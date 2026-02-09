[사진] 동해에서 서해까지, 우리만의 '배웅 여행'

큰사진보기 ▲동호해변 소나무 ⓒ 박영호 관련사진보기

큰사진보기 ▲덕진공원 호수 가운데 연화정도서관이 있다 ⓒ 박영호 관련사진보기

큰사진보기 ▲태조 어진 진품은 어진 박물관에 있다 ⓒ 박영호 관련사진보기

큰사진보기 ▲덕진공원 연화정도서관 밤 풍경 ⓒ 박영호 관련사진보기

큰사진보기 ▲한복 가게 ⓒ 박영호 관련사진보기

큰사진보기 ▲전동성당 ⓒ 박영호 관련사진보기

큰사진보기 ▲선운사 사천왕문 ⓒ 박영호 관련사진보기

큰사진보기 ▲선운사 동백나무에 꽃망울이 달렸다 ⓒ 박영호 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲소쇄원 ⓒ 박영호 관련사진보기

큰사진보기 ▲광주 광산구 수완동 왕버들 ⓒ 박영호 관련사진보기

큰사진보기 ▲덕진공원 팽나무 ⓒ 박영호 관련사진보기

지난해 11월 제대한 첫째, 광주에서 학교 다니다 방학이라 집에 온 둘째까지 오랜만에 온 가족이 모여 복닥거리며 지냈다. 동해 주변을 도는 짧은 여행을 몇 차례 다녀온 것이 전부인데 벌써 헤어질 때가 되었다. 개강까지는 아직 시간이 좀 남았지만, 미리 학교로 돌아가는 둘째를 배웅하고 집으로 돌아왔다.강원도 동해에서 둘째가 다니는 학교까지는 고속도로 추천 경로로 470여 킬로미터, 쉬지 않고 달리면 다섯 시간 반쯤 걸린다. 하루 만에 다녀오기에는 쉽지 않은 거리라 자연스럽게 여행 삼아 길을 나서게 된다. 이렇게 가끔 전라도로 내려가다 보면, 우리나라는 결코 작은 나라가 아니라는 사실을 새삼 느끼게 된다.이번 여행에서 처음 알게 된 사실도 있다. 아들과 딸, 그리고 나까지 MBTI가 모두 'INTP'라는 점이다. 대문자 'P'인 아빠가 이끄는 여행에 큰 불만이 없었던 데는 나름의 이유가 있었던 셈이다. 유전이 아니라면, 여행지로 가는 길에 숙소를 잡는 아빠를 보며 자란 결과일지도 모르겠다.하지만 이제 나도 여행 계획을 세운다. 최소한 숙박할 도시는 정하고, 호텔도 예약한 뒤 길을 나선다. 지난 4일부터 6일까지. 첫째 날은 동해에서 출발해 원주에 들러 어머님께 안부를 전하고 전주로 이동, 한옥마을을 둘러본 뒤 숙소로 향하는 일정이다. 둘째 날은 고창 선운사를 둘러보고, 저녁에는 서해 갯벌에서 석양을 감상한 뒤 숙박. 셋째 날은 서둘러 둘째 기숙사에 짐을 내려주고 다시 동해로 돌아오는 계획이었다.물론 세상은 늘 계획대로 흘러가지 않는다. 원주에서 정비소를 하는 친구에게 들러 타이어를 교체하는 것까지는 계획에 있던 일이었다. 그런데 차를 들어 올리고 타이어를 빼는 순간, 스프링 하나가 부러져 있다는 사실을 알게 되었다. 방지턱을 넘을 때 느낌이 왔을 거라는데, 전혀 눈치채지 못했다. 당장 큰 문제는 아니라지만, 알고 난 이상 그냥 지나칠 수는 없었다. 결국 부러진 왼쪽 스프링을 교체했다. 후후, 이럴 줄 알고 애초에 시간 단위로 나눠 계획하지 않는다.전주에 예약한 호텔에 도착해 보니 바로 옆에 덕진공원이 있고, 호수가 제법 그럴듯해 보였다. 한옥마을로 가기 전에 공원을 한 바퀴 둘러보기로 했다. 생각보다 풍경이 좋아 마음에 들었다. 호수 가운데 도서관으로 건너는 다리 왼쪽은 연으로 가득하니 연꽃이 필 무렵이라면 더없이 좋을 것 같다. 하지만 한옥마을에 도착했을 때는 이미 경기전과 전동성당의 문이 닫힌 뒤였다. 밤에는 문을 닫는다는 걸 미리 생각해야 했는데, 덕진공원을 먼저 둘러본 것이 아쉬운 선택이다.남문시장에서 피순대로 저녁을 해결하고, 어쩔 수 없이 한옥마을 밤거리를 걷게 되었다. 그런데 예상과 달리 밤 풍경이 참 좋았다. 오래전에 보았던, 화려한 등이 인상 깊었던 베트남 호이안의 거리가 떠올랐다. 