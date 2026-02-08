김병욱 전 정무비서관, 성남서 출판기념회

큰사진보기 ▲김병욱 전 정무비서관은 7일 오후 성남시 분당구 구미동에 있는 한국토지주택공사(LH) 경기남부지역본부 대강당에서 ‘김병욱의 성남 산책’ 출판기념회를 개최했다. ⓒ 박정훈 관련사진보기

"시민들과 함께 성남의 변화를 만들어가겠다"

오는 6월 더불어민주당 성남시장 후보로 거론되는 김병욱 전 청와대 정무비서관이 자신의 출판기념회를 통해 이같이 밝혔다.김 전 비서관은 7일 오후 성남시 분당구 구미동에 있는 한국토지주택공사(LH) 경기남부지역본부 대강당에서 '김병욱의 성남 산책' 출판기념회를 개최했다.김병욱 전 청와대 정무비서관은 이날 "성남은 본시가지, 분당, 판교가 복합적으로 구성된 특별한 도시"라며 "성남, 분당에서의 25년 인생이 헛되지 않았음을 느낀다. 이제 성남에서 다시 출발하고 싶다"고 각오를 전했다.이날 행사에는 김동연 경기도지사·추미애·한준호 의원, 경기도교육감 후보군인 안민석 전 의원·유은혜 전 교육부장관 등이 참석했다. 박정·김영진·백혜련·김용민·한준호 등 민주당 의원 35명 등과 성남상공회의소 및 재개발·재건축 등 성남지역 단체 관계자 및 5000 여 명의 시민들도 자리를 함께했다.김동연 경기도지사는 무대에 올라 김병욱 전 청와대 정무비서관을 향해 "국정의 한 중심에서 성남을 위해 다시 헌신하려는 모습이 인상적이다. 앞으로의 행보를 응원한다"고 격려했다.우원식 국회의장은 영상 메시지를 통해 "국회의원 시절 성실하고 유능한 모습을 보여줬고, 청와대 정무비서관으로서 여야 의원들을 두루 만나며 국민 통합을 위해 헌신했다. 어떤 자리에서도 성과를 내온 인물"이라며 성남을 향한 그의 열정에 기대를 표했다.문화·체육계 인사들도 영상으로 축하 메시지를 전했다. 박항서 전 베트남 축구대표팀 감독, 유승민 대한체육회장, 배우 정준호씨 등이 출판기념회에 힘을 보태며 분위기를 더했다.김병욱 전 청와대 정무비서관은 출판기념회에서 "이 책은 함께 걸어온 시간의 기록"이라며 "변화는 단순한 구호가 아니라 실제 실행을 통해 완성돼야 한다"고 말했다.이어 "인공지능(AI) 등 빠르게 진행되는 기술 변화 속에서 성남이 기회를 살려 시민들의 삶을 개선하는 방향으로 준비해 나가겠다"고 강조했다.김 전 비서관은 조만간 성남시장 출마를 공식 선언할 예정이다. 그는 분당을에서 20·21대 재선 의원을 지냈고 이 대통령 측근 그룹인 '7인회' 멤버로 알려져 있다.