소방청, 경주 문무대왕면 산불 확산에 2차 국가소방동원령 발령

(서울=연합뉴스) 오진송 기자 = 소방청은 경북 경주시 문무대왕면 입천리 일원에서 발생한 산불이 강풍과 건조한 기상 여건으로 확대됨에 따라 8일 오후 3시 30분께 2차 국가소방동원령을 발령했다.소방청에 따르면 이번 산불은 지난 7일 오후 9시 40분 신고가 접수됐다. 산불 확산에 대비해 소방은 같은 날 오후 10시 11분 소방대응 1단계를 발령해 초기 진화에 돌입했다.이후 기상 여건으로 산불이 확대되자 소방은 8일 오전 11시 33분 국가소방동원령 1차를 발령한 데 이어, 오후 3시 30분에 2차 동원령을 추가로 발령했다.국가소방동원령 1차 발령에 따라 대구·대전·울산·강원·충남 등 5개 시도의 119특수대응단 5대, 25명이 현장에 긴급 투입돼 산불 확산 저지와 방어선 구축에 나섰다.소방청은 즉시 상황대책반을 가동하고 현장 상황관리관을 파견해 지휘·통제 체계를 강화했고, 울산·대구·부산의 재난회복차도 추가 배치해 장기 대응 기반을 마련했다고 밝혔다.이어 2차 동원령에 따라 부산·대구·울산·경남·창원 등 인근 5개 시도의 산불전문진화차 5대, 소방펌프차 20대, 물탱크차 10대를 추가 지원 출동시켜 지상 진화 역량을 대폭 보강했다. 대규모 장비와 인력을 집중적으로 투입해 민가와 주요 시설 보호, 연소 확대 차단에 총력을 기울이고 있다.김승룡 소방청장 직무대행은 "전국 소방력을 총동원해 산불 확산을 반드시 차단하고, 주민 안전과 국가 주요시설 보호에 모든 역량을 집중하겠다"며 "끝까지 긴장을 늦추지 않고 현장을 철저히 관리해 피해 최소화에 최선을 다하겠다"고 말했다.<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포 금지>