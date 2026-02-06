메뉴 건너뛰기

close

사이트 전체보기

오마이뉴스(스타)에서는 누구나 글을 쓸 수 있습니다

사회

대전충청

26.02.06 16:45최종 업데이트 26.02.06 17:25

김기웅 서천군수, 선거법 위반 혐의 등으로 검찰 송치

충남경찰청, 6일 김 군수 선거법 위반-음식물 제공 등의 혐의로 기소 의견 송치

  • 본문듣기
원고료로 응원하기
김기웅 서천군수
김기웅 서천군수 ⓒ 이재환

김기웅 충남 서천군수의 선거법 위반 사건이 검찰에 송치된 것으로 확인됐다. 충남 선관위 고발이 이루어진 지 1년 5개월 만이다.

AD
충남경찰청 관계자는 6일 <오마이뉴스>와 한 통화에서 "공직선거법 위반과 (공무원에게) 음식물 제공 혐의 등으로 6일 검찰에 기소 의견으로 사건을 (불구속) 송치했다"고 밝혔다. 이 관계자에 따르면 '음식물 제공 혐의'와 관련해서는 김 군수 배우자도 함께 불구속 송치된 것으로 전해졌다.

앞서 지난 2022년 12월 중순과 2023년 1월 김 군수는 배우자가 운영하는 식당에서 서천군청 소속 공무원, 모 회사 직원 등 90명에게 총 180만 원 상당의 음식물을 제공하고, 김 군수 소유의 통나무집에서 군청 공무원에게 음식물 제공한 혐의 등을 받고 있다. 충남선관위는 지난 2024년 9월 9일 해당 사건을 검찰에 고발했다.

사건처리가 지연되자, 더불어민주당 보령서천역위원회는 지난 1월 12일 대전지방검찰청 홍성지청 앞에서 기자회견을 열고 "김기웅 군수의 선거법 위반 사건을 신속히 처리하라"고 촉구한 바 있다.

#김기웅

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기
이재환 (fanterm5) 내방
  • 페이스북

    • 자유주의자. 공동체를 걱정하는 개인주의자. 이성애자. 윤회론자. 사색가. 타고난 반골. 충남 예산, 홍성, 당진, 아산, 보령 등을 주로 취재하고 있습니다.

    이 기자의 최신기사"송전탑 세워지면 누가 귀농귀촌을 하겠나"


    독자의견0

    연도별 콘텐츠 보기