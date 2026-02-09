시를 보내면 그림이, 그림을 보내면 시가... 조선시대 교환편지

AD

여정겸재 유시거화래지약 기위왕복지시(與鄭謙齋 有詩去畵來之約 期爲往復之始)

아시군화환상간 경중하언논가간(我詩君畵換相看 輕重何言論價間)

시출간장화휘수 부지수이경수난(詩出肝腸畵揮手 不知誰易更誰難)



나와 겸재 사이에 시와 그림을 주고받자는 약속을 했는데, 약속대로 왕복을 시작한다.

나의 시와 그대의 그림을 서로 바꿔보면

무슨 말로 경중의 값을 매기겠는가.

시는 간에서 나오고, 그림은 손을 휘둘러 나오니

누가 쉽고 누가 어려운지 모르겠구나

서색부강한(曙色浮江漢) 새벽빛이 한강에 떠오르니

고릉은조삼(觚稜隱釣參) 언덕이 낚싯배에 가린다.

조조전위좌(朝朝轉危坐) 아침마다 돌아와 앉으면

초일상종남(初日上終南) 첫 햇살이 종남산 위 떠오르네

겸재 정선 미술관 뒤 궁산 소악루.

'천금물전'(千金勿傳)이란 말이 있다. 천금을 줘도 그 사람이 아니면 전하지 말라는 뜻이다. 조선 후기 문인이자 서화가 매산 이하진(1628~1682)이 쓴 서책 표제이기도 하다. 왕희지가 그랬듯 그도 자손(성호 이익)에 길이 전할 글이 있었던 모양이다. 흥미롭게도 그 무렵, 천금물전을 외친 사람이 또 있었다.그는 한양 도성 백악산 자락 시인이자 절친 사천 이병연과 수시로 시화(詩畫)를 논한다. 역사 속에서 조선 후기 진경산수화 대가로도 알려져 있다. 관아재 조영석 <관아재고>에 따르면, 그의 그림 주문이 삼대 밭처럼 많았고 그가 사용한 붓이 무덤을 이룰 정도라고 한다. 송호 <겸재 화첩>에서도 그의 <금강전도>(1734)를 감상하다 보면 "핍진하다"라는 말이 절로 나온다고 했다. 과연 진실하여 거짓이 없는 진경산수화의 대가답다. 그는 누구인가.그가 바로 조선 후기 금강전도뿐만 아니라 인왕제색도를 그려 18세기 화단(畫壇)에 문예부흥의 기틀을 세웠던 겸재 정선(1676~1759)이다. 그는 한양 종로구 백악산 아래 청운동에서 태어나 타고난 재주와 이웃에 살던 장동(안동) 김씨 가문의 문인 학자 김창흡과 화인 김창업의 영향으로 서화에 매진하게 된다.30대 중반에 절친이자 시인 사천 이병연과 금강산 일대를 유람하면서 명작 <신묘년풍악도첩>과 <해악전신첩>을 그려 화가로서 이름을 떨친다. 특히 그는 65세의 적지 않은 나이에 양천 현령으로 부임하여 <경교명승첩> 등 진경산수화의 기념비적인 걸작을 남긴다.겸재 정선이 양천 현령으로 부임하자 평생의 벗 사천 이병연은 이별의 아쉬움을 담아 "자네가 그림을 그려 보내주면 내가 시를 지어 보내겠네"라고 말한다. 그 제안을 받아들인 겸재는 틈나는 대로 한강 변 풍경을 담아 보낸다. 사천 역시 겸재로부터 받은 그림에 시를 덧붙인다. 이리하여 득의 작 <경교명승첩>(1741)이 탄생한다. 시를 보내면 그림이 오고 그림을 보내면 시가 온다는 구절이 이병연의 서찰 <시거화래>(詩去畵來, 1741)에서도 나타난다.겸재는 <경교명승첩> 33점 중 20여 점을 양천 현령으로 근무하면서 한강 변을 주제로 그렸다고 한다. 