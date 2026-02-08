소방당국, 경주시 문무대왕면 산불 국가동원령 발령

큰사진보기 ▲ 8일 경북 경주시 문무대왕면 입천리에서 소방대원들이 전날부터 이어진 산불을 진화하고 있다. 2026.2.8 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

(경주=연합뉴스) 황수빈 기자 = 소방당국은 8일 오전 11시 33분을 기해 경주시 문무대왕면 입천리 산불 관련 국가동원령을 발령했다.소방당국은 대구, 대전, 울산, 강원, 충남 등 5개 시도의 119특수대응단 장비 5대와 인력 25명을 동원한다.울산, 대구, 부산에서는 재난회복차를 지원한다.소방당국은 상황대책반을 가동하기로 했으며 현장에 상황관리관을 파견한다.<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포 금지>