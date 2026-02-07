AI시대, 1914년 포드가 주는 교훈과 해결책 세 가지

▲러다이트 운동의 시발이 된 노동자들의 직기 파괴사건현재 로봇과 AI도입으로 인한 고용감소는 결국 러다이트와 같은 사회적 저항을 불러일으킬 가능성이 크다. 19세기초 영국, 산업혁명에 따른 실업과 저임금에 항거하여 노동자들이 벌인 최초의 조직적 기계 파괴 운동, ⓒ AI생성 관련사진보기