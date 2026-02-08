큰사진보기 ▲김사인 시인 ⓒ 박향숙 관련사진보기

"숫자가 적어도 좋으니 정말 공부하고 싶은 사람들이 오면 좋겠어요. 하지만 아무 때나 만나는 말이 아니니 널리 알려주세요."

"시는 작문이 아닙니다. 그 외형은 빌릴 수 있지만 시는 '낳는다'는 말을 씁니다. 시의 대상과 내가 몸을 섞어 그 시를 불러내야 합니다. 시를 읽을 때는 그 시가 파스처럼 내 몸으로 스며들어야 합니다. 특히 소월의 시가 그렇습니다. 그의 시에서 느껴지는 비탄, 비통, 죽음, 애상 등을 단순히 청년기의 사랑을 읊은 연시로 보는 것에 다른 시선이 필요합니다."

그 누가 기억하랴 다복동(多福洞)에서/피물든 옷을 입고 외치던 일을/정주성(定州城) 하룻밤의 지는 달빛에/애그친 그 가슴이 숫기 된 줄을.//물 위의 뜬 마름에 아침 이슬을/불붙는 산마루에 피었던 꽃을/지금에 우러르며 나는 우노라/이루며 못 이룸에 박(薄)한 이름을.

"시란 불투명한 착잡성으로 명료화 됩니다. 논술문처럼 명료하지 않습니다. 어설픈 설명을 붙이면 시가 아닙니다. 모호하고 애매하고 깊이 있고 복잡하여, 바로 알아듣지 못해도 감득하는 것이 시입니다."

'그 나른한 고요의 봄볕 속에서 나는 / 백 년이나 이백 년쯤 / 아니라면 석 달 열흘쯤이라도 곤히 잠들고 싶은 것이다.'

