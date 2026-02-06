강병덕, 위례신사선 예타 통과 촉구... "더 이상 지연 안돼"

큰사진보기 ▲더불어민주당 강병덕 당대표 정책특보는 5일 위례신사선 사업과 관련해 정부의 신속 예비타당성 조사 통과 결정을 촉구했다. ⓒ 강병덕 캠프 관련사진보기

"정부와 관계 부처가 위례신사선이 신속 예타 대상으로 선정된 이유를 직시해야 한다."

더불어민주당 강병덕 당대표 정책특보는 5일 위례신사선 사업 관련 정부의 신속 예비타당성 조사 통과 결정을 촉구했다.위례신사선은 위례신도시를 서울 강남권과 연결하는 도시철도 노선으로, 위례·하남·성남 등 수도권 동남부 지역 주민들의 오랜 숙원 사업이다. 그러나 민자 방식 추진의 한계와 행정 절차 지연으로 인해 사업은 장기간 진전을 이루지 못했다.강 정책특보는 "그동안 위례신사선의 재정투자사업 전환 필요성을 지속적으로 제기해 왔다"고 밝혔다. 그는 추미애 의원과 함께 국회, 정부, 서울시를 상대로 정책 협의와 설득을 진행해 사업 추진 방식의 전환을 이끌어냈다고 설명했다.이어 "재정투자사업 전환을 통해 위례신사선이 신속 예비타당성 조사 대상 사업으로 선정될 수 있었다"며 "신속 예타 대상 선정이 위례 지역의 교통 현실과 정책적 시급성이 공식적으로 인정받은 것"이라고 말했다.또한 그는 추미애 의원의 역할을 언급하며, 국회 차원에서 지속적으로 문제를 제기하고 정책적으로 뒷받침한 점을 강조했다. 강 특보는 "긴밀한 협력이 없었다면 현재 단계까지 오기 어려웠을 것"이라고 평가했다.아울러 "신속 예타 대상 선정만으로 사업이 완성되는 것은 아니다"라며 "아직 예비타당성 조사가 통과되지 않았으며, 정부의 결단이 필요하다"고 강조했다. 그는 "17년간 교통 불편을 감내해 온 위례 주민들에게 더 이상의 지연은 용납될 수 없다"고 말했다.그러면서 그는 이미 성숙 단계에 들어선 위례신도시의 교통 현실을 고려해 예비타당성 조사 통과와 사업의 차질 없는 추진을 촉구했다.