오사카에서 베트남 다큐 '평화로 가는 길' 상영

지난 1월 31일 오후 2시, 일본 오사카 노동센터 '엘·오사카'에서 베트남전 민간인 학살 피해 생존자 응우옌티탄의 법정 투쟁을 다룬 다큐멘터리 〈평화로 가는 길〉(감독 도안홍레) 상영회와 국제 토론회가 개최됐다. 한베평화재단, 소박한자유인(한국)과 OK연대, 오사카연대네트워크, 간사이공동행동(일본)이 공동 주최한 이번 행사에는 약 100명의 일본 시민이 참석해 반전과 평화에 대한 뜨거운 관심을 보였다.이번 행사는 한국 시민사회의 베트남전 진실규명 운동 사례를 일본에 소개하고, 양국 시민사회가 전쟁과 국가폭력의 문제를 동시대적 관점에서 성찰하기 위해 마련됐다. 다큐 상영 후 이어진 토론회에서는 소박한자유인 김창섭 대표, 한베평화재단 권현우 사무처장, 간사이공동행동 후루하시 마사오 공동대표가 발제자로 나서 평화운동의 새로운 방향성을 제시했다.소박한자유인 김창섭 대표는 일본 시민운동의 가해자성 인식 사례를 언급하며 "자신의 가해자성을 인정할 때 새로운 평화의 가능성이 열린다"고 강조했다. 그는 응우옌티탄의 국가배상소송 승소를 "한국 사회가 스스로 가해국의 시민임을 인정해야만 하는 사건"이라고 평가하며, 전쟁범죄를 민족의 문제가 아닌 보편적 국가폭력의 문제로 성찰할 것을 주문했다.김 대표는 또한 전쟁을 지속하게 하는 정치·경제 구조와 군수산업의 문제를 짚으며, 국경을 넘어선 시민사회의 연대가 전쟁을 막을 수 있다고 호소했다. 그러나 "시민운동도 국제연대에 대한 실천 없이 민족주의에 경도된다면 전쟁에 휩쓸릴 위험을 안고 있다"고 지적했다. 그는 각국 시민사회가 이날 행사와 같이 전쟁과 국가폭력에 대한 서로의 경험과 비전을 공유하고 공동 대응을 논의함으로써, 국제연대를 통한 실천을 모색할 필요가 있다고 강조했다.한베평화재단 권현우 사무처장은 한·일 평화운동의 '선순환 구조'에 주목했다. 1999년 한국의 '미안해요 베트남' 운동의 시발점이 된 일본 '피스보트'와, 2018년 '베트남전 시민평화법정'에 영감을 준 2000년 도쿄 '일본군성노예전범여성국제법정' 사례를 언급하며 "한·일 간 국경을 넘는 연대의 역사가 선순환하며 더욱 깊어지고 넓어지고 있다"고 밝혔다.권 사무처장은 다큐 〈평화로 가는 길〉이 베트남 피해자의 영웅 서사가 아닌, 피해자와 가해국 시민사회의 연대에 주목한 점을 언급하며 이 다큐가 한·일 시민사회 연대에 시사하는 바를 짚었다. 그는 한·일 간 과거사 논쟁 속에서 피해자가 주변화되고 피해자 중심주의가 실종되는 현실을 지적하며 "국가 단위의 고통이나 도덕성을 경쟁하기보다, 가해자의 자리를 성찰하며 세계 시민으로서 연대할 때 세상을 바꿀 새로운 전망이 열릴 것"이라고 말했다.간사이공동행동 후루하시 마사오 공동대표는 오키나와 민중과 일본계 미국인 2세 부대가 겪은 국가적 차별과 이용의 역사를 짚었다. 그는 오키나와 민중이 일본 본토에 의한 차별과 배제의 역사 속에서 전쟁과 군사기지로 동원되며 국가에 의해 철저히 착취돼 왔음을 지적했다. 또한 제2차 세계대전 당시 일본계 미국인 2세 부대가 미군의 전쟁에 동원됐음에도, 일본 정부가 이들이 겪은 피해에 대해 보상과 사과를 하지 않고 있는 현실을 언급하며 "조국 일본은 그들에게 아무런 구원의 손길도 내밀지 않았다. 오늘날 일본 사회가 미국을 위해 다시 전쟁을 준비하려는 이 현실에서 우리는 무엇을 배워야 하는가"라고 물었다.마사오 공동대표는 "국가는 국민에게 항상 충성심을 요구하고, 국가에 대한 개인의 전인격적 헌신을 강요하며, 그 결과 우리는 후회만을 남기게 된다"고 강조했다. 이어 "필요악으로서의 국가와 얼마나 거리를 둘 수 있는지를 끊임없이 시도하는 것이 중요하다"며 "국경을 넘어 연대하기 위해서는 국가가 우리의 충성심을 요구하도록 내버려두어서는 안 된다"고 덧붙였다.베트남 다큐 〈평화로 가는 길〉에 대한 일본 시민운동가들의 반응도 들을 수 있었다. OK연대 핫토리 고다 사무국장은 "영화에서 구수정, 권현우 활동가가 응우옌티탄을 안아주는 장면이 인상 깊었다. 그 장면이 피해자와 가해국 시민의 만남을 넘어서 사람과 사람의 만남으로 느껴져 깊은 감동을 받았다"고 소감을 전했다. 일부 오사카 시민단체 관계자들은 다큐 <평화로 가는 길>의 자체 상영에 대한 문의를 하기도 했다.이번 행사는 한·일 양국 시민사회가 민족주의적 틀을 넘어 '세계 시민'으로서 평화의 언어를 모색했다는 점에서 큰 의미를 지닌다. 행사를 공동 주최한 한국과 일본 오사카의 시민단체들은 이번 오사카 상영회를 계기로 베트남전 진실규명 문제를 비롯해 전쟁과 국가폭력에 저항하는 국제적 협력과 교류를 더욱 공고히 해 나갈 예정이다.