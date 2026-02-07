장생탄광 추모식 중 날아든 또 하나의 비극... 유족들 침통

큰사진보기 ▲장생탄광 84주기 추모식이 열린 7일 오전 추모탑 인근에 모인 한일 양국 시민들이 스크린을 통해 추모식을 지켜보고 있다. ⓒ 조정훈 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲양현 장생탄광희생자 한국유족회 회장이 7일 오전 일본 야마구치현 우베시 장생탄광 희생자 추모탑 앞에서 열린 추모식에서 추모사를 하고 있다. ⓒ 조정훈 관련사진보기

큰사진보기 ▲장생탄광 84주기 추모식이 열린 7일 한일 양국 청소년들이 평화를 위한 내용을 담을 손피켓을 들어보이고 있다. ⓒ 조정훈 관련사진보기

큰사진보기 ▲장생탄광 84주기 추모식이 열린 7일 오전 일본 야마구치현 우베시 장생탄광 희생자 추모공원에서 한국 유족들이 절을 올리고 있다. ⓒ 조정훈 관련사진보기

큰사진보기 ▲장생탄광 84주기 추모식이 열린 7일 오전 일본 야마구치현 우베시 장생탄광 희생자 추모공원에서 한국 유족들이 절을 올리고 있다. ⓒ 조정훈 관련사진보기

큰사진보기 ▲장생탄광 84주기 추모식에 참석한 장생탄광 희생자 귀향추진단 회원들이 헌화한 뒤 묵념하고 있다. ⓒ 조정훈 관련사진보기

큰사진보기 ▲장생탄광 84주기 추모식이 열린 7일 오후 피아를 통해 들어간 대만인 잠수사가 의식을 잃자 헬기가 동원돼 끌어올리고 있다. ⓒ 조정훈 관련사진보기

