"여순반란사건을 여순사건으로 바꿔주세요" 초등학생들의 호소

전몰호국용사추모비. 국가보훈부 지정 현충시설로 1993년 건립됐다. 여순10.19사건이 '제14연대 반란사건'으로 표기돼 있다.

"우리 학교 정문 옆에 국가보훈부 지정 현충시설인 '전몰호국용사추모비'가 있어요. 내용 중에 '제14연대 반란사건'이라는 표현이 있어요. 비석에는 여순사건에 대해 낯 뜨거울 정도의 문구도 있어서 고민이 많았어요.

아이들이 여순10.19사건(여수·순천10·19사건)에 대해 공부하고 여순10.19 유족을 직접 만나는 시간을 만들기로 했어요. 학교 주변을 살펴보며 비석에 새겨진 여순사건 관련 표현을 발견하고 국가보훈부에 편지를 쓰는 교육활동을 계획했답니다."

"여순사건은 너무 아프고 슬픈 역사예요. 우리 지역에 이렇게 가슴 아픈 일이 있었는지 이제 알게 됐어요. 다시는 이런 일이 일어나지 않도록 잊지 않아야 해요."

여순 10.19사건에 대해 이야기하는 김현주 우리마을교육연구소 소장

"남들은 안 믿을지 모르지만 나는 세 살 때 기억이 또렷해. 아버지는 몸이 아파 방에 누워계셨어. 마당으로 푸른 군복을 입은 사람들이 들어왔어. 어머니가 군인들에게 아버지는 몸이 불편하다고 이야기했지만, 집 뒤에 있는 사다리를 가져와서 이불을 깔고 아버지를 눕히고 가던 그 모습만 뚜렷하게 기억이 나. 그 순간 기억이 처음이자 마지막 아버지에 대한 기억이야. 끌려가던 기억..."

류형우 옥룡초등학교 교장이 여순10.19 유족인 박채규씨에게 '여순10.19 평화인권교육 명예교사' 위촉장을 수여했다.

'아버지 세 살때 헤어진 아들이 이렇게 성장했습니다. 감사합니다.'

"우리 아버지가 똑똑해서 마을 이장을 했어. 큰아버지들도 모두 야물었고. 그때는 끌려가도 말할 수 없고, 총살당해도 항변 못하고 그랬지."

"유족이라도 말도 못하고 모두 쉬쉬할 때 뛰어다녔지. 아버지의 억울한 죽음을 인정받아 국가를 상대로 보상금도 받아냈어. 여순사건 특별법 제정을 위해 도청으로, 국회로 다니며 2년여 동안 활동도 했어. 유족들의 한을 풀기 위해 노력한 거지."

여순 10.19사건 유족 박채규씨와 옥룡초등학교 6힉년 학생들과 만남

"학생들은 참말로 좋은 환경에서 공부를 하고 있어요. 서로 사랑을 아끼지 말고 싸우지 말고, 어른이 돼서 전쟁없는 나라를 이끌어가는 능력을 키웠으면 좋겠어요. 열심히 공부해서 훌륭한 사람이 돼 좋은 나라 평화로운 나라를 만들면 좋겠어요."

국가보훈부 선생님들께.

안녕하세요. 저희는 광양 옥룡초등학교에 다니는 6학년 장연두, 우혜라입니다.

저희가 이 편지를 쓰는 이유는 '여순10·19사건'에 대한 이유 때문입니다.

여순사건은 반란이 아니라고 생각합니다. 군인은 시민과 나라를 지키기 위해 있는 부대인데, 사람을 죽일 수 없어 반대한 것뿐입니다.

저희 학교 비석에 있는 '여순반란사건'을 '여순10.19사건'으로 바꿔주세요

바꿔야 하는 이유는 '여순10·19 특별법'이 제정됐기 때문입니다.

(중략)

옥룡초등학교 6학년 학생들이 국가보훈부에 편지를 썼다.

