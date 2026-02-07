'장생탄광' 수중조사 나선 대만 잠수사, 의식불명 빠져 병원 이송

큰사진보기 ▲장생탄광 희생자 유해 찾기 합동 수중조사 현장 모습 ⓒ 조정훈 관련사진보기

큰사진보기 ▲장생탄광 희생자 유해를 찾기 위해 합동 수중조사에 참여했던 대만의 한 잠수사가 작업 중 의식불명에 빠진 가운데 우에다 케이시 장생탄광 수몰사고를 역사에 새기는모임 사무국장이 7일 잠수사 병원 이송 관련 브리핑을 진행중이다. ⓒ 조정훈 관련사진보기

장생탄광 희생자 유해를 찾기 위해 합동 수중조사에 참여했던 대만의 한 잠수사(웨이 수)가 작업 중 의식불명에 빠져 병원으로 이송됐다.우에다 케이시 장생탄광 수몰사고를 역사에 새기는모임 사무국장은 7일 브리핑을 통해 "오전 10시 40분쯤 (잠수사가) 배를 타고 피아로 이동해 들어갔고 11시 40분쯤 이상징후가 발견됐다고 한다"라며 "이후 의사가 피아로 이동해 상태를 확인하고 응급조치를 했지만 매우 위독하다"라고 밝혔다. 우에다 사무국장은 이날 잠수 작업을 중지한다고 알렸다.오는 11일까지 일본 야마구치현 우베시에서 진행되는 유골 발굴 작업에는 일본과 핀란드를 비롯해 태국, 인도네시아, 대만 등 5개 나라 잠수부들이 참여한다. 발굴 작업 첫 날인 6일엔 희생자의 유해 한 점이 발굴·수습됐다.한편 장생탄광(조세이탄광) 수몰사고는 일제강점기 시기인 1942년 2월 3일 바닷속에 위치한 탄광에 바닷물이 들어오면서 강제동원된 한국인 136명과 일본인 47명 등 모두 183명이 사망한 사건을 말한다.사고 발생 수십 년이 지나도록 유해가 수습되지 못하면서 유가족들의 아픔이 커져가는 와중에 지난해 8월 일본 시민단체인 '조세이탄광 수몰사고를 역사에 새기는회'가 한국-일본 잠수사들과 함께 공동으로 조사에 나섰고, 그 과정에서 유골 상당수를 수습했다. 이후 사건에 대한 관심이 높아지면서, 발굴 작업에 탄력을 받게 됐다.