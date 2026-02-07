'망언폭격 기자도 대폭발' 영상, 보셨나요?

거상 김만덕은 조선왕조실록에도 이름이 오른 여성 리더입니다. 부모를 잃고 힘겹게 살았지만, 혼자 힘으로 사업에 뛰어들어 부를 쌓았고, 이를 가난한 사람들과 나눈 삶의 가치가 실록에도 남게 된 거죠. 그가 처했던 상황, 문제의식 그리고 걸어왔던 길은 지금과도 통합니다. 유리천장은 아직도 튼튼하니까요. '오늘의 김만덕 이야기'를 매주 전합니다.

큰사진보기 ▲2025 여성기업 실태조사 ⓒ 중소벤처기업부 관련사진보기

[여성과 정치]

큰사진보기 ▲광주전남여성단체연합에서 김희수 진도군수를 규탄하는 홍보물을 만들었다. ⓒ 광주전남여성단체연합 관련사진보기

"전국 89개 인구 소멸 지역 중 20%가 우리 전남에 있다. 스리랑카나 베트남 쪽 젊은 처녀를 수입해 농촌 총각 장가보내는 등 특별대책을 내려야 한다. 사람이 없는데 산업만 살려선 제대로 될 수 없다."

[여성과 인권]

큰사진보기 ▲지난 3일 김병헌 위안부법폐지국민행동 대표가 사자명예훼손 등 혐의에 대한 조사를 받기 위해 서울 서초경찰서에 출석하고 있다. ⓒ MBC유튜브 갈무리 관련사진보기

"무슨, 위안부 피해자가 어디 있습니까? 일제에 의해 강제동원된 사람, 아무도 없어요. 전부 영업허가 얻어서 돈 번 사람들이에요. 그런데 무슨 피해자야?"

기자 : "일본군의 행위가 정당하다고 보시는 거예요?"



김병헌 : "구체적으로 어떤 행위를?"



기자 : "위안소에서 성행위한 거를 정당하다고 하시는 거예요? 일본군을 두둔하시는 거예요?"



김병헌 : "일본군이 어떤 일을 했죠?"



기자 : "아니, 위안소에서 성행위를 했잖아요. 우리나라 여성들 데려다가."



김병헌 : "돈 냈어요. 요금 냈잖아요."

[여성과 세계]

큰사진보기 ▲Balance for Better Business(B4BB) 홈페이지에 적힌 소개글. "우리는 아일랜드 기업의 시니어급에서 성별 균형을 달성하기 위해 최선을 다하고 있습니다" ⓒ B4BB 홈페이지 갈무리 관련사진보기