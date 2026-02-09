다이소 종이봉투로 만든 것, 뿌듯함이 차올랐다

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

일상을 짤막하게 기록해두고 싶어서 탁상 달력을 사려다 멈칫했다. '꼭 사야 하나?'라는 생각이 들어 재활용함을 뒤졌다. 살짝 구겨진 종이 봉투 하나가 눈에 띈다. 한 면을 조심스레 잘라내고 색연필로 성글게 칸을 그렸다. 그냥 버려졌을지도 모를 종이가 나의 시간을 담는 그릇이 되었다. 마음 한구석에서 왠지 모를 뿌듯함이 살며시 차올랐다. 낡고 해진 것들의 쓸모랄까.얼마 전 제주도에서 여행했던 기억이 떠오른다. 바람 부는 제주를 하릴없이 걸었다. 정처 없이 걷다가 거센 바람이 버거워지면 눈길이 머무는 곳으로 들어갔다. 마음이 이끄는 만큼 머물다 다시 걸었다. 그렇게 반복된 발걸음이 스쳐 지나온 곳들에는 묘한 공통점이 있었다.처음에도, 중간에도, 그리고 마지막에도 내 마음을 낚아챈 곳들은 하나같이 낡고 오래된 흔적들이 가득한 공간이었다. 시간의 결이 고스란히 서린 곳, 닳고 바랜 것들이 모인 곳, 결코 완벽하지 않은 곳. 어딘가 '부족함' 이 주는 편안함 속에서 나는 안도감을 느꼈다.과거의 나와 현재의 나를 이어주는 기억의 매개체들이라고 해야 할까. 작동하지 않는 턴테이블, 기울어져서 버려야 할 것 같은 탁자, 그리고 세월의 흔적을 있는 모습 그대로 가둬놓은 벽. 수명이 다한 존재들 속에는 겸손한 아름다움이 서려 있었다. 어쩌면 쓸모 없어진 낡은 물건들이 따뜻한 위로를 건네고 있었다. 완벽하지 않은 그 자체로 충분히 가치 있다는 해방감이 내게 순간적으로 파고들었다.모든 존재가 자신의 효율성과 쓸모를 증명해내야만 하는 AI 시대. 기계가 인간의 영역을 잠식할 수록 우리는 스스로에게 존재 가치를 묻게 된다. 그리고 나는 낡은 것들이 품고 있는 오묘한 아름다움 속에서 작은 희망을 본다. 쓰임을 다 해도 여전히 뿜어내는 그 고유한 아름다움 말이다. 그것은 낡아빠짐이 현대적 감각과 조화롭게 충돌하며 내어주는 힙(hip)한 매력, 그 너머에 존재하는 가치이다.AI 시대에 우리가 기필코 수호해야 할 가치는 '낡아감의 숭고함'과 그로 인한 '결핍의 미학'이 주는 '쓸모있는 쓸모없음'에 숨어 있는지도 모른다. 빛바래고 부스러져 쓸모없어 보일지라도, 그 안에는 기계가 흉내낼 수 없는 시간의 축적과 인간적 서사가 깃들어 있다. 우리의 마음은 그 깊이를 본능적으로 감지한다. 효율의 잣대로는 절대 측정할 수 없는 '인간'이라는 존재의 쓸모를 다시금 되짚어 보게 된다.본래부터 쓸모없는 것은 없다. 쓰지 않고 발견하지 않기에 쓸모를 잃어갈 뿐이다. 인간의 존재 가치 또한 이와 다르지 않다. 끊임없이 우리의 쓸모를 모색하고, 낡아가는 서로를 보듬는 것. 기계가 결코 따라 할 수 없는 그 따뜻한 애씀이야말로 오늘을 살아갈 아름다운 이유 중 하나가 아닐까.