[홍성] 강추위도 막지 못한 탁구 열기, 한자리 모인 동호회원들

큰사진보기 ▲전국에서 영하권 강추위가 이어지고 있지만 홍주문화체육센터는 탁구 열기로 뜨겁다. 지난 7일부터 2일간 홍성에서는 ‘제10회 김좌진 장군배 전국오픈탁구대회’가 열리고 있다. ⓒ 신영근 관련사진보기

전국에서 영하권 강추위가 이어지고 있지만 홍주문화체육센터는 탁구 열기로 뜨겁다.지난 7일부터 2일간 충남 홍성에서는 '제10회 김좌진 장군배 전국오픈탁구대회(아래 탁구대회)'가 열리고 있다.홍성군탁구협회가 매년 개최하는 전국 단위 대규모 아마추어 오픈 탁구대회는 올해로 10회째를 맞고 있는 홍성의 대표적인 대회다.매년 열리는 탁구대회에는 전국에서 1천여 명의 아마추어 선수들이 참가하고 있다.지난 7일 개최된 탁구대회는 첫날, 개회식과 함께 전국 단위 개인전과 단체전이, 둘째 날인 8일은 충청권 동호인들의 개인전과 단체전 경기가 열렸다.지난해와 마찬가지로 모든 경기는 조별 예선 리그 후, 본선 토너먼트 예선 3전 2선승제, 본선 5전 3선승제로 경기가 진행된다.대회 둘째 날인 8일 오전, 기자가 찾은 홍주문화체육센터는 선수들의 힘찬 스매싱과 함께 선수들을 응원하는 함성으로 열기가 뜨거웠다.이날 오전에는 개인 예선전에 이어 각 조 1·2위 결승전이, 오후에는 각 클럽의 자존심을 건 단체전이 진행됐다.경기장 주변에서는 자신의 동호회 선수들이 득점에 성공할 때마다 응원 목소리와 박수가 이어지면서 열띤 경기가 이어졌다.개회식에 참가한 이용록 홍성군수는 "(김좌진장군배 전국오픈탁구대회는) 김좌진 장군의 숭고한 나라 사랑 정신을 되새기고 있다"면서 "탁구 동호인 건강과 우정을 다지는 뜻깊은 대회"라며 축하했다.한편, 지난해 9월 대한체육회는 홍성군을 군지역 단독으로 2029년 충청남도에서 열릴 예정인 제110회 전국체육대회의 주 개최지로 최종 선정되면 각종 스포츠 대회가 열린다.홍성에서는 이번 탁구대회를 시작으로 오는 5월 전국 배드민턴대회, 9월엔 홍성 마라톤대회, 전국 동호인 테니스대회, 전국남녀궁도대회 등 굵직굵직한 대규모 스포츠 행사가 홍주종합경기장 등에서 열릴 예정이다.또한, 10월에는 용봉산 전국 등산대회, 전국패러글라이딩대회 등도 개최될 계획이다.