장생탄광 희생자 유가족들의 슬픔이 더욱 깊어질 것 같다. 이른 아침부터 비가 내리는 가운데 세계 여러 나라의 잠수사들이 유골을 찾기 위해 노력했으나 안타까운 사고로 대만의 잠수사가 사망했기 때문이다.장생탄광(長生炭鑛·조세이탄광) 수몰사고 84주기를 맞은 7일 오전 10시 30분경 웨이 수(57·대만)씨를 포함한 잠수사들은 보트를 타고 해변에서 먼 쪽의 피아를 향했다. 이들은 전날 발견한 유골이 있는 곳에서 추가 발굴작업을 할 예정이었다.비슷한 시각인 오전 11시, 장생탄광희생자 추모공원에서는 84주기 추모제가 열렸다. 이 자리에는 한일의원연맹 소속 민홍철·문진석·김준혁(더불어민주당), 성일종·정성국(국민의힘) 의원이 참석했고 일본에서는 이시이 라살 사회민주당 참의원 등이 함께했다. 또 차규근(조국혁신당) 의원과 홍의락 전 민주당 의원, 강은미 전 정의당 의원도 참석해 유족들과 함께 추모했다.강동수 행정안전부 과거사관련 업무지원단장과 주히로시마 총영사관 등 한국 관계자들도 참석했지만 일본 정부 관계자는 참석하지 않았다.양현 장생탄광한국유족회 회장을 비롯한 12명의 유족과 일본 유족도 함께 참석했다. 양 회장은 "일제 강점기라는 참혹한 시대 속에서 강제 동원되어 해저 탄광에서 수몰사고로 희생당한 분들의 넋을 기리기 위해 이 자리에 모였다"며 "말로 다 할 수 없는 고통과 억을함 속에서 생을 마감하신 한 분 한 분의 이름을 떠올리며 깊은 애도와 추모의 마음을 올린다"고 말했다. 이어 "희생자 한 분 한 분은 누군가의 아버지였고 또 누군가의 아들이었고 가족이었다"면서 "그분들의 희생은 단순한 과거의 비극이 아니라 지금 우리의 인권과 존엄, 그리고 미래지향적인 평화의 가치를 일깨우는 역사적인 교훈"이라고 덧붙였다.이노우에 요코 장생탄광수몰사고를역사에새기는모임(새기는회) 대표는 "일본 정부가 정부 차원에서 장생탄광에 관심을 갖는 첫 걸음이 있었다"며 "이는 한국 정부가 일본 정부와의 협상을 끈기 있게 이어주신 결과라고 생각한다"고 말했다. 이어 "한국 정부가 일본의 한 시민단체 활동에 대해 깊은 이해와 각별한 신뢰를 보여주신 점은 저희에게는 큰 영광이자 활동을 지속하게 하는 원동력이 되고 있다"고 감사를 전했다.이노우에 대표는 "일본이 식민지 지배로 한반도의 여러분께 돌이킬 수 없는 희생을 강요한 지 80여 년의 세월이 흘렀지만 피해를 입은 분들의 치유되지 않는 마음의 상처는 여전히 남아 있다"며 "일본 정부가 인도주의적 입장에서 유골 문제에 진지하게 임하고 성의를 다해 대응하는 것이 한국 국민들로부터 신뢰를 회복하는 길이라고 생각한다"고 말했다.새기는회는 이날 한국 행정안전부로부터 표창을 받았다. 일본 시민단체가 유해 수습에 대한 기여로 한국 정부로부터 표창을 받은 것은 이번이 처음이다.윤호중 장관 명의의 표창장에는 "대일 항쟁기 강제동원 피해자 지원사업과 과거사 관련 업무 발전에 기여한 공로가 크다"고 적혀 있었다. 부상은 은수저 세트가 준비됐으며 "한일 정상회담을 통해 한층 가까워진 관계와 희망을 담아 '우리는 한 식구다'라는 의미"라고 설명했다.강동수 행정안전부 과거사관련 업무지원단장은 "대한민국 정부는 조세이탄광에서 희생되신 분들과 유가족들을 위한 지원을 이어왔으며 희생자 신원 확인을 위한 유전자 검사도 꾸준히 진행해 왔다"며 "최근 한일 정상회담을 계기로 일본 정부와의 협의를 통해 유전자 감정을 실시하기로 합의했다. 국립과학수사연구원의 최신 기술을 활용해 신속하고 과학적인 감정을 추진하겠다"고 약속했다.추모사가 진행되던 오전 11시 40분경 한국과 일본 청소년들이 잠수사들을 위해 접은 종이학을 전달하려든 순간 이사지 요시타카씨 등 3명의 잠수사들이 갑자기 추모식장을 빠져나가면서 분위기는 얼어붙었다. 멀리서 사이렌 소리가 들리고 피아를 통해 들어간 잠수사가 이상 경련을 일으켰다는 이야기가 들려왔다. 유족들은 침묵으로 추모식을 지켜봤고 조상들에게 향을 피우고 술을 따르는 등 한국식 제사를 지냈지만 침통한 표정을 감출 수 없었다.양현 한국유족회 회장은 "어제 유골이 발견된 것을 보고 가슴이 뭉클했다. 꼭 우리 삼촌 같기도 하고 누구의 아버지인 것 같기도 하고 자꾸 생각이 나더라"고 했다. 그러면서 "사고가 난 시각이 (업무를) 교대해 한참 작업할 시간이었다"며 "사고가 난 후 우왕좌왕하다 나온 유골은 한국인이 아닐 수도 있다. 막장 속에서 다 돌아가셨을 것으로 생각한다"고 말했다.하지만 대만 잠수사가 의식불명이 됐다는 소식을 들은 후에는 말문을 잇지 못했다. 불안한 눈빛을 보이면서 제대로 말을 잇지 못하는 표정이었다.새기는회가 준비한 추모식이 끝나고 한국에서 도착한 장생탄광희생자귀향추진단이 별도로 준비한 추모식은 진행되지 못했다. 이들은 추모관 앞에 헌화하고 묵념하는 것으로 추모식을 대신하고 현장으로 향했다.우에다 케이시 장생탄광 수몰사고를 역사에 새기는모임 사무국장은 브리핑을 통해 "오전 10시 40분쯤 배를 타고 피아로 이동해 들었고 11시 40분쯤 이상징후가 발견됐다고 한다"며 "응급조치를 했지만 매우 위독하다"고 밝혔다. 이후 모든 일정은 취소됐다.응급구조된 대만 잠수사 웨이 수씨는 이노우에 대표와 함께 앰뷸런스를 타고 병원으로 향했지만 오후 2시쯤 끝내 숨졌다. 새기는회는 8일 오전 10시 사고와 관련해 언론 브리핑을 하겠다고 밝혔다.