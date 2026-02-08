일상에서 발견한 반짝이는 순간들

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

큰사진보기 ▲인공지능 도구를 활용해 제작한 이미지 ⓒ 오마이뉴스 관련사진보기

AD

반복되는 일상 속에서도 어느 순간에 반짝이는 사람들을 만날 때가 있다. 나이가 많고 적음도 성별도 상관없이 그런 사람들을 보면 아름답다는 생각이 든다. 스치듯 만났지만 당신이 참 멋지다고, 아름답다고 말해주고 싶다. 친절함이 뭍어나는 말투라든지를 타인을 배려하는 모습에 나도 모르게 다시 한번 쳐다본다. 어떤 사람인가 궁금해서 돌아보게 된다.낮에 안양 쪽으로 갈 일이 있어서 좌석 버스를 탔다. 버스카드를 태그하는데 기사님이 "안녕하세요"라고 인사를 하셨다. 버스기사님 중에 가끔 인사하시는 분들이 계셔서 인사를 잘 하시는 기사님인줄 알았다. 나도 모르게 웃으며 "안녕하세요"라고 인사를 하고 자리에 앉았다. 잠시후 "차가 출발합니다"라는 말과 함게 차가 천천히 움직였다.고속도로에 진입하자 다히 한번 "고속도로입니다. 안전벨트를 매주세요"라는 기사님의 목소리가 들린다. 잔잔함이 뭍어 있는 낮은 목소리가 들리자 왠지 안전벨트를 꼭 매야만 될것 같았다. 목적지에 도착하기까지 몇 번의 정류장에 거쳐갈 때마다 내리는 승객에게 "안녕히 가세요"라고 인사를 하셨다.정류장을 착각하고 내릴 뻔했는데 "여기 거기 아니에요. 한정거장 더 가셔야 해요"라고 얘기해주시고 내려야 할 곳을 알려주신다. 버스카드도 잊지 말고 태그하라고도 얘기해주셨다. 내리면서 기사님이 아름답다는 생각이 들었다. 버스 운전하는 일에 진심이 느껴진다. 다양한 많은 사람들을 만날 텐데 모든 승객을 이렇게 대한다는 것은 애정이 없으면 어려운 일일 테니까 말이다.내리면서 회사 전화나 운수회사를 확인했어야 했다. 직원칭찬제도라든지 우수기사 평가라든지 이런 게 있으면 하고 싶었는데 놓쳐서 아쉬웠다.버스에서 내려서 볼일을 보기 전에 배가 고파서 간단하게 식사를 하려고 샐러드매장에 들어갔다. 주문을 하고 자리에 앉았다. 주문이 뜸해지자 주방 안에서 누군가 "청소할까요?"라고 했다.다른 두 분이 '네'라고 대답하고는 바닥을 솔질하는 소리가 들린다. 다 같이 물을 뿌리고 열심히 청소하는 모습이 반짝였다. 누가 보든 보지 않든 기본에 충실한 모습, 최선을 다하고 정성을 들이는 모습이 숭고해 보이기까지 한다.반짝이는 분들을 생각하니 하루가 기분 좋은 순간들로 채워진것 같았다. 기사님이나 식당에서 일하시는 분들이 잘 되기를, 좋은 일이 많기를, 부디 성공하시기를 마음 속으로 빌었다.볼일을 끝내고 돌아갈때 같은 번호의 버스를 탔다. 이번에 탄 버스 기사님도 똑같이 인사를 하시는 것이 아닌가. 같은 분인가 착각이 들었다.반짝임으로 세상을 아름답게 만드는 사람들은 멀리 있지 않았다. 인정받는 자리, 높은 위치가 아닌 우리에게서 가깝고, 우리와 비슷한 곳에 있었다.