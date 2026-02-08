조국 "설 연휴 전 민주당 입장 정하라, 아니면 합당 없어"

"민주당에 요구합니다. 첫째, 설 연휴가 시작되는 2월 13일 전까지 민주당의 공식 입장을 결정해 주십시오."
8일 조국 조국혁신당 대표는 "2월 13일까지 공식적이고 공개적인 답변이 없으면 조국혁신당은 합당은 없는 것으로 하겠다"라며 이같이 말했다. 조 대표는 이날 오전 국회 본관 조국혁신당 회의실에서 기자간담회를 열었는데, 지난 1월 22일 정청래 더불어민주당 대표가 합당을 제안한 뒤 조 대표가 처음으로 연 기자간담회이다.
조 대표는 "국민들의 실망이 크고 양당 당원들의 상처가 깊다, 현 상황이 계속되어서는 안 된다"라며 공개적인 답변을 달라고 요구했다. 차후 논의의 진전은 민주당에서 전해올 구체적 답변에 달려 있다고도 덧붙였다.
그는 이날 "둘째로 민주당은 가야 할 길을 명확히 선택해 달라. 합당을 하지 않고 별도 정당으로 선거 연대를 이룰 것인지, 아니면 선거 연대도 하지 않을 것인지, 또는 하나의 정당 안에서 가치와 비전 경쟁을 할 것인지 명확하게 선택해 주시라"며 "셋째, 조국혁신당의 비전과 가치에 대한 태도를 밝혀 달라. 사회권 선진국의 비전을 수용할지 거부할지, 대선 전 합의했던 정치 개혁을 실천할지 말지 등을 밝히라"고 요구했다.
조 대표는 이어 합당 논의가 민주당 차기 당권 등 권력 투쟁으로 번지는 데 대해 우려했다. 그는 "민주당에 묻는다. 지금 민주당 내부에서 벌어지는 상황이 비전과 정책에 대한 생산적 논쟁인가 아니면 내부 권력 투쟁인가. 국민들이 실망하고 계신다"라며 "경고한다. 저와 조국혁신당을 내부 권력 투쟁에 이용하지 마시라. 우당에 대한 기본적 예의를 지켜 달라"고 요청했다.
"지분 모의 없었는데... 모욕적이다" 불쾌감 드러낸 조국 대표
조 대표는 이날 특히 합당 문제 관련해 '모욕적'이라는 강한 표현까지 쓰며 불쾌감을 숨기지 않았다. 조 대표는 "거론되지도 않았던 지분 모의를 들먹이며 '줄 지분이 없다'고 비난하는 행태, 모욕적이다. 저는 정치에 투신한 후 언제나 민주 진보 진영의 승리에 복무했다"며 "합당은 지분 챙기기의 결과가 아니라 비전 확장의 결과이어야 한다"고 강조했다.
추가로 '왜 2월 13일을 기한으로 잡았는지' 묻는 기자 질에 조 대표는 "양당 당원들 그리고 국민들의 인내심이 바닥나고 있다"라며 "이런 상태로 설날 연휴를 맞이하게 되면 이런 양당 모두의 당원들과 국민들의 실망감이 누적되고 확산될 것"이라고 답했다. 이어 "양당이 지금 지방선거 준비를 각자 하고 있는데 (논의가 길어지면) 거기도 지장을 줄 것"이라고 덧붙였다.
조 대표는 모두발언을 통해 "마지막으로 정청래 대표님과의 회동을 제안한다"며 "제가 요구한 상황에 대하여 민주당이 공식적으로 결정을 하면 대표 간의 만남이 있어야 한다. 그 만남에서 다음 단계를 논의할 수 있을 것"이라고 공식 제안했다.
이날 간담회에는 서왕진 원내대표, 신장식 최고위원, 정춘생 최고위원 등이 배석했다. 민주당이 당내 합당 의견 수렴에 나서는 한편, 혁신당에서도 시당 간담회를 통해 내부 당원들 의견 수렴이 진행 중이다.
정청래 민주당 대표는 같은 날 비공개 최고위를 열고 합당에 대한 내부 의견 수렴에 나설 예정인 것으로 알려졌다. 내부 반대가 격하게 터져나오는 가운데, 민주당은 오는 10일에는 합당 관련 의원총회를 열고 의견을 듣기로 했다.
합당 찬반으로 내홍을 겪던 민주당은 앞서 6일 민주당 사무처 발 A4용지 7쪽 분량 문건이 공개되며 갈등이 격화된 상황이다(관련 기사: 이번엔 '합당 문건' 유출... 민주당 지도부, 또 공개 충돌 https://omn.kr/2gyv6
