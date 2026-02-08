최혁진 의원 "민주주의 숨통 조인 '국가보안법' 폐지해야"

큰사진보기 ▲최혁신 무소속 국회의원이 7일 오후 내란청산 촉구, 서울 서초구 대법원 앞 177차 촛불집회에서 발언을 하고 있다. ⓒ 김철관 관련사진보기

AD

"이번에 다른 의원님들과 함께 국가보안법 폐지법안을 공동 발의했다. 국가보안법은 국민들의 안전과 안위를 위한 것이 아닌, 권력에 반대하는 입에 재갈을 물리고, 국민의 생각을 가두는 쇠사슬이자, 안보라는 이름 뒤에 숨어 민주주의의 숨통을 조이는 기생충일 뿐이다. 이제는 이 괴물 같은 법을 역사의 쓰레기통에 영원히 처넣어야 하지 않겠는가."

큰사진보기 ▲177차 촛불집회 참가자들이다. ⓒ 김철관 관련사진보기

큰사진보기 ▲내란청산 촉구 대법원 앞 177차 촛불집회 모습이다. ⓒ 김철관 관련사진보기

최혁진 무소속 의원이 7일 오후 내란청산 촉구 177차 촛불집회 무대 발언을 통해 "안보라는 이름 뒤에 숨어 민주주의 숨통을 조이고 있는 '국가보안법' 폐지"를 강조했다.최혁진 국회의원은 7일 오후 4시부터 촛불행동 주최로 서울시 서초구 대법원(서초역 7번 출구) 앞에서 열린 '내란청산-국민주권실현 촉구, 177차 촛불대행진' 집회에서 발언을 했다.최 의원은 "이 매서운 추위보다 더 시리고 가슴을 후벼 파는 게, 정권이 바뀌었어도 여전히 변하지 않은 오만한 기득권의 칼날 아니겠냐"고 말했다.이어 "이건 이재명 정부를 대놓고 부정하겠다는 신호"라며 "고문에 의한 조작이자 사법살인이라는 것이 법원의 재심으로도 결론이 난 인혁당 사건을 자신이 담당했던 사건이 아니라서 잘 모르겠다고 하는 사람이 대한민국의 대법관"이라고 했다.그는 "권력 있는 자들, 돈 있는 자들만 비호하는 법원과 검찰, 이 카르텔을 깨부수지 않고서는 대한민국의 발전, 개혁은 단 한 걸음도 나아갈 수 없다"며 "권력기관의 이 기고만장함과 부도덕, 탄압과 통제의 정점에 국가보안법이 있다"고 피력했다.이어 "이 악법을 끝까지 붙잡고 놓지 않는 자들이 누구인가. 바로 국민의힘이다. 신천지의 힘, 통일교의 힘이 본명이라고 생각한다"며 "국민의힘이야말로 대한민국의 가장 큰 안보 위협 세력이자 경제의 걸림돌이다. 그들에게 안보는 국가를 지키는 방패가 아닌가. 자기들의 기득권을 지키기 위해 국민을 공포로 몰아넣는 돈벌이의 수단일 뿐"이라고 강조했다.집회 참가자들은 "조희대를 탄핵하라. 법비들을 응징하자" "내란세력 최후보루 조희대를 탄핵하라" "내란단죄 가로막는 법비들을 응징하자" "국가보안법을 폐기하라" 등의 구호를 외쳤다.이날 조희대 탄핵 온라인 서명운동이 펼쳐졌고, 안성평택촛불행동 합창단 공연, 한국대학생진보연합 학생들의 율동 공연, 극단 '경험과 상상'의 노래 공연 등이 참가자들의 흥을 돋웠다. 참가자들은 촛불집회가 끝나고 이곳 서초역에서 고속터미널역까지 촛불대행진에 나섰다.한편 178차 촛불집회는 오는 14일 오후 2시부터 서초역 7번 출구에서 열린다. 다만 고속터미널을 이용한 설 귀성객들의 불편을 감안해 집회만 하고 행진을 하지 않는다.