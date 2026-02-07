자카르타 물들인 '논산딸기'... 2026 논산농식품해외박람회 개막

큰사진보기 ▲6일 오후(현지 시간) 인도네시아 자카르타 간다리아 시티몰에서 열린 개막식에서 백성현 논산시장과 라노 카르노 자카르타 부주지사 등 주요 내빈들이 개막을 알리는 버튼을 누른 뒤 박수를 치며 박람회의 성공적인 시작을 축하하고 있다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲2026 논산농식품해외박람회' 개막식이 열린 6일(현지 시간), 인도네시아 인기가수가 무대에 올라 열정적인 공연을 선보이고 있다. 논산시는 현지 유명 아티스트들의 공연을 통해 자카르타 시민들과 자연스럽게 소통하며 박람회 분위기를 고조시켰다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲'2026 논산농식품해외박람회'가 열린 6일 박람회장을 찾은 한 자카르타 시민이 직접 준비한 딸기 복장으로 눈길을 끌고 있다. 백성현 논산시장은 현지 주민의 각별한 딸기 사랑에 감사의 마음을 전했다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲백성현 논산시장(좌)과 라노 카르노 자카르타 부주지사(우)가 6일 박람회장에서 환하게 웃으며 포옹하고 있다. 자카르타 시민들의 전폭적인 지지를 받는 라노 카르노 부주지사는 이번 박람회 성공을 위해 적극적인 지원을 아끼지 않았으며, 백 시장은 이에 감사를 표하며 굳건한 협력 관계를 확인했다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲'2026 논산농식품해외박람회' 개막식에서 백성현 논산시장과 라노 카르노 부주지사, 윤순구 대사, 이강현 재인도네시아 한인상공회의소 회장 등 주요 내빈들이 축하공연을 보며 박수갈채를 보내고 있다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲6일 인도네시아 자카르타 간다리아 시티몰에서 열린 '2026 논산농식품해외박람회'를 찾은 한 현지 시민이 갓 구매한 논산 딸기를 들어 보이며 환한 미소를 짓고 있다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲6일 인도네시아 자카르타 간다리아 시티몰에 마련된 '2027 논산세계딸기산업엑스포' 홍보관이 현지 시민들로 북적이고 있다. 자카르타 시민들은 세계 최초로 열리는 딸기 엑스포의 소식에 큰 관심을 보였다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲6일 인도네시아 자카르타 간다리아 시티몰 박람회장에 마련된 논산 가공식품 전시관에서 현지 시민들이 논산의 우수한 가공 제품들을 유심히 살펴보고 있다. 딸기뿐만 아니라 논산 특산물을 활용한 다양한 가공식품들도 자카르타 시민들의 입맛과 시선을 동시에 사로잡았다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲인도네시아 자카르타 간다리아 시티몰 박람회장에서 열린 이벤트에 참여한 시민들이 즐거운 시간을 보내고 있다. 논산시는 다양한 프로그램을 통해 자카르타 시민들이 논산 농식품을 친근하게 접할 수 있는 축제의 장을 마련해 큰 호응을 얻었다. ⓒ 서준석 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 논산포커스에도 실립니다.

논산딸기가 인도네시아 자카르타의 심장부를 붉게 물들였다.6일 오후 6시 30분(현지 시간), 자카르타 남부의 대표적 복합쇼핑몰 '간다리아 시티몰'은 쏟아져 나온 현지 시민들과 달콤한 딸기 향기로 가득 찼다. 논산시와 자카르타 주정부가 공동 개최하는 '2026 논산농식품해외박람회'가 화려한 막을 올린 것이다.쇼핑몰 1층 로비를 가득 메운 시민들은 자카르타 전통 사만댄스와 한국의 부채춤이 어우러진 축하 공연에 환호했다. 특히 인도네시아 인기 가수 마리온 졸라(Marion Jola)와 한국의 배진영이 무대에 오르자 개막 열기는 최고조에 달했다.행사장 곳곳에 마련된 '2027 논산세계딸기산업엑스포' 홍보 부스와 포토존에는 인증샷을 남기려는 현지 젊은이들이 줄을 이었고, 딸기와 배, 포도 등 논산의 신선 농산물은 자카르타 시민들의 시선을 단번에 사로잡았다.이번 박람회의 주인공은 단연 논산의 농식품이었지만, 그 무대 뒤에서 가장 바쁘게 움직인 이는 백성현 논산시장이었다. 백 시장은 개막 전후로 행사장 전역을 누비며 현지 시민들과 일일이 눈을 맞추고 인사를 나눴다.백 시장은 대회사를 통해 "인도네시아 국민 여러분, 저는 2027년 세계 최초로 딸기 엑스포를 여는 논산시장 백성현"이라고 자신을 소개하며 운을 뗐다.이어 "농업의 반도체라 불리는 논산 딸기는 대한민국 최고의 생산량과 품질을 자랑한다"며 "농산물 판매를 넘어 기술 협력을 통해 자카르타와 논산의 우정이 영원히 지속되기를 희망한다"고 강조했다.실제 백 시장은 연일 박람회 현장을 지키며 현지 유통 관계자들과 시민들에게 논산 농식품의 우수성을 직접 설명하는 등 '논산 영업사원'을 자처하며 열정을 불태우고 있다.라노 카르노 자카르타 부주지사는 "논산시와의 긴밀한 협력은 양 도시 시민들의 복지와 번영을 위한 소중한 발판"이라며 이번 박람회 공동 개최에 깊은 의미를 부여했다.윤순구 주인도네시아 대사는 현지의 폭발적인 반응을 생생하게 전했다. 윤 대사는 "오늘 행사장 오기 전 백화점에 들렀는데 논산 딸기를 사기 위해 시민들이 20m 넘게 줄을 선 모습을 보고 깜짝 놀랐다"며 "딸기가 한국과 인도네시아 사람을 이어주는 강력한 촉매제가 되고 있다"고 전해 박수갈채를 받았다.지난해의 폭발적인 인기에 힘입어 인도네시아 정부의 공식 요청으로 재성사된 이번 논산시 농식품 박람회는 오는 8일까지 이어진다. 논산시는 이번 행사를 통해 딸기를 비롯한 샤인머스켓, 배, 그리고 각종 가공식품의 프리미엄 이미지를 굳히고, 인도네시아를 거점으로 아세안 시장 전역에 논산 농식품의 영토를 확장한다는 전략이다.