큰사진보기 ▲약 40여 명의 청중들이 노트 안에 시인의 말씀을 받아 적는 열정. ⓒ 박향숙 관련사진보기

큰사진보기 ▲김사인과 함께하는 우리 시 깊이 읽기(총 4회 진행) 포스터 ⓒ 박향숙 관련사진보기

김사인 시인은 그의 시 <공부>에서 어머니와의 이별을 두고 이렇게 말했다. '다 공부지요, 라고 말하고 나면 참 좋습니다.'15년 전 친정 아버지와의 이별 후 우연히 접한 시인의 시 구절은 큰 위로로 다가왔다. 시를 암송하지 못해도 이 표현 만은 머릿속에 남아서 부모와의 이별을 하는 사람들에게 들려주기도 했다. 그러다가 지난해 봄, 또 우연히 책방 주관 행사에 시인을 모셨다. <'낮은 목소리와 느린 속삭임으로 다가오는 곡진한 시인' 김사인 시인과의 북 토크>라는 행사였다. 제목처럼 말씀하는 내내 시인의 말의 속도, 말의 형태, 몸의 표정은 언어로 다 표현하기 어려운 곡진(曲盡, 매우 정성스러운)함이 가득했다. 언젠가 또 모셔서 다른 말씀도 들어봐야지 결심했었다.2026 군산인문학당 특별강연 시리즈로 '근대 시인들의 시 세계를 통한 시 공부'를 기획하면서 김사인 시인을 떠올린 것은 지극히 마땅한 일이었다. 인문학당의 모토로 '공부하는 사람들의 마당'을 표명한 후 처음 모시는 강연자. 근대시인들의 작품과 뒷이야기를 가장 맛있게, 정성스럽게 들려주실 거라고 확신했다.시인께 인문학당의 취지를 말하고 강연을 섭외할 때, 시인의 첫 말씀은 이랬다.섭외 완료 후 두 달 동안 지역의 문인들을 포함해 글공부에 목 마른 사람들에게 강연 일정을 홍보했다. 책방의 공간 상 30여 명 정도를 모시고, 정말 공부 열기가 가득한 강연장을 만들고 싶은 책방의 소망은 완벽히 성공했다.총 4회의 강연으로 추천하신 근대시인은 김소월, 정지용, 김영랑, 그리고 이육사 시인이다. 최소 시인 한 명 당 2회 정도는 말씀하셔야 좋다고 했지만, 책방에 모이는 청중은 더 많은 시인들의 이야기를 듣고 싶어 한다고 했더니 '그것도 좋지요' 라는 말씀으로 맺었다. 첫날 강연(2.5 목)에서 앞으로 4회에 걸쳐 만나게 될 시인들의 공통점과 특색을 가볍게 설명하면서 자연스럽게 김소월(1902-1934, 본명 김정식)시인의 시 세계로 들어갔다.군산은 물론이고 서울, 대구, 전주에서 찾아준 강연 신청자들을 모시고 시 낭송가 채영숙님이 들려준 김소월 시 '진달래꽃'과 '개여울'을 들으면서 김사인 시인의 '우리 시 깊이 읽기' 준비를 마쳤다. 시란 무엇인가? 우리는 시를 어떻게 읽어야 하는가?특히 시 읽기에 파스의 스며들기를 비유할 때는 시인의 말씀이 바로 와 닿아서 앞으로 시를 읽을 때는 머리 회전을 종종 쉬게 하고 온몸으로 읽는 연습과 알약 먹듯이 후다닥 삼키지 말고 파스 기운이 온몸에 스며들기를 기다리는 자세를 길어야겠다고 생각했다.김소월 시집 <진달래꽃, 1925년>의 첫 번째 시, '먼훗일'을 포함해 20여 편의 시를 들려주었다. 우리나라 시인 중에서 김소월 시인을 모르는 사람이 없을 만큼 소월의 시는 가장 대중적인데 심지어 외국인이 치르는 한국인 귀화 필기시험과 한국어 자격시험에 '진달래꽃'의 지은이가 누구냐는 문제가 나올 정도다. 김소월을 모르면 한국인이 아니고 한국인이 될 수 없다는 말처럼 들리기도 하다.김소월 시인에게 붙여지는 수식어는 참 많다. 민족시인, 한국 서정시의 원류, 노래 가사로 가장 많이 불려지는 시인, 교과서에 맨 처음 등재된 시인, 전 국민 애송 서정시 1위 '진달래꽃' 시인 등... '진달래꽃' '개여울' '엄마야 누나야' '못잊어' '초혼' '가는 길' '산유화' '나는 세상 모르고 살았노라' 등 이런 제목의 시가 모두 노래로 만들어졌다.그러나 특강에서는 일반인에게 낯선 소월의 시에 대한 이야기가 많았다. '해가 산마루에 저물어도' '몹쓸꿈' '비단안개' '여자의 냄새' '지연' '물마름' '삭주구성' 등 20여 편을 소개했다. 그중 가장 인상적인 내용은 시 '물마름'에 대한 다른 각도의 시선(詩線)이었다. 즉 고향 평북 정주성과 다복동에서 홍경래의 난을 생각나게 했다. 최후의 접전지에서 죽어간 1917명의 원혼이 실린 소월의 시, 그래야 온전히 소월 시의 애절함과 처절함을 이해할 수 있다고 말했다.소월의 시를 두고 단순히 개인적인 '연모'의 대상을 시화했다는, 그래서 서정시의 원류 시인이라고 일컫는 평에 대한 다른 시선의 제시는 매우 흡입력 있었다. 평소 김소월 시인을 두고 아름다운 이별 노래를 전통적 기법으로 표현한 시인이라고 만 생각했던 나의 고정관념에 상당한 충격이었다. 또한 시의 정의를 말씀할 때, 불투명성의 명료함 대한 말씀도 가슴에 와 닿았다.군산인문학당에서 펼치는 김사인 시인과의 공부는 참으로 나에겐 행운이다. 인문학당이라는 단체와 행사를 만들어서 역사와 문학이라는 시간의 흐름을 자유롭게 오고 가면서 100년도 더 된 시절의 시인들과 만날 수 있음이 얼마나 운이 좋은가. 이 시간은 나에게 김사인 시인의 시 '풍경의 깊이'에서 나오는 한 구절이 생각나게 한다. 나도 김사인 시인의 특별한 강연 말씀을 들으며 잠들고 싶다.