장생탄광 희생자 추도식 찾는 시민들 "한일 양국 정부 나서라"

큰사진보기 ▲장생탄광희생자 귀향추진단은 6일 오후 일본 장생탄광으로 출발에 앞서 대구 중구 반월당 현대백화점 앞에서 기자회견을 열고 유해 수습과 귀향에 한일 양국이 적극 나설 것을 촉구했다. ⓒ 조정훈 관련사진보기

AD

일본 야마구치현 우베시에 있는 장생탄광(장生炭鑛·조세이탄광) 희생자 유해를 찾기 위한 해외 잠수사들의 합동 수중조사가 진행되는 가운데 대구를 비롯한 전국의 시민들이 84주기 추도식을 위해 현지를 찾는다.장생탄광희생자 귀향추진단은 추도식 참석을 위해 출발하기 앞서 6일 오후 대구 중구 반월당 현대백화점 앞에서 기자회견을 열고 "희생자 유해 발굴과 귀향에 한일 양국 정부가 신속히 나설 것"을 촉구했다.이들은 "이번 추도식은 한일 양국 정상이 장생탄광에서 수습된 유골에 대해 DNA 감식에 관한 공동 협력을 약속한 이후 처음 열리는 공식 추모행사"라며 "이번 행사는 희생자 추모를 넘어 한일 양국이 평화와 인권 존중이라는 보편적 가치를 다시 확인하는 자리가 되어야 할 것"이라고 강조했다.또한 일본 정부 유골 책임 부처인 후생노동성 관계자들이 지난달 30일 처음으로 현장을 방문한 데 대해 "이번 방문을 역사적 사실을 직시하는 태도의 표현이자 문제 해결을 향한 첫 걸음"이라고 평가했다.DNA 감식 협력과 관련 추진단은 수습된 유골의 조속한 신원 확인과 함께 희생자 유족을 대상으로 폭넓은 검체 수집이 필요하다고 강조했다. 그러면서 "단 한 분의 희생자라도 유족의 품으로 돌아간다면 이는 한일 시민사회 모두에게 새로운 희망의 이정표가 될 것"이라고 덧붙였다.이들은 특히 북한 출신으로 알려진 5명의 희생자 조사까지 이어질 경우 남·북·일 간 대화의 계기가 될 뿐 아니라 냉전 구조의 마지막 문을 여는 역사적 전환점이 될 수도 있을 것이라고 강조했다.아울러 수습된 유골에 대한 DNA 감식 뿐만 아니라 아직 수습되지 못한 유골에 대한 한일 양국의 공동조사도 촉구헸다.추진단은 "이미 후생노동성 관계자들의 현장 방문이 이루어진 만큼 향후 조사 과정에 일본 정부가 직접 참여할 가능성도 한층 높아졌다"며 "우리 정부 역시 한일 공동조사협의체를 조속히 구성해야 할 것"이라고 요구했다.끝으로 추진단은 "추도식 현장에서 양국 정부가 수습된 유골의 DNA 감식 일정과 절차를 유족들과 한일 시민들에게 명확히 공개하라"며 "해저탄광에 남아 있는 희생자들에 대해 언제 어떤 방식으로 추가 수습과 구제를 진행할 것인지에 대해서도 명확하게 밝혀야 할 것"이라고 강조했다.추진단의 기자회견에는 허소 더불어민주당 대구시당위원장과 지난해 11월 '장생탄광 강제동원 진상규명 및 희생자 지원에 관한 특별법'을 대표 발의한 강대식 국민의힘 의원도 함께 했다.허소 위원장은 "장생탄광의 비극적 참사로 긴 시간동안 피해자분들과 유족들의 원통함은 이루 말할 수 없이 컸을 것"이라며 "이제는 대한민국과 일본이 함께 기억하고 진실과 인류애에 기초하여 해결해야 할 과거사가 되었다"고 말했다.허 위원장은 "장생탄광 희생자, 그리고 유가족 분들의 슬픔을 진심으로 위로 드린다"며 "일본 시민사회와 특히 대구 시민사회가 이 비극적 사안을 정부 차원의 의제로 자리를 잡아가는데 큰 역할을 했다"고 강조했다.강대식 의원은 "정상회담을 계기로 양국 정부 차원에서 실제적인 논의 또 후속 조치들이 추진될 것으로 바라고 있다"며 "제가 대표 발의한 특별법이 빨리 논의가 되고 조속히 통과돼 진상규명뿐만 아니라 유족들에게 법적 근거와 토대 위에서 지원이 이루어지길 바란다"고 말했다.장생탄광은 해저탄광으로 일제강점기인 지난 1942년 2월 3일, 붕괴되면서 강제징용된 조선인 노동자 136명을 포함해 모두 183명이 수몰돼 숨졌다. 당시 숨진 조선인 노동자 중 절반 이상인 75명은 대구경북 출신이다.한편 한일정상회담 이후 처음 열리는 이번 추도식에 한일 양국 정부 관계자가 함께 참여할지 주목된다. 한일의원연맹 의원들은 상당수가 현지를 찾을 예정이다.