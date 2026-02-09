특수학교도 학부모 공개수업을 합니다, 이렇게요

큰사진보기 ▲자료사진 ⓒ twalton on Unsplash 관련사진보기

"학부모 공개수업 때 이 검정 원피스 입을 건데 너무 어두워 보여?"

"너희 학교도 학부모 공개수업을 해? 장애 학생들이랑은 수업이 안 되지 않아?"

"특수교사는 봉사 정신이 정말 투철해야 하는 직업인 것 같아요."

"힘드실 텐데 정말 대단하세요."

가을이 한창일 무렵, 특수학교는 학부모 공개수업 준비로 분주해진다. 수업 지도안 작성과 교재교구는 물론이고 교실 환경도 정리해야 하기 때문이다. 그뿐만 아니라 학부모들과 직접 만나는 자리다 보니 옷차림도 신경 써야 한다. 단정하고 예쁜 옷이 좋겠지만 미술이나 만들기 수업이라면 남색, 검정색의 옷이 무난하다. 혹여나 미술 재료가 옷에 묻어도 티가 나지 않기 때문이다. 내 수업 과목은 미술이었기에 단정한 검정 원피스를 골랐다. 그리고 마침 집에 놀러 온 지인에게 내 옷차림에 조언을 구했다.하지만 돌아오는 대답은 옷에 대한 피드백이 아니었다.예상치 못한 대답에 나는 잠시 당황했다. 특수교사에게는 너무도 당연한 공개수업이 다른 사람에게는 생소한 일이었다니. 지인에게 특수학교에서는 학부모가 학생 옆에 앉아 함께 수업을 참여하는 방식으로 공개수업을 한다고 설명했다. 하지만 지인은 여전히 고개를 갸웃했다. 장애 학생이 일반 학생처럼 공개수업하는 모습이 쉽게 그려지지 않는 듯 보였다.지인의 반응은 어찌 보면 당연하다. 대다수의 사람은 특수교육이나 장애학생을 접할 기회가 많지 않기 때문이다. 장애 학생에 대해 잘 모르다 보니 주변 사람들 역시 내게 종종 질문을 하곤 한다. 그중 자주 듣는 말이 '장애학생은 학교에서 무엇을 배우냐'는 것이었다.장애 학생들은 각자 필요로 하는 내용을 중점적으로 배운다. 글자를 모르는 학생은 한글을 익힌다. 가게에서 물건 사기를 어려워하는 학생은 화폐 개념부터 배운다. 구어 표현이 어려운 학생은 그림 카드나 보조공학기기를 활용한 의사소통 방법을 배운다. 학생들은 저마다 지닌 장애 특성과 일상생활 자립을 고려한 내용을 중심으로 수업을 받는다. 그리고 학생들은 무엇을 배우는지 알고 나면 사람들은 내게 대단하다며 칭찬을 한다.사람들이 특수교사의 어려움을 알아주는 것에 감사한 마음이 든다. 하지만 한편으로는 그 말 속에 제자들이 아무것도 배우지 못한다는 의미가 담겨져 있는 듯해 씁쓸하기도 하다. 실제로 많은 사람들은 장애 학생이 아무것도 할 수 없으니 특수교사가 모든 것을 다 도와줘야 한다고 생각하기 때문이다.그러나 이러한 인식과는 달리 특수교육 현장에 있는 사람이라면 장애 학생도 얼마든지 배울 수 있다는 것을 확신한다. 단기간에 성장이나 변화가 보이지 않지만 학교에서의 배움이 쌓이고 쌓여 임계점을 넘은 학생들이 변화하는 모습을 수없이 봐왔기 때문이다.그럼에도 불구하고 이러한 경험을 다른 사람들과 공유하는 것은 쉽지 않다. 우리 사회에서 교육목표는 입시 성공과 취직이다. 