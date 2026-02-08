메뉴 건너뛰기

사회

26.02.08 14:08최종 업데이트 26.02.08 14:08

[사진] 대학생들 전국 곳곳에서 "내란세력 단죄" "미국 규탄" 외쳐

한국대학생진보연합(이하 대진연) 회원들은 지난 달 26일부터 7일까지 전국 곳곳에서 "내란세력 단죄", "윤석열 사형 선고 촉구", "조희대 탄핵", "검찰청 해체", "베네수엘라 침공한 미국 규탄"등 의 내용으로 1인 시위 및 발언을 진행했다.

아래는 1인 시위 및 발언을 진행한 사진이다.

대진연 회원이 혜화역 인근에서 1인 시위를 진행했다.
대진연 회원이 혜화역 인근에서 1인 시위를 진행했다. ⓒ 김용환

대진연 회원이 팔달문 인근에서 1인 시위를 진행했다.
대진연 회원이 팔달문 인근에서 1인 시위를 진행했다. ⓒ 김용환

대진연 회원이 광주 북구청 앞에서 1인 시위를 진행했다.
대진연 회원이 광주 북구청 앞에서 1인 시위를 진행했다. ⓒ 김용환

대진연 회원이 부산역 앞에서 1인 시위 및 실천을 진행했다.
대진연 회원이 부산역 앞에서 1인 시위 및 실천을 진행했다. ⓒ 김용환

대진연 회원이 대전 은하수네거리에서 1인 시위를 진행했다.
대진연 회원이 대전 은하수네거리에서 1인 시위를 진행했다. ⓒ 김용환

대진연 회원이 대구 동성로에서 1인 시위를 진행했다.
대진연 회원이 대구 동성로에서 1인 시위를 진행했다. ⓒ 김용환

1인 시위를 하는 대학생들에게 시민들이 응원을 하며 따뜻한 음료 등을 건네주었다.
1인 시위를 하는 대학생들에게 시민들이 응원을 하며 따뜻한 음료 등을 건네주었다. ⓒ 김용환


#1인시위#대학생#내란단죄#미국#조희대

김용환 (kkyh6681) 내방

안녕하세요 김용환입니다.

