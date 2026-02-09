추억의 홍두깨로 설 준비, 91세 장성자 할머니

"어머니는 1935년 태백 통리 짝 바우 골에서 태어나셨어요. 스무 살에 이곳 도계읍 달전으로 시집와 3남 2녀를 키우셨죠. 평생을 탄광 도시의 시간과 함께 살아오신 분입니다."

"고된 삶과 가족을 위한 정성이죠. 돌아가신 아버지가 만두를 참 좋아하셨어요. 겨울이면 늘 이렇게 만두를 빚으셨던 기억이 납니다. 그야말로 정성과 사랑의 맛입니다."

"가족에 대한 사랑이지요."

"가족이 모여 앉아 만두를 빚던 시간, 그때 함께 계셨던 아버지, 그리고 어느 자식 하나 빠짐없이 똑같이 나누어 주시던 어머니의 사랑... 그 마음을 기억하고 싶습니다."

홍두깨로 만두피를 펼치는 장성자 할머니설에 찾아올 자식들을 위해 추억의 홍두깨로 만두피를 펼치는 강원도 삼척시 도계 거주 장성자(여,91)할머니

설을 한 주 앞둔 겨울 아침, 강원도 남부의 한 오래된 부엌. 바닥에 펼쳐진 낡지만 반질반질한 밀가루 반죽 '안반' 위로 하얗게 밀린 만두 피가 숨을 고른다. 그 위로 주름진 두 손이 내려앉는다. 굽은 허리와 느린 동작, 그러나 홍두깨를 미는 손놀림에는 흔들림이 없다. 올해로 아흔을 넘긴 어머니 장성자(91)씨가 설 만두를 빚고 있는 풍경이다. 그 곁에서 묵묵히 이 장면을 지켜보는 아들 이상수(67)씨에게 어머니는 어떤 존재인지 기자가 물었다. 아들은 어머니의 굽은 등을 바라보며 지난 시간을 꺼내 놓았다.검은 탄 가루가 날리던 탄광촌의 삶과 흰 밀가루를 반죽하던 어머니의 삶. 그 흑백의 대비처럼 어머니의 세월은 고단했으나 묵묵했다. 현재 삼척시 도계읍 황조길에서 홀로 지내는 어머니에게 만두 빚기는 쉬운 노동이 아니다. 그것은 지나가는 시간을 손끝으로 붙잡는 일이고, 흩어진 가족의 역사를 만두피 속에 다져 넣는 의식이다.아들은 어머니의 만두 빚는 모습을 보며 "내년에도, 후년에도 이 모습을 오래도록 보고 싶다는 마음이 가장 먼저 든다"라고 했다. 구순이 넘은 나이에도 자식들을 위해 무언가를 할 수 있다는 사실에 감사하면서도, 한편으로는 애틋함이 묻어나는 고백이다. 장성자씨에게 설은 달력의 숫자보다 손의 감각으로 찾아온다. "이 만두에 어떤 맛이 담겨 있냐?"라는 기자의 질문에 아들은 잠시 말을 멈췄다가 답했다.시장에 가면 공장에서 찍어낸 매끈하고 균일한 만두가 넘쳐 난다. 하지만 어머니의 만두는 다르다. 크기도, 모양도, 접힌 주름도 제각각이다. 하지만 그 투박함이야말로 이 만두의 정체성이다. 거기에는 해마다 달라지는 어머니의 손아귀 힘과, 가족의 사정과, 세월의 결이 그대로 스며 있다. 만두는 음식이 아니라 '안부'다. 어머니는 왜 굳이 힘든 몸을 이끌고 직접 만두를 빚으시는 걸까?어머니는 빚은 만두를 꽝꽝 얼린 뒤 봉지마다 나눠 담는다. 바빠서 고향에 오지 못하는 자식들에게는 아이스박스에 얼음을 채워 택배로 보낸다. 자식은 오지 못해도, 어머니의 손은 만두가 되어 자식의 식탁에 먼저 도착한다. 그러니 이 만두는 단순한 음식이 아니라 어머니가 보내는 가장 따뜻한 '안부'인 셈이다.아들 이씨는 "시중 만두는 늘 같은 맛이지만, 어머니 만두는 하나하나가 다 다른 맛"이라며 "먹을 때 느껴지는 그 마음의 깊이가 다르다"라고 말했다.맛은 혀로만 느끼는 것이 아니라는 사실을 우리는 이런 순간에 배운다. 그 맛에는 유년 기억이 있고, 어머니의 기다림이 있고, 누군가의 평생이 담겨 있다. 언젠가 이 장면을 추억할 때 무엇을 가장 기억하고 싶으냐는 물음에 아들은 이렇게 덧붙였다.설은 늘 새해의 시작이라 말하지만, 어떤 집의 설은 그리운 과거를 불러온다. 아흔이 넘은 어머니의 손에서 빚어지는 만두는 한 해의 시작이 아니라, 한 생의 요약 본이다. 우리는 이 투박한 만두 앞에서 '얼마나 맛있는지' 묻지 않게 된다. 대신 '얼마나 오래 이어져 왔는지' 생각하게 된다. 그리고 깨닫게 된다. 설날의 진짜 의미는 차례상 위에 있는 것이 아니라, 이렇게 묵묵히 시간을 빚어내는 우리 모두의 어머니 거친 손 위에 있다는 것을 우리는 알아야 한다.