 유일한 '도로'인 여객선 공영제에는 약속한 듯 침묵하고 있다.섬 주민의 이동권은 시혜적 복지가 아니다. 헌법이 보장한 기본권이다. 이를 현실로 만들기 위해서는 두 가지 결단이 필요하다.첫째, 국회 심사 중인 통합 특별법에 '여객선 공영제 지원 특례'를 명문화해야 한다. 법안에 "통합특별시는 도서 지역 주민의 이동권 보장을 위해 여객선 공영제를 실시할 수 있으며, 국가는 이에 필요한 운영비의 50% 이상을 지원한다"는 조항이 담겨야 한다. 그래야 지자체의 열악한 재정에 의존하지 않고 국가가 책임지는 지속 가능한 해상 교통 체계를 구축할 수 있다.둘째, 6·3 지방선거 후보들이 이를 제1호 공약으로 채택해야 한다. 한국섬뉴스 추산에 따르면 전남 전역 여객선 공영제에 필요한 예산은 연간 약 800억 원이다. 노후 선박 교체비 250억 원, 해상교통공사 운영비 200억 원, 1,000원 요금제와 광역 환승 할인에 따른 운항 손실 보전금 350억 원 등이다.800억 원은 거액처럼 보이지만 통합특별시가 정부로부터 받게 될 연간 5조 원 규모의 통합 인센티브 가운데 1.6%에 불과하다. 연간 수조 원이 투입될 산업단지 예산의 일부만 전환해도 섬 주민들의 오랜 한을 풀 수 있다. 이는 포퓰리즘이 아니라 영토 수호와 국토 균형 발전을 위한 전략적 투자다.통합시장 후보들에게 묻고 싶다. 전남의 섬들을 '소외된 땅'으로 방치할 것인가, 아니면 통합의 진정한 가치를 실현할 '상생의 거점'으로 만들 것인가. 통합특별시 초대 시장 후보라면, 특별법 근거를 바탕으로 한 '전남광주 여객선 완전 공영제'를 6.3 지방선거의 공약 최상단에 배치해야 한다. 설령, 2월 국회에서 특별법에 반영되지 않더라도 '전남광주 해상교통공사(가칭)' 설립해 운영하는 방안을 강구하면 된다.섬 소멸시대에 여객선 공영제는 매우 중요한 과제이지만 주무부처인 해양수산부에 맡겨두면 그 실행은 요원하기만 하다. 전남부터 여객선 공영제를 실시해야 진정으로 섬 경제와 복지가 활성화되고, 그것이 곧 행정통합이 지향해야 할 진정한 모습이다.