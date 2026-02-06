무박 해커톤에 참여한 아들을 보며

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

"나는 늦지 않게 엄마가 깨워주잖아요. 그런데 이 친구들은 혼자니까 알람을 못 들으면 다시 자게 되고요. 혼자가 아니게 사회적 부모를 만들어 주면 그 외로움이 조금은 덜해지지 않을까요?"

큰사진보기 ▲오늘있는해캐톤대회오늘 아들이 참가한다는 해커톤대회, 아들도 참가한 모든 젊은이들에게 좋은 밤이길..응원한다. ⓒ 김희 관련사진보기

6일 새벽까지 아들 방에 불이 켜져 있다. 뭐 하는지 물어보니 무박 2일, 해커톤 대회를 준비하는 중이라고 한다. 해커톤(Hackathon)은 '해킹(hacking)과 마라톤(marathon)의 합성어로 기획자, 개발자, 디자이너 등의 직군이 팀을 이루어 제한 시간 내 주제에 맞는 서비스를 개발하는 공모전'을 뜻하는데, 수년 전 이 말을 처음 들었을 때는 무슨 뜻인지 어려웠던 기억이 있다.아들이 대학교 4학년 때부터 간혹 '해커톤'을 간다며 짐을 챙길 때는 뭘 하는 건지, 친구들이랑 어디 게임 대회에 가는 건가 하는 정도로만 받아들였다. 관심을 가지게 된 계기는 24년 11월 말쯤, 아들이 용인으로 해커톤 '구름 톤 유니브(단풍톤)'에 간다고 할 때였다.해커톤은 1인이 참여하는 게 아니라 여러 명이 대회에 참가하기 전 사전 기획하고 논의하는 과정이 매우 중요하다면서, 6명이 팀을 구성했고 타 대학 청년들과 각각 역할을 분담해 미팅하고 있다는 거다. 내가 해커톤에 관심을 가진 건 아들이 '자립 준비 청년에 대해서 아느냐?'라고 물어보면서다.시설에서 사회로 나와 혼자 홀로서기를 해야 하는 젊은 청년들이 막막해하는 세탁기 사용법, 세금 문제, 무엇보다 혼자라는 두려움 이러한 것들을 AI 기술로 연계하는 주제를 정했다고 했다.내심 많이 놀랐다. 젊은 대학생들이 사회 문제에 이렇게 구체적으로 관심을 가지고, 해결책을 더군다나 AI와 함께 해결하려 고민하다는 것에 충격을 받았다고 해도 과언이 아니다.이제 해커톤에 대한 정보는 쉽게 찾아볼 수 있다. 공공기관, 대학, 기업에서 다양한 주제를 가지고 해커톤 대회를 개최하고 있다. 단시간 개최 목적에 맞는 아이디어로 실제 작동하는 앱이나 웹 서비스를 그 자리에서 발표하면서 결과, 시상까지 한다.참여하는 젊은이들은 짧은 시간에 쥐어짜 낸 아이디어로 결과물을 도출하는 과정과 같은 공간에서 다른 팀이 문제를 해결하는 과정을 보면서 몰입이 주는 쾌감과 큰 성취감을 경험한다고 한다.실제 무박 해커톤에 참여한 아들에게 물어보니 자정을 넘겨 밤을 새우면서 진행되는 아이디어 회의와 AI를 활용한 기술을 접목한 결과물을 발표할 때 다 같이 하나가 된다고 한다. 이유는 대회에 참가한 모두가 같은 공간에서 각 팀의 결과가 나오기까지 과정을 함께 하기 때문이다.내가 살아온 시간과 지금 젊은이들이 살아가는 시간이 다른 것 같아도 결국은 같은 게 아닐까 하는 생각을 해본다. 기성세대인 우리도 어떤 일을 해결하기 위해 밤 늦도록 심지어 새벽까지 마라톤 회의를 했었다. 그때도 혼자가 아니었다. 그 일에 관여하는 여럿이 둘러앉아 이런저런 생각들을 모아 최고의 방법을 찾은 것과 해커톤이 무엇이 다를까? 다만 도구가 추가됐을 뿐이라는 생각이 든다. AI라는 도구 말이다.이날 열리는 해커톤은 오후 7시부터 'World 글로벌 생태계와의 연결 기회'라는 주제로 내일 오후나 돼야 끝이 난단다. 젊은이들이 삼삼오오 팀을 구성해 뜨거운 열정으로 오늘 밤을 불태울 거다. 참여하는 모든 이들이 한뼘 성장하는 좋은 밤이기를 응원한다. 내 세대를 이어 다음을 살아갈 후배 세대들이기에 더없이 소중한 이들이다.