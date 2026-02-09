4.3항쟁 80주년을 앞두고 수도권에서 4.3유족회 새출발

"할머니가 하얀 치마 밑으로 들어가라고 하면서 느 아방은 제삿날은 10월 25일이여. 너마저 죽으민 대가 끊기니 총을 팡 쏴도 가만히 있으라고 했습니다. 군인이 뛰어와 일어서라고 하니까 할머니는 치마 속에 있는 나의 등을 꽉 눌렀어요. 그래서 살아 났습니다."

큰사진보기 ▲재경제주4.3희생자유족회 총회수도권에 거주하는 제주4.3희생자들의 모임이 30여 년만에 2세대로 세대 교체가 이루어지는 총회 참석자 ⓒ 재경제주4.3희생자유족회 관련사진보기

큰사진보기 ▲재경제주4.3희생자유족회 총회수도권에 거주하는 제주4.3희생자들의 모임이 30여 년 만에 2세대로 세대 교체가 이루어지는 총회에서 1세대에게 인사하는 임원진 ⓒ 재경제주4.3희생자유족회 관련사진보기

큰사진보기 ▲재경제주4.3희생자유족회 총회수도권에 거주하는 제주4.3희생자들의 모임이 30여 년만에 2세대로 세대 교체가 이루어지는 총회에서 회장단의 이취임 ⓒ 박진우 관련사진보기

