통계로 본 태안 청년의 현 주소... "정책 전환 없이는 '청년 유출' 막기 어렵다"

충남 태안군이 최근 발행한 태안군 청년의 삶을 수치로 들여다본 '2025년 태안군 청년통계'는 지역 청년정책의 현주소를 비교적 명확하게 보여주고 있다. 인구 구조 변화에서부터 일자리, 창업, 복지, 건강 문제에 이르기까지 통계 전반은 태안군이 청년 문제를 ‘관리’가 아닌 ‘위기’의 관점에서 바라봐야 할 시점에 도달했음을 시사한다. 이에 <태안신문>은 태안군이 최근 누리집을 통해 공개한 「2025년 태안군 청년통계」를 분석 정리했다.

2024년 11월 1일 기준 태안군에 거주하는 청년(18~45세)은 1만5025명으로, 전체 인구의 24.7%를 차지한다. 전년 대비 소폭 증가했지만, 전국 평균과 충남 평균에 비하면 현저히 낮은 수준이다. 이는 단기적인 증감 여부보다 장기적인 감소 흐름과 구조적 한계를 함께 고려해야 할 지표로 해석된다.특히 청년 비중이 낮다는 것은 단순한 인구 문제를 넘어 지역 경제와 행정, 복지 전반의 지속 가능성과 직결된다. 생산 가능 인구 감소는 노동력 약화로 이어지고, 이는 다시 지역 활력 저하로 연결될 수밖에 없다는 분석이 나오는 대목이다.태안군 청년 통계에서 눈에 띄는 또 하나의 특징은 성비 불균형이다. 남성 청년은 9551명으로 전체 청년의 63.6%를 차지하는 반면, 여성 청년은 5474명으로 36.4%에 그친다. 청년 성비가 일부 면 지역에서는 남성 비중이 70%를 넘는 곳도 있다.이 같은 현상은 발전·건설·1차 산업 중심의 산업 구조와 무관하지 않다. 특정 성별 중심의 일자리 구조는 생활·문화 인프라, 주거 환경, 돌봄 여건 등 정주 조건 전반에 영향을 미친다. 성비 불균형이 장기화 될 경우 결혼·출산율 저하로 이어질 가능성도 배제할 수 없다.전문가들은 청년정책이 단순한 인구 유입 대책에 머물 것이 아니라, 성별과 생애주기를 고려한 정주 환경 개선으로 확장돼야 한다고 지적한다.청년 이동 사유를 살펴보면 정책 과제가 보다 분명해진다. 태안군으로 전입하는 청년의 주요 사유는 직업과 가족인 반면, 전출 사유는 직업과 교육이 가장 큰 비중을 차지한다. 이는 태안군이 일정 수준의 일자리는 제공하지만, 청년이 장기적으로 성장하고 머물 수 있는 구조까지는 충분히 갖추지 못했음을 보여준다.특히 교육을 이유로 한 전출은 장기적인 청년 유출로 이어질 가능성이 크다. 지역 내 직업 교육, 재교육, 평생교육 체계가 부족할 경우 한 번 지역을 떠난 청년이 다시 돌아올 가능성은 낮아질 수밖에 없다.이에 따라 단순 취업 지원을 넘어 취업 이후의 경력 관리와 직무 전환, 역량 강화를 포함하는 정책 설계가 필요하다는 지적이 나온다.태안군 청년의 경제활동 참가율과 고용보험 피보험자 수는 급격한 감소세를 보이지는 않는다. 그러나 산업별 분포를 보면 제조업, 건설업, 도소매업, 숙박·음식업 등 전통 산업과 서비스업 비중이 높고, 전문직이나 지식기반 산업은 제한적인 것으로 나타난다.실업급여 수급 통계는 청년 고용의 불안정성을 보여주는 지표로 해석된다. 취업과 실업을 반복하는 구조 속에서 청년들은 안정적인 미래를 설계하기 어려운 상황에 놓여 있다. 이는 지역 정착 의지를 약화시키는 요인으로 작용할 수 있다.지역에서는 공공기관, 에너지·환경 산업, 해양·관광 분야와 연계한 청년 전문 인력 양성 및 장기 근속이 가능한 일자리 모델 구축이 필요하다는 목소리가 나온다.청년 창업 통계 역시 구조적 한계를 드러낸다. 청년 사업자는 소규모 개인 창업이 대부분이며, 업종은 음식·숙박업, 도소매업 등 관광·서비스업에 집중돼 있다. 이는 지역 특성을 반영한 결과이지만, 계절성과 경기 변동에 취약하다는 한계도 함께 안고 있다.그동안 청년 창업 정책이 '창업 수' 확대에 초점을 맞췄다면, 이제는 '지속 가능성'과 '생존율'을 중심으로 한 정책 전환이 요구된다. 창업 이후 3~5년까지 이어지는 단계별 지원, 기술·콘텐츠·지역 자원 결합형 창업 모델 발굴, 재도전 지원 체계 구축 등이 과제로 제시된다.청년 복지 통계에서는 청년 내부의 격차가 동시에 나타난다. 국민기초생활보장 수급 청년과 장애 등록 청년이 일정 비중을 차지하는 반면, 국민연금·직역연금 가입 청년도 상당수 존재한다. 이는 청년층 내부에서도 안정과 취약이 공존하는 이중 구조가 형성돼 있음을 의미한다.건강 통계 역시 주목할 부분이다. 만성질환 진료 인원은 연령대가 높아질수록 증가하는 경향을 보이며, 정신건강 문제 역시 간과하기 어려운 수준으로 분석된다. 불안정한 고용과 주거, 미래에 대한 불확실성이 건강 문제로 이어지고 있다는 해석이 나온다.이에 따라 청년 건강 정책을 복지 차원이 아닌 지역 투자 관점에서 접근해야 한다는 지적도 제기된다.'2025년 태안군 청년통계'는 청년 문제의 원인과 방향을 비교적 명확히 보여주고 있다. 이제 중요한 것은 이 통계를 어떻게 정책으로 연결하느냐다. 청년정책은 단기 성과로 평가하기 어려운 분야지만, 지금의 선택이 향후 10년, 20년의 지역 모습을 결정짓는다는 점에서 전략적 접근이 필요하다.청년이 머물 수 있는 지역, 다시 돌아오고 싶은 지역을 만들기 위한 정책 전환이 요구되는 시점이다. 통계가 던진 질문에 태안군정과 오는 6.3 지방선거에 출마를 준비중 출마 예정자들이 어떤 답을 내놓을지 주목된다.