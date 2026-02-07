백마강 유람선 타고 장원막국수까지, 왕복 5시간 아깝지 않았다

큰사진보기 ▲부여 백마강유람선 ⓒ 김종신 관련사진보기

"부여까지요?"

경남 진주에서 충남 부여까지는 왕복 5시간이 넘는 거리입니다. 부여에 가자는 말에 군대에서 휴가 나온 아들이 눈을 크게 뜨며 놀랐습니다. 물론 이번이 처음이 아닙니다. 몇 번을 가족 나들이로 왔지만, 다시금 부여에 데려가고 싶은 곳이 한둘이 아닙니다. 먹거리와 볼거리가 많은 부여에 도착하자 먼저 백마강 강가에 자리한 장원막국수에 들러 늦은 점심을 먹었습니다. 노포라는 말보다 따뜻한 숨결이 먼저 맞았습니다. 부여 맛집이라는 이름보다 그릇 속 시간이 더 또렷했습니다.식후 커피 대신 나루터 쪽으로 걸었습니다. 계획에 없던 유람선이 눈앞에 있었습니다. 배에 올랐습니다. 나무 데크 햇볕 냄새 묻었습니다. 황포 돛이 오가는 바람 삼켰습니다.배가 천천히 움직이자, 저를 비롯해 승선한 사람들은 선실에만 있을 수 없었습니다. 오가는 바람이 건네는 인사를 받으며 강에서 바라보는 풍경을 두 눈에 꾹꾹 눌러 담았습니다.창밖 겨울 갈대 한 줄로 흘렀습니다. 스피커에서 노래 흘렀습니다."백마강 달밤에 물새가 울어 잃어버린 옛날이 애달프구나 / 저어라 사공아 일엽편주 두둥실 / 낙화암 그늘에 울어나 보자~"덩달아 흥얼거립니다. 강바람 뺨에 착 감겼습니다. 막국수 국물 온기 아직 배 안에 남았습니다.고란사 선착장 내렸습니다. 고란사 극락보전을 수리 중이었습니다. 어수선한 현장을 돌아 약수터를 찾았습니다. 바위틈 약수는 맑았습니다. 국자 들자 찬 기운이 우리를 맑게 깨웁니다. 3년 젊어진다는 말에 한 모금 삼키니 괜스레 더 젊어지는 기분이었습니다.약수의 기운 덕분에 가파른 낙화암까지 한달음에 올랐습니다. 붉은 기둥 솔가지 사이에 걸렸습니다. 정자 백화정 둘레 작은 돌들이 탑처럼 올려져 있었습니다. 누군가의 손, 또 다른 손, 낮은 돌무더기 차곡했습니다. 뭇사람들 바람 무엇일까 문득 궁금해졌습니다. 건강, 안녕, 귀가, 이름 없는 소망들. 돌은 말 없었습니다.정자 옆으로 난 강을 바라보는 오솔길을 조용히 걷자 푸른 숨결 강이 따라옵니다. 백마강은 원래 금강입니다. 부여 구간 금강을 사람들 백마강이라 부릅니다. 전북 장수 뜬봉샘에서 태어난 금강은 공주 거쳐 부여 지나 서해로 갑니다. 긴 물길 한 토막을 오늘 손으로 만졌습니다. 가파른 절벽 아래는 아찔하기도 합니다. 유람선에서 보았던 절벽은 서녘 해를 품으면 적벽처럼 붉게 물들지 모르겠습니다. 물결 바라보며 백제의 영광 떠올렸습니다.낙화암에서 삼천궁녀가 뛰어내렸다고 대중가요 등에서 곧잘 나옵니다. 삼천궁녀라는 표현은 백제 시대 사료에는 없습니다. 이 말은 조선 성종(1469~1494) 때 문인 김흔의 시조에서 처음 등장합니다. 그는 "삼천 궁녀들이 모래에 몸을 맡기니…"라는 이미지로 백마강과 낙화암을 노래했습니다. 이후 명종 시대 문신 민제인도 "구름 같은 삼천궁녀…"라는 비유적 표현을 사용했습니다. 이 숫자 '삼천'은 문학적 과장법, 많음을 뜻하는 수사로 보는 것이 일반적인 학계의 견해입니다.멸망한 백제는 말이 없습니다. 말 없는 자리에 후대의 전설이 덧칠되었습니다. 흥청망청한 까닭에 망했다는 이미지가 진실을 가리고 있는지 모르겠습니다. 역사 연구는 신라·당나라 연합의 국제 정세, 군사 균형을 더 또렷한 원인으로 봅니다. 절벽 앞에서 사실과 이야기 서로 다른 강물로 흘렀습니다.낙화암에서 고란사 나루터로 내려갔습니다. 배를 기다리는데 물 위 점점이 오리 떼 떠 있었습니다. 아이 말했습니다. "백마강 아니고 오리강이네"돌아오는 배 안 따뜻했습니다. 사람들 창가 기대어 강 오래 바라봤습니다. 약수 한 모금, 바람 한 줄기, 시간 느리게 흘렀습니다.나루터 돌아오니 오후 그림자 길었습니다. 장원막국수에서 시작된 오후 강물 끝에서 마무리되었습니다. 노포 그릇에서 가족 웃음으로, 다시 강의 숨결로 이어진 하루였습니다. 3년 젊어진다는 효험은 강바람이 증인으로 우리 곁에서 함께합니다.▣ 백마강 유람선위치 : 충남 부여군 부여읍 구교리 7요금 : 왕복 11,000원 / 편도 7,000원 / 일주 17,000원① 사전 예매 없음, 현장 발권만 가능 ② 운영시간 정해져 있지 않음.코스 : 구드래나루 ↔ 고란사, 중간 하선 가능주차 : 나루터 옆 공영주차장 무료