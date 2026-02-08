메뉴 건너뛰기

close

사이트 전체보기

오마이뉴스(스타)에서는 누구나 글을 쓸 수 있습니다

사회

대구경북

26.02.08 13:53최종 업데이트 26.02.08 13:53

소방당국, 경주시 문무대왕면 산불 국가동원령 발령

  • 본문듣기
원고료로 응원하기
8일 경북 경주시 문무대왕면 입천리에서 소방대원들이 전날부터 이어진 산불을 진화하고 있다. 2026.2.8
8일 경북 경주시 문무대왕면 입천리에서 소방대원들이 전날부터 이어진 산불을 진화하고 있다. 2026.2.8 ⓒ 연합뉴스

(경주=연합뉴스) 황수빈 기자 = 소방당국은 8일 오전 11시 33분을 기해 경주시 문무대왕면 입천리 산불 관련 국가동원령을 발령했다.

소방당국은 대구, 대전, 울산, 강원, 충남 등 5개 시도의 119특수대응단 장비 5대와 인력 25명을 동원한다.

울산, 대구, 부산에서는 재난회복차를 지원한다.

AD
소방당국은 상황대책반을 가동하기로 했으며 현장에 상황관리관을 파견한다.

<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포 금지>

#연합

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기
연합뉴스 (yonhap) 내방

'바른 언론 빠른 뉴스' 국내외 취재망을 통해 신속 정확한 기사를 제공하는 국가기간뉴스통신사입니다. 무단전재-재배포금지

이 기자의 최신기사민주당 "정청래, 특검추천 인사검증 실패로 대통령께 누 끼쳐 죄송"


독자의견0

연도별 콘텐츠 보기