그로 인해 교육은 교과 위주의 수업, 성적을 위한 공부가 돼버렸다. 좋은 성적을 얻기 위해 사교육 투자에 열을 올리고 입시경쟁은 점점 더 치열해진다.이러한 분위기 속에서 장애 학생들의 교육은 어떻게 보일까? 비장애 학생들이 국영수에 매진할 때 장애 학생들이 이름 석 자 쓰기를 배우는 것이 교육으로 받아들여질 수 있을까?교육 목적이 인지 학습, 사회적 성취만으로 축소되자 장애 학생의 교육권도 함께 왜곡되었다. 이 아이들의 학습능력은 항상 의심받는다. 장애인 교육을 위해 들이는 시간과 비용이 비효율적이라 생각하는 시선도 느껴진다. 특수학교는 교육의 장이 아닌 일종의 돌봄 시설로 여겨지고, 특수교사는 교육 전문가가 아닌 장애인들을 위해 봉사하는 착한 사람으로 여겨진다.이러한 편견이 가져오는 더 큰 문제는 장애 학생의 교육권을 가로막는 구조적 차별로 이어진다는 점이다. 2017년, 인천의 초등학교 교장은 장애학생에게 지원을 과도하게 해주면 습관이 된다며 특수교사가 특수학급 운영 예산을 쓰지 못하게 했다. 2025년, 서울에서는 특수학교인 성진학교 설립이 계속 지연되자 학부모들이 거리에 무릎을 꿇고 학교를 세워달라며 호소했다. 2017년 서진학교 설립 과정에서 벌였던 '무릎 호소'가 8년여 만에 또 다시 되풀이 된 것이었다. 지난해 광주의 한 사립학교는 신입생 입학 공고문에 학습 장애가 우려될 경우 보호자의 동의 하에 제외할 수 있다는 내용을 담아 논란이 됐다.이렇듯 장애 학생의 교육권을 외면하는 사례는 사회 곳곳에서 반복된다. 그리고 이러한 배제는 장애가 있으면 배울 수 없다는 편견과 무관하지 않다. 차별은 어느 하나의 원인으로만 발생하는 것이 아니라 사회 구조와 인식이 상호작용을 하는 과정에서 형성된다. 사회 제도는 개인의 생각에 영향을 미치고 사회 전반의 인식은 또 다시 정책, 자원 배분, 제도 설계에 반영된다. 개인의 편견이 차별의 연결고리가 되어 누적되면 구조적 차별로 연결되는 것이다.특히 중요 결정권자 위치에 있는 사람이 가진 편견은 더 쉽게 구조적 차별로 연결된다. 결정권자의 판단과 결정에는 편견을 합리화하는 논리가 숨어있고 이는 사회에서 더욱 쉽게 묵인되기 때문이다. 지금 우리 사회에서 장애 학생들의 교육권이 뒷순위로 밀려나는 것처럼 말이다.장애가 있으면 배울 수 없다는 편견이 남아있다면 장애 학생들의 교육권은 설 자리가 없어진다. 이 악순환을 끊기 위해서는 먼저 이 아이들의 교육을 다시 한 번 생각해야 하지 않을까?특수학교에서 오래 근무하다 보면 제자였던 아이들이 중학생, 고등학생이 되는 모습을 자주 본다. 초등학교 때는 자리에 앉는 것조차 힘들었던 아이가 제자리에 앉아서 좋아하는 교구를 가지고 수업을 듣는다. 감정조절이 어려웠던 아이가 혼자 분리된 공간에서 화를 삭이는 모습도 본다.어쩌면 진정한 교육은 이런 것이 아닐까? 공부만을 위한 것이 아니라 스스로 자립하고 자기 결정권을 누리며 일상을 살아가는 것, 나아가 사회의 구성원으로 자리 잡도록 돕는 일 말이다. 그리고 이러한 변화를 사회에서 공유할 수 있을 때, 장애 학생은 돌봄의 대상이 아니라 학습의 주체로 바로 설 수 있으리라 생각한다.