옥룡초등학교는 전라남도 광양시 옥룡면에 위치한 전교생 70여 명의 작은 학교다. 최근 옥룡초 6학년 학생 14명이 국가보훈부에 편지를 썼다. 도대체 무슨 사연이 있는 걸까?다음은 박진수 6학년 담임 교사의 말이다.그렇게 해서 우리마을교육연구소 소장인 필자는 지난 4일 3~4교시에 옥룡초등학교 6학년 학생들을 만나 여순 10·19사건에 대해 소개하는 시간을 가졌다.여순 10·19사건은 정부 수립의 초기 단계에 여수에서 주둔하고 있던 국군 제14연대 일부 군인들이 국가의 '제주 4·3사건' 진압 명령을 거부하고 일으킨 사건이다. 1948년 10월 19일부터 지리산 입산 금지가 해제된 1955년 4월 1일까지 여수·순천지역을 비롯한 전라남도, 전라북도, 경상남도 일부 지역에서 발생한 혼란과 무력 충돌 및 이의 진압 과정에서 다수의 민간인들이 희생당한 사건을 말한다.역사적 사건이 다소 어려울 수 있는 학생들을 위해 12.3 비상계엄과 여순사건의 역사적 배경 및 전개 과정, 여수·순천 10·19사건 특별법과 관련해 이해도를 높이는 쪽으로 강의했고, 광양지역 민간인 희생 관련 영상 등을 상영하며 당시의 참상을 알려줬다.처음으로 여순 10·19사건을 접한 옥룡초 6학년 학생들은 필자에게 이렇게 말했다.특히 학생들은 백운산 인근 마을인 옥룡면에서 일어난 민간인 희생 관련 영상을 보면서 안타까워했고, 놀랍다는 듯한 표정을 지었다. 백운산은 여순사건 봉기군과 빨치산들이 활동했던 지역으로 여순10·19사건 당시 백운산 자락에 사는 민간인들의 피해가 컸다.지난 5일, 2교시에는 옥룡초등학교가 위치한 옥룡면에 살고 있는 여순10·19사건 유족인 박채규씨와 만나는 시간이 마련됐다.류형우 옥룡초등학교 교장은 박채규씨에게 '여순10·19사건 평화인권교육 명예교사' 위촉장을 수여했다. 오늘 하루만큼은 아이들에게 여순10·19와 평화 인권을 이야기하는 유족 명예교사의 이름으로 아이들을 만난 것이다.옥룡면에서 태어나 지금도 옥룡면에서 살고 있는 그는 올해 나이가 여든이다. 1948년 당시 세 살이었음에도 아버지가 끌려가던 모습은 생생하게 남아있다고 한다.꿈에라도 보고 싶었지만 한번도 꿈에 나타나지 않았다고 한다. 다행히 젊은 시절 아버지 사진이 남아있어 그 사진을 확대해 거실에 걸어놓았다.박채규씨는 매일 아버지 사진을 보며 기도한다고 했다.그 집에 있는 텃밭에서 옥룡초등학교 학생들이 텃발수업을 진행한 적이 있다고 한다. 텃발수업에서 만난 마을 어르신을 여순사건 유족으로 만나게 된 것이다. 그래서인지 아이들은 놀라운 듯한 표정을 지었다.박채규씨의 아버지, 같은 마을에 살고 있는 큰아버지(셋째 형님)는 영문도 모른 채 토벌군에게 끌려가, 옥룡면 왕금한옥마을(현재) 근처에서 희생 당했다. 그 소식을 들은 아버지의 형이 옥룡지서에 가서 항의하다가 또 다시 감옥에서 희생당하고 말았다. 봉기군에 협력했다는 이유로 근거도 없이 삼형제가 희생 당한 것이다.그는 어릴 때부터 고된 일을 하며 '평생 이렇게 살아야 하나?' 질문했다. 밤이면 열심히 책을 읽고 '힘이 약하면 안된다' 생각하면서 열심히 살아왔다고 한다.2002년 회사를 퇴직한 뒤 아버지의 억울한 죽음의 진상을 밝히고 명예회복을 위해 뛰어다니기 시작했다. 2005년 진실·화해를위한과거사정리위원회(이하 진실화해위원회)가 출범하고 나서는 국가를 상대로 제소도 하고, 광양유족회 발족에 앞장서기 시작했다.박채규씨는 여섯 명 손자에게도 여순사건을 이야기한 적이 없다. 그는 손자 같은 옥룡초 6학년에게 여순사건을 이야기하며 당부했다.옥룡초등학교 6학년 학생들은 학교 정문 옆에 있는 비석을 이제야 자세히 보게 됐다. 그동안 스쳐 지나갔던 비석과 안내판의 문구를 보면서 놀라지 않을 수 없었다. 그리고 편지를 썼다.