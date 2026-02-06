"KT 이사회 사익 추구 몰두, 전원 사퇴해야"

큰사진보기 ▲KT 광화문 사옥KT 광화문 사옥 ⓒ 이정민 관련사진보기

큰사진보기 ▲김영섭 KT 대표이사가 지난해 10월 21일 오후 서울 여의도 국회 과학기술정보방송통신위원회에서 열린 정보통신기술 분야 산하기관 국정감사에 증인으로 출석해 해킹 사태 관련 의원 질의를 듣고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

큰사진보기 ▲박윤영 KT 차기 대표이사 내정자 ⓒ KT 관련사진보기

케이티(KT) 노동조합이 현 이사회 전원 사퇴를 요구하고 나섰다. 지난해 말 이사회가 새로운 최고경영자(CEO)로 박윤영 대표를 내정하고, 오는 3월 공식 출범을 앞두고 있는 가운데 내부 불협화음이 커지고 있는 상황이다.직원 1만 명 이상이 속한 KT노동조합(위원장 김인관)은 지난 5일 성명을 통해 "이사회 운영방식을 전면 개선하고 현 이사진은 전원 사퇴하라"고 요구했다. 앞서 지난달 23일 'KT 경영 안정화를 위한 이사회의 결자해지를 촉구한다'는 성명에 이은 두 번째였다.KT노조는 "이사회는 KT의 경영 집행에 관여하는 의사 결정기구임에도 역할보다 사익 추구에만 몰두하는 부적절한 모습을 보이고 있다"며 "KT 정상화는 안중에 없고, 차기 CEO 선임 과정에서 경영공백을 최소화하기 위한 가교 역할조차 제대로 못하는 등 능력과 자질이 부족함을 여실히 드러냈다"고 지적했다.KT는 현재 김영섭 대표 임기가 다음달로 만료를 앞두고 있다. 그는 임기 완주를 고수하겠다고 했고, 차기 박윤영 대표와 '어색한 동거' 속에서 인수인계 및 조직개편이 지연되고 있다. 사실상 올 1분기 경영 시계가 '올스톱' 됐다는 말이 업계에서 나온다. 통상 차기 대표가 결정되면, 업무 공백의 최소화를 위해 정식 선임 전 조직개편과 인사 등은 큰 틀에서 윤곽을 잡아놓는 것이 일반적이다.특히 오는 9일 특정 사외이사의 도덕성 의혹과 신규 사외이사 선임 안건을 논의하는 이사회가 예정돼 있다. 이에 KT노조는 이사진이 책임 있는 결단을 내려야 한다고 목소리를 높이고 있다.노조는 세 가지를 요구했다. ▲이사회도 평가받는 제도를 도입하고 ▲이사회 운영과 절차의 투명성을 높이고 ▲경영 공백 없는 대표이사 선임·교체 절차 마련 및 임원 인사 과정에서 대표 권한을 제한하는 이사회 규정의 개정 등이다.아울러 노조의 요구에 대한 수용 여부와 로드맵을 이사회는 공식적으로 제시하라고 촉구했다. 그러면서 노조는 "무능력과 정통성 논란에서 자유롭지 않은 이사진은 조속히 상황을 정상화하고 전원 사퇴해야 한다"고 주장했다.덧붙여 노조는 "(현 이사진의 사퇴가) KT의 신뢰회복과 향후 AICT 경영의 성장 기반을 마련하는 가장 현실적인 해법"이라며 "만약 이사회가 스스로 자진 사퇴하지 못한다면, KT의 대주주인 국민연금의 역할이 더욱 중요하게 부각될 것"이라고 했다.KT노조 관계자는 6일 <오마이뉴스>와의 통화에서 "1차 성명에서도 노조가 경영 안정을 위한 이사회 차원의 결자해지를 촉구했지만 (이사회의) 변화가 없었기에 2차 성명에서는 이사회의 전원 자진 사퇴하지를 요구하는 것"이라며 "더 강경한 입장을 담은 저희 요구에 이사회 든 회사 쪽에서 좀 더 나은 피드백을 주면 좋겠다는 기대감을 갖고 있다"고 말했다.노조는 만약 이사회가 전원 사퇴하지 않을 경우 KT 대주주인 국민연금 역할이 더 중요하게 부각될 수 있다는 점도 짚었다. 언론보도에 따르면 국민연금은 KT 이사회 구성과 관련해 내부 정관 개정에 찬성했던 이사들의 재선임에 반대하는 쪽으로 내부 입장을 정리한 것으로 알려지고 있다.KT노조는 "KT는 경쟁사와 달리 오래전부터 국가기반 시설을 운영하는 국민기업을 표방해 왔다"며 "이사회의 잘못된 관행을 바로 잡고 올바른 방향을 제시해 투명하고 공정한 이사회를 만들어 가는 조치가 현재의 경영공백을 최소화하고 국민적 신뢰를 되찾는 첫 걸음"이라고 재차 사퇴를 촉구했다.한편 KT 내부와 시장에서는 국민연금의 의결권 행사 방향에 주목하고 있다. 여기에 노조가 이사회를 향해 강경한 입장을 전달한 상황에서, 현 이사회를 개편하는 쪽으로 논의가 빠르게 진행될 것으로 기대가 커지고 있다.