호이안도 밤이 아름다웠지만, 이 밤의 한옥마을은 그보다 더 마음에 들었다. 여행은 이렇게 예상하지 못했던 순간에 더 오래 남는 추억을 남기기도 한다. 돌발 상황 덕분에 전주에는 비빔밥과 콩나물국밥 말고도 피순대가 있고, 덕진공원이라는 좋은 산책 장소도 있다는 사실을 알게 되었다.숙소로 돌아와 다시 본 덕진공원의 야경도 좋았다. 이튿날 아침으로 콩나물국밥을 먹고, 오전엔 다시 한옥마을을 천천히 둘러보았다. 밤에 보았던 풍경과는 또 다른 모습이라 더욱 좋았다. 경기전은 겨울이라 다소 쓸쓸한 분위기였지만, 오히려 그 덕에 고풍스러운 운치를 더 깊이 느낄 수 있었다.경기전을 둘러본 뒤 전동성당으로 향했으나, 마침 미사 시간이라 문이 닫혀 있었다. 근처 카페에 들러 차 한 잔을 마시며 정오가 되기를 기다렸다. 그 덕분에 전동성당을 방문할 때는 미사 시간을 미리 확인해야 한다는 깨알 같은 정보도 얻었다.육전 한 접시로 끼니를 해결하고 오목대에 올라 한옥마을을 굽어보고 나니 어느새 네 시간쯤이 흘러 있었다. 향교는 다음을 기약하기로 하고 곧바로 고창 선운사로 향했다. 처음에는 도솔암까지 오를 생각이었지만, 그러다 보면 일몰 시각을 놓칠 것 같아 선운사 경내만 둘러보았다.선운사는 대웅전 뒤편에 동백나무 삼천여 그루가 숲을 이루고 있는 것으로 이름난 사찰이다. 2003년, 최형미 시인의 <선운사에서>를 읽고 나는 무작정 선운사로 떠났다. 젊은 P였으니, 당연히 아무 계획도 없이 지도 한 장만 챙겨 나선 여행이었다.<오마이뉴스>에 송고한 기사 목록을 훑어보니, 처음 선운사를 찾았을 때 로모 카메라로 찍은 사진을 담은 기사가 있다. 기사에 동백꽃이 필 무렵 다시 오고 싶다는 바람을 적었지만, 아직 이루지 못했다. 필름 카메라가 역사 속으로 사라지고, 스마트폰으로 사진을 찍는 시대가 될 만큼 긴 시간이 흘렀음에도 말이다.동백나무는 꽃 피는 시기에 따라 춘백·추백·동백으로 나뉘는데, 선운사의 동백은 봄에 피는 춘백이라 한다. 3월 말부터 꽃망울을 터뜨리기 시작해 4월 중순이면 절정을 이룬다고 한다. 2003년엔 동백은 모두 겨울에 피는 줄로만 알았다.숙소는 일몰 사진을 찍겠다는 욕심에 갯벌 바로 앞에 있는 호텔로 잡았다. 강원도에 살면 좀처럼 '일몰다운 일몰'을 보기 어렵다. 기억에 남는 장면은 아주 오래전 안면도에서 한 번, 남해 다랑이논에서 한 번, 그렇게 딱 두 차례 뿐이다. 갯벌에 삼각대까지 펼쳐 놓고 해를 기다렸지만, 갑자기 먹구름이 몰려와 해는커녕 붉은 기운조차 보이지 않았다. 도솔암까지 포기하고 내려왔는데 기대가 컸던 만큼 아쉬움도 컸다.마지막 날, 혹시나 하는 마음에 새벽녘 갯벌로 나가 시린 손을 불며 기다렸지만 드라마는 없었다. 동해와는 전혀 다른 검은빛의 바다와 갯벌이 가득한 사진만 남았다. 펼쳐 놓은 삼각대가 아까워 안개 자욱한 솔숲을 한 장 담았다.아침을 먹고 숙소를 나서니 안개는 온데 간데없이 걷히고 파란 하늘이 드러났다. 풍경은 좋았지만 갈 길이 멀고 갯바람이 너무 세차 사진을 남길 여유가 없었다. 날씨야말로 좀처럼 계획대로 되지 않는 법이다.혼자 덩그러니 남게 될 둘째와 헤어지려니 발길이 쉽게 떨어지지 않았다. 여름 방학이 오기 전까지는 얼굴 보기가 어렵겠다고 생각하니 더 그랬다. 계획에는 없었지만, 천천히 가기로 하고 담양에 들러 소쇄원을 둘러본 뒤 점심을 먹고 광주의 한 카페를 찾았다. 왕버들이 듬직하게 널따란 품을 펼치고 서 있는 풍경이 참 마음에 드는 동네였다. 봄이 깊어 가지마다 새순이 돋은 왕버들을 사진에 담고 싶다. 아무래도 오래 살아야겠다.기사에 넣으려고 사진을 정리하다 보니, 이번 여행에서 우연히 만난 여러 그루의 노거수가 눈에 띈다. 계획대로 되지 않았던 순간이 있어 더 오래 기억에 남을 여행이었다. 여행에 나선 J들에게 도움이 되지 못하겠지만 한 마디 남긴다. 모든 것이 계획대로 되지 않아도 결코 슬퍼하거나 노하지 말자. 어떻게든 여행은 계속될 것이다.