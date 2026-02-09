불에 탄 산에서 답을 찾다, 우종영이 말하는 '굴참나무 숲'

큰사진보기 ▲원뿌리가 없는 참나무다간형나무로 산불에 원뿌리가 없어져서 곁뿌리로 자라지만 결국 서로 밀어내며 고사함. ⓒ 신영숙 관련사진보기

"내륙 산지에서 산불에 가장 강한 나무는 사실상 굴참나무입니다. 문제는 이 나무가 '심기 어려운 나무'라는 이유로 그동안 선택되지 않았다는 점이죠."

"도토리를 심는다는 건 숲에게 다시 선택권을 주는 겁니다. 어떤 나무가 살아남을지는 인간이 아니라 환경이 결정하도록 하는 거죠."

큰사진보기 ▲도토리를 심자포트묘목과 자연발아의 도토리의 차이 ⓒ 우종영그림 관련사진보기

"산은 한 권의 경전입니다. 우리는 그동안 읽지 않고 덮어버린 채 다시 쓰려고만 했습니다."

큰사진보기 ▲왜 도토리를 심어야 하는가숲전문가들에게 설명하는 우종영 교수 ⓒ 신영숙 관련사진보기

덧붙이는 글 | 우종영교수의 나무에 대한 사랑을 함께 참여하며 기후위기 대한민국의 숲을 어떻게 가꿀 것인지 꾸준히 기사를 연재할 계획입니다.

지난 6일 서울 북한산 둘레길. 숲해설가, 나무의사, 산림 전문가 등 16명이 한겨울 숲을 걸었다. 이들은 '숲을 해설하러' 온 것이 아니라, 산불 이후 한국 산림 복원의 방향을 다시 묻기 위해 이 자리에 모였다. 현장을 이끈 이는 나무의사 우종영 교수였다. 그는 자신의 노년을 산불 난 산을 복원하고, 산불을 막는 일에 여생을 바치고 있다.최근 수년간 한국의 산불은 명백히 달라졌다. 특히 2025년 봄 발생한 대형 산불은 피해 범위와 확산 속도 면에서 최근 수십 년간 가장 심각한 사례 가운데 하나로 평가된다. 당시 산불은 고온과 건조한 기상 조건 속에서 빠르게 번지며 광범위한 산림 훼손과 주민 대피로 이어졌다.숲 해설가이자 나무의사인 우종영 교수는 이와 관련해 "최근의 대형 산불은 단순한 관리 실패라기보다 기후변화로 인해 고온·건조 조건이 겹치면서 발생 위험 자체가 높아진 결과"라며 "앞으로 산불은 예외적인 재난이 아니라 반복적으로 대비해야 할 구조적 위협이 될 가능성이 큽니다. 기온 상승 그래프와 산불 피해 면적 그래프를 겹쳐 보면 거의 같은 형태를 보입니다. 기후가 지금처럼 유지된다면, 대형 산불은 '예외'가 아니라 '상수'가 됩니다"라고 지적했다.산불 이후 산림 복원을 둘러싼 논의는 현재도 치열하게 논의 중이다. 산림당국은 그동안 빠른 녹화를 위해 인공조림을 중심으로 한 복구를 추진했었다. 반면 시민단체와 환경계는 자연의 회복력에 맡기는 자연복원을 주장해왔다.그러나 우 교수는 이 두 방식 모두에 대해 분명한 한계를 지적한다. 그는 "인공조림은 속도는 빠르지만, 수종이 단순화되고 생물다양성이 급격히 낮아질 위험이 있다"라며 "반대로 자연복원은 숲의 구조를 회복할 수 있으나, 완전한 회복까지 수십 년에서 100년 이상이 걸릴 수 있고, 그 사이 반복되는 산불을 견디기 어렵다"고 했다.우종영 교수가 제시하는 대안은 굴참나무를 중심으로 한 선택적 복원이다. 굴참나무는 단순한 참나무가 아니다. 껍질이 두껍고 수분 함량이 높아 불이 쉽게 붙지 않는 내화수종이며, 불길이 나무 위로 번지는 것을 억제하는 특성이 있다. 실제로 대형 산불 현장에서도 굴참나무 군락이 남아 있는 지점에서 불의 확산이 멈춘 사례가 다수 관찰됐다. 또한 굴참나무는 도토리를 통해 야생동물의 먹이 기반을 제공하고, 표고버섯 재배·목재 활용 등 경제적 가치도 갖고 있다.우 교수는 '도토리'를 숲 복원의 핵심으로 설명했다. 도토리는 마르면 죽는 수분종자로, 가을에 떨어져 낙엽과 발효층 속에서 2cm이상의 뿌리를 내리고 있다가 겨울을 난 뒤 봄에 발아한다. 이는 자연스럽게 숲의 경쟁과 선택 과정을 회복시키는 방식이다.이날 강의는 과학이면서도 철학적이었다. 잎자루의 길이, 뿌리의 방향, 바람이 멈추는 계곡의 위치까지, 숲은 이미 자신이 겪어온 기후와 재난의 기록을 남기고 있었다.우종영 교수는 산불 복원을 단순한 기술 문제가 아니라 사회적 선택의 문제로 본다. 어떤 나무를 심을 것인가는, 어떤 숲을 남길 것인가의 문제이며, 이는 곧 미래 세대에게 어떤 환경을 물려줄 것인가에 대한 결정이다. 산불은 자연재해지만, 복원은 인간의 몫이다. 북한산 겨울 숲에서 던져진 질문은 명확했다."우리는 이제 어떤 숲을 선택할 것인가."