봄기운 물씬, 꽃잎 연 통도사 자장매

큰사진보기 ▲수령 370년의 자장매는 한반도에서 가장 먼저 봄소식을 전하는 전령사로 알려져 있다. 통도사를 창건한 자장율사의 이름을 따서 자장매라고 부른다고 한다. ⓒ 김숙귀 관련사진보기

큰사진보기 ▲통도사 무풍한송로입구. 2018년, 아름다운 숲 전국대회에서 대상을 받은 길이다. ⓒ 김숙귀 관련사진보기

큰사진보기 ▲수백 그루의 소나무가 우거진 길을 여유롭고 편안한 마음으로 거닐었다. ⓒ 김숙귀 관련사진보기

큰사진보기 ▲고승들이 잠들어있는 부도밭과 통도사 일주문. 일주문앞 수양매실나무는 아직 꽃잠에 들어있었다. ⓒ 김숙귀 관련사진보기

큰사진보기 ▲영각앞의 자장매가 아름답게 피기 시작했다. ⓒ 김숙귀 관련사진보기

큰사진보기 ▲추위를 이기고 피어난 분홍 자장매의 향기가 유난히 짙게 느껴진다. ⓒ 김숙귀 관련사진보기

큰사진보기 ▲대웅전에 걸려있는 현판은 흥선대원군의 글씨라고 한다. ⓒ 김숙귀 관련사진보기

큰사진보기 ▲국보 제290호인 대웅전. 불보사찰인 통도사는 대웅전에 부처님을 모시지 않고 대신 금강계단에 석가여래의 진신 사리를 모시고 있다. ⓒ 김숙귀 관련사진보기

혹독한 겨울 추위도 자연의 이치는 거스를 수 없나 보다. 남녘의 한낮 햇살에는 따스함이 묻어오기 시작했다. 자장매가 꽃을 피우기 시작했다는 소식이 들려온다. 지난 6일, 자장매를 보러 양산 통도사를 찾았다.산문 입구에 있는 주차장에 차를 세우고 무풍한송로를 걸었다. 차로 경내주차장까지 갈 수 있지만 이 아름다운 길을 그냥 지나칠 수는 없는 일이다. 2018년 아름다운 숲 전국대회에서 대상을 받은 무풍한송로는 약 1.6km 거리의 평탄한 흙길이다. 오랜 세월을 보내고 춤추듯 구불거리는 수백 그루 소나무의 푸르른 기운 아래, 계곡에 흐르는 물소리를 들으며 거니노라면 마음은 어느새 여유롭고 편안해진다.일주문 앞에 있는 수양매실나무는 아직 꽃잠에서 깨지 않았다. 자장매가 있는 영각으로 갔다. 카메라를 든 사람들이 자장매 곁에 모여있었다. 수령 370년이 넘는 자장매는 통도사를 창건한 자장율사의 이름을 따서 자장매라고 불린다는 홍매화이다.가까이 다가가보니 꽃이 제법 많이 피었다. 지난해보다 개화시기가 훨씬 빠르다. 추위를 이겨내고 봄보다 먼저 찾아와 꽃을 피운 매화가 그지없이 고맙고 귀하게 여겨진다. 기품있는 자태를 한참동안 바라본 뒤 경내를 한 바퀴 돌아보았다.국보 제290호인 대웅전 앞에 잠시 멈추었다. 대웅전 현판은 흥선대원군의 글씨라고 안내문에 써 있었다. 통도사는 불보사찰로 대웅전에 부처님을 모시지 않는다. 대신 곁에 있는 금강계단에 석가 여래의 진신 사리를 모셔놓고 있다. 다시 무풍한송로를 따라 내려오는 길. 겨울 끝자락의 절집에는 진한 매화향기가 흐른다.