현기영의 <순이삼춘>의 배경이 된 제주도 조천읍 북촌리 집단 학살 사건(1949년 1월) 현장에서 살아 남은 9살짜리 소년 부청하(재경제주4.3희생자유족회)회장의 증언이 추운 겨울날 종로4가의 작은 강당에서 이루어졌다.참석자의 대부분은 어릴 적 4.3을 직접 겪은 당사자이자 부와 모, 또는 할머니와 할아버지 등 가족 중 누군가가 희생당한 1세대이고, 50~60대는 자연혈족인 가족이 희생된 직계나 방계의 2세대 유가족들이다.지난 7일 종로5가 서울제주도민회관 역사관에서 '재경제주4·3희생자유족회'의 정기총회가 열렸다.제주4.3항쟁 50주년을 맞이하며 1998년 결성된 '재경제주4.3희생자및피해자유족회(부청하, 이순자, 이재윤, 김칠중, 허상수, 강종호 등 6인 공동대표, 아래 재경4.3유족회)'가 결성된 지 30여 년만에 80주년을 앞두고 총회를 열어 세대교체를 진행한 것이다.이날 모인 고령의 유가족들은 제주가 고향이지만 집단학살 당시 살아남은 어린 유가족으로 눈물을 흘리며 고향 제주를 떠났고, 몇몇 유가족은 '제주'라는 단어를 머릿속에서 완전히 지웠다. '제주'와 '4.3'이라는 단어 뒤에는 야만적인 죽음의 공포가 엄습하여 숨을 제대로 쉴 수 없었기 때문이다.50여 년이 지난 1998년 장년의 유가족들이 모이기 시작하여 재경4.3유족회를 결성하여 역사학자와 종교인, 시민단체 등과 함께 4.3의 진실을 밝히는 법률을 제정해야 한다는 목소리를 내었고, 한나라당 변정일 국회의원과 새정치국민회의 추미애 국회의원의 발의를 통해 1999년 12월 '제주4.3사건 진상규명 및 희생자 명예회복에 관한 특별법(아래, 제주4.3특별법)'의 제정을 이끌어 내는 데 일조하였다.재경4.3유족회가 지쳐있는 사이 대학과 직장을 위해 수도권에 있는 40~50대의 2세대 유가족들이 모여 '재경제주4.3희생자유족청년회(공동회장 박진우, 문원섭)'를 결성하여 제주4.3범국민위원회와 함께 제주4.3특별법 전부 개정을 위해 청와대와 국회의원들을 설득하면서 제주4.3특별법 전부 개정을 이끌어 냈고, 민주주의의 심장인 광화문광장에서 4.3추념식을 진행하면서 경찰청정과 국방부차관이 희생자의 위패 앞에 헌화와 70여 년 전의 학살에 대해 사과하기도 했다.제주4.3특별법 제정(1999)이 희생자를 파악하는 법률로, 파악한 희생자의 83%가 국가가 죽였음(2003년 정부가 채택한 제주4.3사건진상조사보고서)을 확인하여 대통령이 사과(2003.10)하고 위령제 참석(2006.04)을 이끌어 내었고, 4월 3일을 국가기념일로 지정(2014.03)하도록 동력을 모았다면, 2단계는 제주4.3특별법 전부 개정(2021)으로 가해자인 국가가 희생에 대한 보상(법률 제정 과정에서 배상이 아닌 보상으로 수정)과, 당시 불법 재판에 대한 재심을 추진할 수 있도록 힘을 모았다.제주4.3항쟁 80주년을 준비해야 하는 시점에서 이번 재경4.3유족회의 통합과 세대교체는 제주4.3의 진실을 밝혀 명예를 회복시키고 정의로운 청산을 위한 3단계로 나아갈 수 있도록 힘을 모으는 계기가 될 것으로 보인다.2인의 공동대표 중 현민종 회장은 제주가 고향이 아닌 육지가 고향으로 제주어를 모르는 4.3 2세대다. 현민종 회장의 할아버지와 삼촌들은 4.3당시 죽음을 당하거나 행방불명이 되었다.할아버지는 산 사람에게 쌀을 줬다는 이유로 50살이 되던 1950년 1월 경찰에 끌려간 뒤 고문을 당한 후 국가보안법 위반·내란음모·내란방조죄 혐의로 징역 2년형을 선고받았다. 그로부터 열흘 만에 주검으로 발견되었고, 2024년 3월 재심에서 무죄 판결을 받았다.양경인 회장은 제주 출신으로 4.3활동가 1세대다. 지난 40여 년 동안 제주를 다니며 피해자들의 구술을 채록해 왔고, 2021년에는 4.3평화문학상을 수상했다. 4.3소설인 <선창은 언제나 나의 몫이었다>(2022)와 <4.3과 여성1~5(공저)> 등을 쓴 경륜이 쌓인 활동가로 할아버지가 희생되었고, 어머니가 4.3을 겪어 고통을 받은 유가족이다.총회에 참석한 유가족들은 새롭게 출범하는 임원진에게 큰 박수와 덕담으로 격려 해 주었다. 총회에서는 ▲유가족들의 마음을 위로하는 사업 ▲4.3정신을 기리는 추념 사업 ▲4.3의 가치인 평화·인권 계승 사업 ▲ 진실을 밝히는 4.3 구술 채록 및 역사화 사업 등의 계획을 협의하였다.특히 제주4.3의 왜곡과 폄훼 방지 대책과 학살 가해 책임자 조사 및 공개, 미국의 사과 등 제주4.3특별법 개정 사업도 준비하는 것으로 알려졌다.이날 모인 유족들은 그동안 서로의 안부를 묻기도 하고, 광화문에서 진행한 문화제와 추념식에 대해 "꿈에도 상상하지 못했던 일이었다"는 소감을 건네기도 했다.과거 제주에서는 4.3 위령제는커녕, 가메기모른식게(까마귀도 모르게 몰래 지내는 제사)를 지내다가 1990년대가 되면서 광장에서 제주4.3위령제를 지냈다. 이후 2010년대가 되면서 4.3추념식을 진행하고 있다.2018년도에는 전국의 23개소에 시민분향소가 설치되었고, 광화문을 중심으로 4.3단체의 추념식에 정부 관계자들이 참석하여 진행되며 4.3의 진실을 기억하고 역사의 재발 방지를 위해 노력해온 성과를 이어 받으며 한 단계 나아가는 역할을 기대할 수 있게 되었다.