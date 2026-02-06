태안 미래항공연구센터 둘러싼 기대와 우려, 엇갈린 찬반

큰사진보기 ▲국방과학연구소(ADD)는 2024년 10월, 당시 국방위원이었던 A 국회의원의 질의에 대한 서면 답변에서 센터 설립과 연계한 산업시설 유치 계획에 대해 “국방과학연구소의 소관이 아니며, 해당 지자체가 답변할 사항”이라고 명시했다. ⓒ 국방과학연구소 답변을 전달받음 관련사진보기

충남 태안 미래항공연구센터(무인기 시험용 활주로) 조성 사업을 둘러싼 논란은 단순한 찬반 구도로 설명되기 어렵다.태안 지역 사회에는 인구 감소와 산업 공백이라는 현실 속에서 미래 먹거리 확보와 기업 유치의 필요성에 대한 공감대가 분명히 존재한다. 그럼에도 갈등이 증폭된 배경에는, 이번 사업이 지역이 기대하는 산업화로 이어질 수 있는지, 아니면 연구시설 조성을 명분으로 군사시설이 들어오는 데 그치는 것은 아닌지에 대한 의문이 해소되지 않았다는 점이 자리하고 있다.논란의 핵심은 아직 확정되지 않은 계획이 확정된 미래처럼 전달되고 있다는 인식이다.6일 기자가 입수한 국방과학연구소(ADD)의 공식 질의 답변서에 따르면, ADD는 태안 미래항공연구센터의 성격을 "국방과학연구소가 직접 운영·관리하는 연구시설"로 규정했다. 주된 활용 목적은 중·고고도 무인기와 터보팬 엔진 기반 무인기의 비행시험이며, 유인기 시험은 배제된다고 밝혔다.활주로 길이는 대형 무인체계 운영을 고려해 2.7㎞로 검토됐고, 엔진 출력 범위는 1만 파운드급을 고려 중이라고 설명했다. 소음과 관련해서는 "전투기 대비 4분의 1 수준이며, 비행 빈도는 하루 최대 4회"라고 밝혔지만, 환경 영향과 책임 범위에 대해서는 "추후 설정할 예정"이라며 유보적인 입장을 보였다.특히 지역사회의 최대 관심사인 '기업 유치' 연계성에 대해서는 선을 그었다. ADD는 2024년 10월, 당시 국방위원이었던 A 국회의원의 질의에 대한 서면 답변에서 센터 설립과 연계한 산업시설 유치 계획에 대해 "국방과학연구소의 소관이 아니며, 해당 지자체가 답변할 사항"이라고 명시했다. 연구시설 조성이 곧바로 생산시설이나 산업단지 조성으로 이어지는 것은 아니라는 점을 공식 문서로 확인한 셈이다.이번 논란은 정치권의 메시지가 더해지며 증폭됐다. 국민의힘 성일종 국회의원은 태안 미래항공연구센터 조성을 계기로 방산 대기업들과의 MOU 체결과 주민설명회를 주도하며, 연구시설 유치를 지역 산업 활성화와 기업 유치로 연결하는 청사진을 제시해 왔다. 성 의원은 이 사업을 "태안의 미래 먹거리 확보를 위한 출발점"으로 규정하며, 연구시설을 중심으로 한 항공·방산 산업 집적과 인구 유입 효과를 강조하고 있다.다만 이러한 설명은 사업 주체인 ADD의 공식 입장과는 일정한 간극을 보인다. ADD가 '연구시설'이라는 성격을 분명히 하고 기업 유치는 지자체 소관이라고 선을 그은 반면, 정치권에서는 산업단지 조성과 생산시설 유입 가능성을 전면에 내세우면서 주민들 사이에서는 "확정되지 않은 미래가 확정된 것처럼 홍보되고 있다"는 불만이 제기되고 있다.사업의 성격을 두고 지역 여론은 엇갈리고 있다.찬성 측은 연구시설 유치가 산업화의 출발점이 될 수 있다고 본다. 진태구 유치추진위원장은 "처음부터 생산시설이 들어오는 사업은 없다. 사천시 사례처럼 연구 인프라가 먼저 구축돼야 관련 산업이 집적될 수 있다"고 말했다. 그는 과거 안면도 개발 실패로 인한 주민 불신을 언급하면서도 "이번 사업은 민간이 아닌 국가가 추진하는 만큼 태안의 미래 먹거리를 위해 반드시 필요하다"고 강조했다.반대 측은 사업의 성격과 추진 절차가 명확하지 않다고 문제를 제기하고 있다. 문승일 군사비행장건설반대투쟁위원장은 지난해 12월 5일 충남 천안에서 열린 이재명 대통령 타운홀 미팅에서 "관광·레저형 기업도시 한가운데 2.7㎞ 활주로를 조성하는 것은 단순한 연구시설로 보기 어렵다"며, 군사시설로 고착될 가능성에 대한 주민 우려를 직접 전달했다. 그는 또 "주민 의견 수렴이 충분히 이뤄지지 않았다"고 지적했다. 이에 대해 이재명 대통령은 국방부 장관에게 "태안군과 군민들의 의견을 반드시 경청하라"고 지시하며, 사업 추진에 앞서 주민 수용성과 절차적 정당성 확보를 주문했다.정치권에서는 전면 재검토 요구도 제기됐다. 조한기 더불어민주당 서산태안 지역위원장은 "관광도시 태안의 관문이자 문화관광형 기업도시 바로 옆에 직선거리 2.7㎞에 달하는 대규모 군사시설을 설치하려는 발상 자체에 문제가 있다"며 사업의 원점 재검토를 촉구했다. 국가 안보에 필수적인 시설이라면 주민 재산권을 제한하지 않고 '관광 태안'의 이미지를 훼손하지 않는 곳으로 위치를 변경해야 한다는 주장이다.조 위원장은 특히 정치권의 '부풀리기식' 홍보를 문제 삼았다. 그는 "ADD는 주민설명회와 공문을 통해 기업 유치 계획이 없다고 분명히 밝혔는데, 마치 대규모 생산단지가 뒤따르는 것처럼 설명되고 있다"며 "법적 효력도 없는 MOU를 근거로 경제 효과를 단정하는 것은 과대 홍보"라고 비판했다. 총사업비와 사업 방식이 확정되지 않은 상태에서의 MOU 체결 역시 "주민 신뢰를 얻기 어렵다"고 지적했다.논란이 확산되자 태안군은 신중한 태도를 보이고 있다. 군 관계자는 "지난해 타당성 조사가 완료돼 기본계획 수립 단계로 넘어가는 수준"이라며 "사업 부지가 기업도시 구역과 중첩되는 문제 등 관계 부처 협의도 아직 이뤄지지 않았다"고 밝혔다.소음과 환경 피해 우려에 대해서는 "환경영향평가 협의 과정에서 주민 의견이 충분히 반영되지 않는다면, 관계 기관에 사업 추진 방식이나 운영 조건에 대해 적극적으로 의견을 개진하겠다"고 말했다.결국 이번 논란은 '미래 산업 유치'라는 지역의 열망과, 구체적인 청사진 없이 진행되는 '불확실한 사업 추진' 사이의 간극에서 비롯됐다. 무엇이 확정됐고 무엇이 아직 검토 단계인지에 대한 명확한 설명 없이 기대만 앞서 제시되는 상황에서, 태안 미래항공연구센터를 둘러싼 기대와 우려는 당분간 평행선을 달릴 것으로 보인다.