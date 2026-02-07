"한국인 건들면 패가망신" 이 대통령 직설적 경고가 남긴 외교적 교훈

▲지난 6일 이재명 대통령이 올린 sns 글.이 대통령은 이 글에서 캄보디아 당국이 외국인 범죄 가담자 2220여명을 검거했지만, 이 가운데 한국인은 단 한 명도 포함되지 않았다고 강조하며, 코리아 전담반과 국정원의 활약을 칭찬했다. ⓒ 이대통령 캡쳐 관련사진보기