사천 이병연과의 약속을 실천한 셈이다. 사실 필자는 겸재가 천금물전이라 생각한 득의 작 <경교명승첩>(1741)을 그렸던 현장에서 그의 숨결을 느껴보고 싶었다.먼저, 필자는 1740년 겸재 정선이 근무를 시작했던 서울시 강서구 위치한 궁산 아래 양천현아 터 근처 겸재 정선 미술관으로 향했다. 7일 아침 일찍 출발하여 양천향교역에서 내려 1번 출구를 통해 나가자 혹한의 바람이 얼굴을 휩쓸고 지나간다. 강풍과 한파로 인한 야외활동 자제를 요청하는 재난 문자들이 각 기관에서 빗발친다.사실 한파를 예상하고 나선 여행이지만, 강추위가 만만치 않다. 온몸을 웅크리고 겸재 정선 미술관에 들어서자, 강추위임에도 적지 않은 사람들이 먼저 도착해 해설사의 말에 귀를 기울이고 있다. 필자도 은근슬쩍 틈 사이에 끼어든다. 해설사의 열정이 넘쳐흐르고, 점점 겸재 정선의 시간 속으로 빠져든다.미술관엔 <종해청조>(宗海聽潮) 영인본이 걸려있다. 아침 햇살에 어우러진 남산과 한강이 한 폭의 그림 속에 되살아 난 듯하다. 사천이 양천현의 관청 종해현아(宗海縣衙)에서 한강의 흐르는 물소리를 들었다는 시를 짓고, 겸재가 그림을 그린다.누가 먼저랄 것 없이 시화상간의 득의 작이다. 당시 바닷물이 강서구 종해현아 앞까지 들이닥쳐 강물과 바닷물이 교차 한 바람에 조수 소리가 크게 들렸다고 한다. 겸재는 대상의 본질을 놓치지 않고 화폭에 담아낸다. 필자 역시 한강의 흐르는 물소리를 들으려 했으나, 한파에 주눅 든 강물은 말이 없다.<경교명승첩> 중에서 <목멱조돈(木覓朝暾)> 영인본이 압권이다. 겸재 정선은 어느 날 이른 아침, 양천 궁산 소악루에 올라 도도히 흐르는 한강을 넘어 저 멀리 안개 자욱한 목멱산(남산)을 바라본다.수줍은 듯, 산 뒤로 떠오른 해가 한강에 드리워지자, 겸재는 순간을 놓칠세라 지필묵을 꺼내 하얀 비단 위에 수묵화를 친다. 채 마르지도 않은 그림을 절친이자 시인 사천 이병연에게 보내고 싶어 안달이다. 그림에 감동된 사천은 여백에 <목멱조돈(木覓朝暾)> 시를 지어 얹는다.종남산은 남산의 또 다른 별칭으로 <목멱조돈>(木覓朝暾) 그림 왼쪽에 이병연의 시가 실려있고 아침 햇살이 목멱산에 걸린 채, 강변 따라 배가 출항하는 그림이다. 단지 눈으로 본 외형을 넘어 기세와 정신을 화폭에 담으려는 겸재 정선의 이형사신(以形寫神)의 면모가 엿보인다.정오가 넘어서자 햇살이 중천에 떠올라 추위도 어느 정도 주춤해 견딜 만 하자, 필자 역시 겸재 정선 미술관 뒤 궁산에 올라 저 멀리 남산을 바라본다. 웬일인가. 남산 꼭대기와 남산 탑만 보일 뿐이다. 주변 사람들에 따르면 한강 건너 난지도 하늘공원이 산을 이뤄 남산을 가린다고 한다. 겸재 정선이 소악루에 올라, 해가 걸쳐 있는 남산을 보고 그토록 감동하여 사천 이병연에게 전했던 남산은 이제 볼 수가 없다.아쉬움을 뒤로 하고 궁산 소악루를 내려오는데 순간, 천금물전 <경교명승첩>을 완성했던 화가 겸재 정선과 대시인 사천 김병연 간 찐한 우정이 부러워진다. 18세기 그들이 아시군화환상간(我詩君畵換相看) 했듯이, 필자도 염두에 두고 있는 화인(畵人)이 있긴 한데, 안타깝게도 시를 쓰는 재주가 일천 하여 입 밖에 꺼내지 못하고 있다.